IT-гиганты. Что мы знаем о HP Inc.

О том, как появилась крупнейшая американская компания HP Inc. и кто был ее первым заказчиком.







О компании









HP Inc. — крупнейшая технологическая компания в мире, которая предлагает широкий спектр решений для удовлетворения любых потребностей клиентов: персональные компьютеры, системы печати, программное обеспечение, услуги и IT-инфраструктура. Американская компания HP Inc. образовалась в 2015 году вместе с Hewlett Packard Enterprise в результате раздела Hewlett-Packard, унаследовала производство персональных компьютеров и принтеров. Является правопреемником Hewlett-Packard, поскольку сохранила оригинальный NYSE-тикер HPQ и официальный сайт в домене hp.com, действовавшем до разделения. Производственные мощности компании расположены в США, Сингапуре, Малайзии, Израиле и других странах.

Миссия компании:





«Создавать технологии, которые помогают сделать жизнь лучше для всех и всюду: для каждого человека, организации и сообщества во всем мире. В этом мы черпаем силы и вдохновение, чтобы создавать то, к чему стремимся. Чтобы изобретать и изменять. Чтобы разрабатывать функциональные возможности, которые поражают воображение. Мы всегда стремимся вперед, потому что вы стремитесь вперед. Вы по-новому подходите к работе. К игре. К жизни. Наши технологии позволят вам по-новому взглянуть на мир».





История компании берет свое начало в 1934 году, когда познакомились два выпускника Стэнфордского университета — Билл Хьюлетт и Дэйв Паккард. Оба с дипломами инженеров-электронщиков. Идея основать компанию возникла спонтанно, и уже 1 января 1939 года появилась Hewlett-Packard или, в простонародье, HP. Чтобы начать реализацию проекта, понадобились тесный гараж в Пало-Альто, Калифорния, пара паяльников, потрепанный сверлильный станок, 538 долларов начального капитала и огромное желание развиваться в любимой сфере.









Уже первая продукция компании — прибор для тестирования звуковой аппаратуры — аудиоосциллятор HP Model 200A, оказалась удачной. Тогда в компании по-прежнему работало лишь два человека — ее основатели. Первым заказчиком была студия Disney, которая приобрела сразу восемь моделей.

В 2001 году произошло важное событие в истории компании — слияние с другим крупным производителем компьютеров, компанией Compaq. НР заполучила некоторые технологии, которые позволили ей активнее развиваться в серверном направлении.





Что уникального





Гараж, где началась компания HP Inc., считается местом рождения Кремниевой долины. А в 2004 году этот гараж был восстановлен, превратившись в музей.

В 1972 году компания представила свой первый научный калькулятор, способный умещаться в карман — модель HP-35. Новинка стала легендарной. Более того, она входит в 20-ку продуктов, которые смогли изменить мир. По прошествии 35 лет компания, отдавая дань прошлому, представила новую модель с таким же названием, но уже с использованием современных технологий.





Источник: www.next-brands.com, investim.guru