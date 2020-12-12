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IT-гиганты: Dell Technologies
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Вчера в 22:00

IT-гиганты: Dell Technologies

О компании


Американская корпорация Dell — одна из крупнейших компаний в области производства компьютеров. Штаб-квартира находится в Раунд-Роке в штате Техас в США.

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Основатель, председатель совета директоров и главный управляющий компании — Майкл Делл. Он начал этот бизнес со стартового капитала всего в 1000 долларов в своей маленькой комнате университетского общежития.

В 1987 году компания начала покорять европейский рынок недорогими, но качественными решениями. Изменилось и название бренда, сначала компания получила название Dell Computer, а позднее — Dell Computer Corporation.

В 1990 году темп годового роста достигал колоссальных 80%. Dell выпустила акции на биржу NASDAQ — 2 года спустя они выросли с 23 центов до 40 долларов за бумагу. Такие цифры сильно привлекали инвесторов. В этом же году Dell выпустила свои первые серверные системы с процессорами Intel 80486 — они считались очень мощными на то время.

Основатель, председатель совета директоров и главный управляющий компании — Майкл Делл, начал этот бизнес со стартового капитала всего в 1000 долларов в своей маленькой комнате университетского общежития


В 2003 году компания начала называться просто — Dell Inc. За брендом скрывался уже не просто производитель персональных компьютеров, но и разработчик, поставщик, а также обслуживающий центр ноутбуков, КПК, планшетов, накопителей, телевизоров, музыкальных проигрывателей и программного обеспечения.

В 2005 году Fortune назвал Dell «компанией, вызывающей наибольшее восхищение в США». Темпы роста прибыли и объемов продаж конца 1990-х — начала 2000-х годов значительно превышали отраслевые показатели.

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В 2013 году Майкл Делл за 25 млрд $ выкупил контрольный пакет акций компании с биржи. Под контроль Делла перешло 75 % компании.


Что уникального


В 1996 году продукты Dell Computer Corporation вышли в онлайн-продажу — тем самым компания навсегда изменила путь электронной коммерции для всех мировых организаций. Главным продуктом Dell в то время стали ноутбуки Latitude — их основным преимуществом на рынке была мощная батарея и сбалансированные аппаратные характеристики за сравнительно небольшую цену.

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В 2001 году его компания стала лидером по поставкам серверов на базе процессоров Intel в США. В целом 2001 год был вполне отличным для Dell Computer Corporation — она также стала поставщиком компьютерных систем №1 в мире.

Совместно с тайваньским ODM-партнером Wistron компания в 2018 году начала добывать золото из отходов электроники. Это позволило Dell использовать полученный драгоценный металл для изготовления материнских плат, которые будут устанавливаться в устройства модели Latitide. Повторное использование материалов для Dell не новинка — программа по переработке пластика устарелой техники для дальнейшего использования была запущена Dell еще в 2012 году.

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На выставке CES 2020 в Лас-Вегасе компания продемонстрировала несколько футуристичных решений. В частности, ноутбук с двумя экранами и ноутбук с гибким экраном — Concept Duet и Concept Ori.


Источник: wikipedia.org, rozetked.me

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#технологии #it #сша #dellcomputercorporation #dell
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