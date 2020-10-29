IT-гиганты. Что мы знаем об Amazon

О компании





Amazon — крупнейшая американская компания и торговая площадка в мире.

5 июля 1994 года компанию, как интернет-магазин по продаже книг, основал Джефф Безос. Но позже на платформе начали продавать видео, MP3, аудиокниги, программное обеспечение, видеоигры, электронику, одежду, мебель и ювелирные изделия. В настоящее время сервис Amazon.com охватывает 34 категории товаров, в том числе электронные книги, бытовую электронику, детские игрушки, пищевые продукты, хозяйственные, спортивные товары и многое другое.





Штаб-квартира компании находится в городе Сиэтл. Изначально офис Amazon располагался в гараже Безоса. Со временем стало ясно, что бизнес будет успешным, и Amazon.com переехал в настоящий офис со службой поддержки, пунктом приема и доставки. Через месяц небольшая компания могла выполнять заявки из 50 штатов. Сегодня у Amazon есть филиалы за пределами США, в Австралии, Бразилии, Канаде, Великобритании, Германии, Японии, Франции, Италии, Польше, Испании, Индии и Китае.

В 1997 году компания Amazon.com вышла на IPO и собрала 54 миллиона $ на бирже NASDAQ.

Компания также владеет издательским подразделением Amazon Publishing, киностудией Amazon Studios, производит линии бытовой электроники, включая электронные ридеры Kindle, планшеты Amazon Fire, Fire TV и смарт-динамик Echo, и является крупнейшим в мире поставщиком услуг в моделях IaaS и PaaS. Поддерживает отдельные розничные сайты для некоторых стран, а также предлагает международную доставку некоторых своих продуктов в другие страны.





Что уникального









Джефф Безос был первопроходцем — он создавал стандарты интернет-коммерции, одним из первых разработал схему работы с клиентами всех типов. Для тех, кто приходил на сайт за конкретной книгой, существовала огромная база данных. Тем, кто хотел найти что-нибудь почитать, сайт предлагал список бестселлеров, лауреатов различных премий или просто часто упоминаемых в СМИ книг.



Безос следил за тем, чтобы книги доставлялись в приятной упаковочной бумаге, а клиенты могли получить с сайта уведомления о новинках и ознакомиться с комментариями тех, кто уже прочел книгу. Ему удалось создать полноценное сообщество потребителей, которые делились на его сайте советами. Со временем эта модель стала общепринятой — теперь пользователи многих магазинов при покупке ориентируются на отзывы о товаре. Но в середине 1990-х это была инновация.

Третьим прорывом стал выход компании на музыкальный онлайн-рынок. Прежде чем запустить новый раздел, Безос консультировался с клиентами и профессионалами из музыкального бизнеса, чтобы создать идеальный музыкальный онлайн-магазин. Когда обновленный сайт был запущен, на нем было доступно 125 000 музыкальных альбомов. Поиск осуществлялся по имени артиста, названию песни или звукозаписывающей компании. Прежде чем купить композицию, ее можно было выбрать и прослушать из базы в 225 000 треков.

18 октября 2011 года Amazon.com анонсировал партнерство с одним из самых известных издательств комиксов DC Comics. Согласно договоренностям, Amazon получит эксклюзивные права на электронные версии самых популярных комиксов, включая «Супермена», «Бэтмена», «Зелёный Фонарь», «Песочного человека» и «Хранителей».

Amazon растет до сих пор. Они успешно запустили доставку с помощью дронов, а также открыли офлайн-магазины Amazon Go, где не надо платить за покупки: система автоматически подсчитывает, сколько стоит то, что вы уносите, и снимает эту сумму с вашей карты.





Источники: wikipedia.org, vctr.media, businessrevisor.ru, habr.com



