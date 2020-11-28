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IT-гиганты. Что мы знаем о Twitter
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Вчера в 21:50

IT-гиганты. Что мы знаем о Twitter

О компании


Твиттер — социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних программ-клиентов для пользователей интернета. Публикация коротких заметок в формате блога получила название «микроблогинг». Пользование сервисом бесплатно, а пользование посредством SMS тарифицируется оператором согласно тарифному плану пользователя.

Владелец системы «Твиттер» — компания Twitter Inc., главный офис которой находится в Сан-Франциско. Twitter Inc. также имеет серверы и офисы в Сан-Антонио и Бостоне.

Созданный Джеком Дорси в 2006 году, «Твиттер» быстро стал популярным во всем мире


История Twitter началась в 2006 году как один из проектов компании из Сан-Франциско для внутреннего пользования — Odeo. Автор идеи Джек Дорси хотел создать платформу, которая позволила бы обмениваться с друзьями короткими сообщениями. В Twitter сообщения мгновенно воспроизводились на страничке пользователя и сразу доставлялись его друзьям, подписанным на их получение. Рабочее название проекта изначально было twttr.

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21 марта 2006 года Дорси опубликовал самое первое twitter-сообщение: «just setting up my twtt».

15 июля 2006 года Twitter вышел за границы компании и стал публичным сервисом. В октябре того же года Эван Уильямс, Биз Стоун, Джек Дорси и прочие участники Odeo создают Obvious Corporation и покупают Odeo и все ее активы, а также Twitter.com и Odeo.com — с акционерами и инвесторами.

В отдельную компанию Twitter был выделен в апреле 2007 года.

24 сентября 2010 года была запущена новая версия сайта, которая позволила пользователям смотреть видео и фотографии прямо на сайте и сделала его быстрее и функциональнее.

26 апреля 2011 года интерфейс Twitter стал поддерживать турецкий и русский языки.

7 ноября 2013 компания Twitter Inc. провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже и привлекла 1,8 млрд долларов.


Что уникального


Twitter — один из десяти наиболее посещаемых веб-сайтов всего мира.

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Twitter часто используется для передачи новостей как личного, так и общественного значения. Потому что многие публичные персоны используют сервис для общения с широкой аудиторией. Так для многих Twitter заменил традиционные СМИ.

Благодаря пользователям Twitter в социальных сетях появились теги. Один из пользователей Twitter запостил твит с предложением ввести хештег для категоризации твитов по тематическим группам. Сотрудники Twitter отказали, но другие юзеры подхватили эту идею, и со временем хештеги стали так популярны, что распространились по остальным соцсетям.


Источник: wikipedia.org, www.seoded.ru

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