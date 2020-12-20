IT-гиганты. Что мы знаем об IBM

О компании







Американская компания IBM — один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.

Компания была основана в 1911 году и изначально называлась CTR — Computing Tabulating Recording. А современное название появилось в 1924 году. Сегодня представляет собой транснациональную корпорацию со штаб-квартирой в Армонке, штат Нью-Йорк.





В 1943 году началась история компьютеров IBM: был создан «Марк I» весом около 4,5 тонны. Но уже в 1952 году появился IBM 701, первый большой компьютер, работавший на лампах.

В 1956 году сын Томас Уотсон-младший сменил отца на посту главы IBM, ознаменовав начало эры «компьютеров для жизни». Под его руководством доходы компании выросли до 8 миллиардов $, а число сотрудников — до 270 тысяч человек.

В 1990-х в бизнесе IBM все более четко прослеживалось стремление сместить бизнес в сторону поставки услуг, в первую очередь, консалтинга. Так было в 2002 году, когда «голубой гигант» приобрел консалтинговое подразделение аудиторской компании PricewaterhouseCoopers за 3,5 миллиарда $. Этот бизнес, влившийся в подразделение IBM Global Services — самый доходный в структуре IBM, приносящий больше половины дохода компании. Сегодня компания производит серверное оборудование, мейнфреймы, суперкомпьютеры, системы хранения данных, программное обеспечение, оказывает целый ряд консалтинговых услуг.

В 1943 году началась история компьютеров IBM: был создан «Марк I» весом около 4,5 тонны



В 2005 году компания Lenovo купила за 1,25 миллиарда долларов у IBM подразделение по производству персональных ПК и стала третьей по величине компанией на этом рынке. В 2012 году Lenovo заняла первое место по поставкам персональных компьютеров благодаря покупке компьютерного бизнеса IBM. В сентябре 2014 года IBM продала бизнес по производству x86-серверов.





Что уникального





В 1940 стала производителем первых в США больших ЭВМ. В 1950-х выпустила компьютеры на лампах и транзисторах, а в 1981 году вошла в историю человечества как производитель персонального компьютера IBM PC.

В 1971 году компания представила гибкий диск, который стал стандартом для хранения данных.

В 2012 году IBM совместно с Fujifilm начали разработку опытных образцов кассет размерами 10х10х2 сантиметра, способных хранить до 35 терабайт данных каждая.

На конференции IBM Think 2018 представители компании презентовали самый маленький компьютер в мире на сегодняшний день: этот компьютер имеет размер 1 на 1 миллиметр, что сопоставимо с размером крупинки поваренной соли. Стоимость производства одного такого компьютера оценивается меньше чем в 10 центов.





Источник: wikipedia.org, www.infobezpeka.com