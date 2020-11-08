IT-гиганты. Что мы знаем об Apple

О компании





Компания Apple — американская корпорация, крупнейший производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, мобильных телефонов и программного обеспечения.

Штаб-квартира находится в Купертино, штат Калифорния. В этом году компании уже 44 года, она по-прежнему остается одной из самых инновационных в мире.





Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн собрали свой первый персональный компьютер, продали таких несколько десятков, получили финансирование и официально зарегистрировали фирму Apple Computer, Inc. 1 апреля 1976 года. Так появилась компания Apple.

В 1984 году фирма Apple впервые представила новый 32-разрядный компьютер Macintosh. В дальнейшем выпуск компьютеров этой серии стал основным бизнесом компании. На протяжении двух десятилетий компания выпускала компьютеры Macintosh на базе процессоров Motorola, оснащенные фирменной операционной системой. Эта платформа выпускается только Apple.





Производство iPod, iPhone и iPad, пользовавшихся высоким спросом по всему миру, кардинальным образом улучшило финансовое положение Apple, принося компании рекордную прибыль. В августе 2011 года Apple впервые стала самой дорогой компанией мира по рыночной капитализации, обойдя нефтяную компанию ExxonMobil, до конца года они еще не раз менялись местами, однако с января 2012 года Apple удалось надолго закрепиться на первой строчке. В августе 2012 она стала самой дорогой компанией в истории, побив установленный в декабре 1999 года рекорд Microsoft, а 21 сентября 2012 года акции Apple в ходе торгов достигли своего максимума —705,07 $, капитализация составила 662,09 миллиарда $. 13 ноября 2014 года вновь Apple побила свой рекорд, капитализация составила 663,43 миллиарда $.





Что уникального





Первым массовым персональным компьютером, выпускавшимся миллионами экземпляров, стал компьютер Apple II. В конце 1970-х и начале 1980-х годов Apple II и их клоны были самыми распространенными в мире персональными компьютерами. По всему миру было продано больше пяти миллионов компьютеров Apple II.

Apple раньше других производителей предложила в своих компьютерах графический интерфейс пользователя и компьютерную мышь. В 1985 году президент США Рональд Рейган наградил Джобса и Возняка медалями за развитие технического прогресса.





В 2001 году компания представила аудиоплеер iPod, быстро приобретший популярность.

В 2003 году компания открыла iTunes Store — популярный онлайн-супермаркет цифрового аудио-, видео- и игрового медиаконтента.





А в 2007 году вышла на рынок мобильных телефонов с сенсорным смартфоном iPhone.





В 2010 году на рынок был выпущен планшетный компьютер iPad.





В 2014 году корпорация представила свое первое персональное носимое устройство — Apple Watch.

25 марта 2019 года Apple представила ряд новых онлайн-сервисов: стриминговый видеосервис Apple TV+, игровой сервис Apple Arcade и сервис чтения журналов и новостей Apple News+, которые будут доступны по платной подписке. На той же презентации компания презентовала виртуальную банковскую карту Apple Card.