IT-гиганты. Что мы знаем о Microsoft

О компании







Microsoft Corporation — американская компания, которая занимается разработкой, производством, лицензированием, поддержкой и продажей компьютерного программного обеспечения, бытовой электроники, персональных компьютеров. Была основана 4 апреля 1975 года Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон.





История компании началась с 1975 года, когда друзья-студенты Гарварда Билл Гейтс и Пол Аллен прочитали в журнале Popular Electronics статью о новом персональном компьютере Altair 8800 и разработали для него интерпретатор языка Basic. Через месяц, 1 февраля, было подписано лицензионное соглашение с компанией Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS), производителем этого ПК, об использовании Basic в составе ПО для Altair. Свою компанию они думали назвать «Аллен и Гейтс», но посчитали, что это больше подходит для юридической конторы, и тогда Пол предложил Micro-Soft — от microcomputer и software.

В начале 1980-х годов пути двух основателей компании разошлись: по воспоминаниям Аллена, в то время как он не хотел посвящать свою жизнь Microsoft, Гейтс был полностью сконцентрирован на работе и развитии компании. По настоянию Гейтса, партнеры неоднократно пересматривали свои доли в бизнесе, причем Аллен уступал в пользу Гейтса.

В 1983 году Аллен покинул Microsoft, продав часть своих акций по 10 $ за штуку и сохранив место в совете директоров.





Далее Microsoft работает над новой операционной системой, с графическим интерфейсом пользователя, принципы которой уже развивались у Xerox и Apple. Сотрудничество с IBM продолжалось, и 20 ноября 1985 года появилась новая операционная система Microsoft Windows. Так началась эпоха Windows — операционной системы, прославившей и сделавшей богатейшим человеком Билла Гейтса.

В 1986 году Microsoft провела IPO по 21 $ за акцию.

Сегодня успех корпорации держится на операционных системах семейства Windows, включая мобильные ОС Windows Phone, а также на офисных программах Microsoft Office. Подразделения компании производят семейство игровых консолей Xbox, а также аксессуары для персональных компьютеров.





Что уникального





Microsoft — разработчик наиболее широко распространенной в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.

Продукция Microsoft продается более чем в 80 странах мира, программы переведены более чем на 45 языков.

Первые «умные» часы Microsoft продемонстрировала в 1994 году. Это был совместный продукт с компанией Timex под названием DataLink. Конечно, они не умели показывать входящие сообщения и будить пользователя вибрацией. Но в них можно было хранить свои контакты и информацию о встречах и событиях из календаря. Подключение к компьютеру осуществлялось с помощью уникального оптического сенсора, считыватель которого подключался к компьютеру.





Источник: wikipedia.org, www.gazeta.ru, adne.info