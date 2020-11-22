IT-гиганты. Что мы знаем о Facebook

О компании

Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания, владеющая ею. Основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете — Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом.

Изначально веб-сайт был назван Thefacebook и был предназначен только для студентов Гарвардского университета. Затем регистрацию открыли для других университетов Бостона, а затем и для студентов любых учебных учреждений США. А с 26 сентября 2006 года сайт стал доступен для всех пользователей интернета.





Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира.

Компания Facebook Inc. также владелец других популярных сервисов: Instagram, WhatsApp, workplace и компании Oculus VR.

В октябре 2008 года Facebook объявил об открытии своей международной штаб-квартиры в Дублине.

18 мая 2012 года Facebook разместил акции в рамках IPO на бирже NASDAQ.





В своей работе компания Facebook до сих пор придерживается миссии Цукерберга — соединить всех людей в мире.

Что уникального

Facebook — единственная социальная сеть мира с более миллиардной аудиторией, то есть каждый седьмой житель планеты зарегистрирован в Facebook.





Про Facebook не просто снят фильм «Социальная сеть», он стал лучшим фильмом 2010 года в драматическом жанре на 86-й церемонии вручения престижных кинопремий «Золотой глобус». Фильм удостоен трех премий «Оскар» — за лучший монтаж, музыку и адаптированный сценарий.

Каждый седьмой житель планеты зарегистрирован в Facebook







В декабре 2015 года Цукерберг объявил о создании Chan Zuckerberg Initiative — корпорации с ограниченной ответственностью, которая получит 99% его состояния и реинвестирует его в проекты по изменению мира.

В 2016 году Facebook опубликовал данные о том, что каждый пользователь Facebook разделен с любым другим пользователем через 3,57 знакомых.





Источники: wikipedia.org, under35.me