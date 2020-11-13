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IT-гиганты. Что мы знаем о Samsung Group
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Вчера в 22:08

IT-гиганты. Что мы знаем о Samsung Group


О компании


Samsung Group — южнокорейская группа компаний, основанная в 1938 году. Samsung в корейском языке означает «три звезды».

Главный офис компании расположен в Сувоне.

Компании, входящие в Samsung Group, занимаются электроникой и микроэлектроникой, химической промышленностью, строительством, автомобилестроением, тяжелой промышленностью, финансами и кредитами, страхованием. Структура концерна включает полный цикл производства электроники, начиная от добычи ресурсов, их переработки и заканчивая готовыми изделиями.

Миссия компании: «Мы используем человеческие и технологические ресурсы компании для создания товаров и услуг превосходного качества, осуществляя тем самым свой вклад в улучшение глобального состояния общества».

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История Samsung началась в 1930-х годах с первого склада в городе Тегу предпринимателя Ли Бен Чхоль, который открыл собственное дело по производству рисовой муки. При всех сложностях частного предпринимательства в Корее, которая в то время была колонией Японии, Ли Бен Чхоль к 1938 году наладил собственный канал продаж из Кореи за границу. Активное развитие поставок пищевых продуктов, таких как рис, сахар и сушеная рыба, дало возможность официально зарегистрировать Samsung Trading Company.

После Корейской войны из-за роста экономики Кореи структура компании Samsung изменилась. Объединение Sanyo и Samsung положило начало одному из крупнейших секторов Samsung Group — Samsung Electronics. Были изменены подходы в маркетинге, пересмотрена миссия компании.

Определив то, что за техникой стоит будущее, руководство корпорации решает выпускать холодильники, стиральные машины, телевизоры, фотокамеры и микроволновые печи. В 1983 году свет увидел первый персональный компьютер. В 1991-1992 годах завершилась разработка первой линейки мобильных телефонов. А в 1999 году компании Samsung Electronics была присуждена премия журнала Forbes Global в сфере производства бытовой электроники.


Что уникального


Бренд Samsung успел выделиться тем, что:

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— подразделение Samsung Group соорудило самое высокое в мире здание — Бурдж-Халифа в Дубае. Высота сооружения достигает 828 метров

— парк развлечений, созданный Samsung, Everland входит в топ-10 самых посещаемых в мире

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— Samsung разработала первый в мире гибкий смартфон

— компания в числе первых технологических гигантов обратила внимание на блокчейн-технологии и разрабатывает собственную криптовалюту

— первый 3G-звонок с вершины Эвереста был сделан с помощью телефона Galaxy S II

— Samsung выступает в качестве официального спонсора Олимпийских игр, является спонсором российской олимпийской сборной и многих других спортивных проектов.


Источник: wikipedia.org, investim.guru

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#южнаякорея #технологии #it #samsung
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