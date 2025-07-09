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20 нейросетей, которые помогут в создании контента: от презентаций до генерации голосов
Технологии

07.07.2025

20 нейросетей, которые помогут в создании контента: от презентаций до генерации голосов

Нейросети становятся незаменимыми помощниками для тех, кто работает с текстами, видео, дизайном и аудио. В этой подборке — 20 актуальных инструментов, которые ускорят создание контента, упростят рутину и вдохновят на новые идеи.


5 нейросетей для создания презентаций

Tome

Платформа позволяет создавать презентации по текстовому с помощью искусственного интеллекта. Подходит для тех кому нужно готовить презентации быстро и с учетом корпоративных стандартов.запросу


Beautiful.AI

Позволяет создавать презентации из текста. Достаточно описать тему? и программа сгенерирует соответствующие изображения и текстовые блоки.


Gamma


Делает красивые, живые презентации без шаблонности PowerPoint. Удобен для структурирования идей и быстрой визуализации.


SlidesAI

Превращает текст в слайды прямо в Google Slides. Поддерживает несколько языков, удобен для академических и бизнес-презентаций.


Simplified

Универсальный инструмент для создания презентаций, текстов и визуального контента. Можно генерировать слайды, посты, лендинги и даже видео. Есть шаблоны, авто-дизайн и планировщик публикаций.

5 нейросетей для поиска и анализа информации

Perplexity AI

Идеальна для быстрого поиска с фактами и источниками. Задает уточняющие вопросы, выдает краткие и точные ответы, сразу ссылается на оригиналы. Подходит и для анализа тем, и для создания черновиков статей.


Consensus.app

Ищет научные исследования по вопросам — с четкими ответами в стиле. Незаменим, если важно принимать решения на основе проверенных данных. Работает только с рецензируемыми статьями. Удобен для бизнес-исследований, HR, медицины, стартапов.


Elicit.org

Автоматизирует исследовательскую рутину: собирает статьи, анализирует аргументы, составляет таблицы. Особенно полезен в академической и продуктовой среде. Хорошо сочетается с ChatGPT или Notion.


Komo AI

Поисковик нового поколения, который использует нейросетевой анализ вместо классической выдачи. Формирует краткие обзоры, выводы и аргументы на основе всего, что находит в открытых источниках. Подходит для поиска нестандартных идей, трендов и мнений.


You.com

Поисковик с интеграцией ИИ, который комбинирует обычную выдачу, сжатие источников и генерацию ответов. Удобен, когда нужно сразу увидеть несколько точек зрения, сравнить данные из разных источников или быстро сориентироваться в незнакомой теме.

5 нейросетей для озвучки и генерации голосов

ElevenLabs

Одна из самых точных и реалистичных нейросетей для синтеза речи. Поддерживает клон голоса, несколько языков и эмоции. Подходит для дубляжа, подкастов и озвучки роликов.


PlayHT

Платформа для генерации голосов студийного качества. Есть библиотека голосов и возможность загрузить собственный текст или использовать API. Часто используется в маркетинге и обучающих материалах.


Resemble AI

Позволяет создавать голосовых двойников и добавлять эмоции к речи. Поддерживает редактирование конкретных слов и интонаций. Подходит для игр, виртуальных помощников и интерактивных проектов.


Speechify

Удобный инструмент для преобразования текста в речь. Поддерживает десятки голосов и языков. Отличается интуитивным интерфейсом и возможностью загрузки PDF, DOC и даже веб-страниц.


LOVO.ai

Нейросеть для создания реалистичных голосов с фокусом на маркетинг, рекламу и видео. Предлагает библиотеку из сотен голосов, а также возможность создать свой. Есть поддержка эмоций и интеграция с видео- и аудиоредакторами.

5 нейросетей для создания визуального контента

Midjourney

Одна из самых популярных нейросетей для генерации изображений. Особенно сильна в создании атмосферных художественных иллюстраций. Подходит для концепт-арта, аватаров, фонов и даже брендовых визуалов.


Leonardo AI

Быстро набирающий популярность генератор изображений с простым интерфейсом. Удобен тем, что предлагает стили под разные задачи — от фэнтези до UI-дизайна. Есть шаблоны, генерация вариаций и управление деталями.


Canva AI

Если вы уже пользуетесь Canva — попробуйте встроенную генерацию изображений. Можно описать сцену словами, и сервис создаст картинку прямо в рабочем проекте. Удобно для обложек, презентаций и Stories.


Adobe Firefly

Нейросеть от Adobe, адаптированная под дизайнеров. Отлично работает с текстом и созданием фонов. Интегрируется с Photoshop и другими продуктами Adobe.


Craiyon

Простой и бесплатный генератор изображений. Подходит для создания быстрых концептов, эскизов или предварительных визуальных идей. Не обеспечивает высокой детализации, но отлично справляется с задачей передачи общего замысла.



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#искусственныйинтеллект #инструменты #ии #нейросеть
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