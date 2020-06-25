20 историй людей, которые считают, что спорт — это залог успеха и здоровья

Когда я прилетела в Москву, у меня был забег на 10 километров, где я увидела много бегунов, которым было за 80 лет, а они бежали полные марафоны. И когда ты видишь таких людей, понимаешь, что можешь все и дело лишь в желании. Когда люди вокруг тебя делают потрясающие вещи, тебе тоже хочется сделать больше.
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Жанбулат Кадыров, город — Прага, предприниматель
Марафон — исторически престижный вид спорта, персональный вызов. Основная возрастная группа марафонцев-бегунов — от 30 до 50 лет. Вопрос о новых целях появляется в среднем возрасте, когда помимо карьеры и семьи тебе необходимо что-то личное.
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Ольга Аникина, родной город — Благовещенск, Амурская область, пенсионерка, @bratetsolga
Несмотря на возраст, я бегаю марафонские дистанции в России и за рубежом. Любимая дистанция — полумарафон, 21,1 километра. Я участвовала в забегах в Биробиджане, во Владивостоке, Макао, Мохэ, Тихвине, Санкт-Петербурге, Шэньчжэне. Пробежала 20 полумарафонов.
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Владимир Назаренко, город — Алматы, руководитель школы I love running
Марафон — это взрослый вид спорта, потому что нужна выносливость, терпение, крейсерская скорость. Все люди выходят на марафон, чтобы испытать мучение и боль. У марафонцев даже есть такой девиз: No pain, no gain. Все выходят в очередной раз побороть себя, доказать, что ты лучше, чем ты есть, либо доказать, что можешь это сделать.
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Санжар Базильжанов, сооснователь Adal Volunteer Club, марафонист, Ironman, @sanzharbazilzhanov
К марафонам и Ironman я пришел спонтанно. Меня привел в этот спорт дядя. Участие в марафонах — непередаваемые ощущения. На дистанциях надо перебороть себя, быть внутренне мотивированным.
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Салтанат Казыбаева, город — Алматы, директор «Алматы марафона» и корпоративного фонда «Смелость быть первым», @sakonya
Триатлон в моей жизни — преодоление себя. Это индивидуальный вид спорта, в котором ты конкурируешь не с теми, с кем бежишь рядом, а с самим собой. Считаю, что человеческие возможности безграничны.
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Салтанат Туйтебаев, 75 лет, Мойынкумский район, Жамбылская область, пенсионер, марафонец
Я всю жизнь любил бегать. Уже шестой год профессионально занимаюсь спортом — участвую в марафонах в категории 70 +. Нужно регулярно заниматься спортом. Ежедневные тренировки я не пропускаю ни в дождь, ни в снег, ни в жару.
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Азат Сембаев, родной город — Семей, управленческое консультирование, консультант
Я понял, что спорт важен для здоровья, поэтому занялся бегом. Выбрал бег, потому что много путешествую, езжу в командировки, и не всегда есть возможность ходить в спортзал и заниматься командными видами спорта. А для бега нужны только кроссовки. Еще у меня была цель пробежать марафон, которую я достиг. Я пробежал марафон в Алматы, Астане и в Сан-Франциско. Сейчас я перехожу на триатлон и уже пробежал одну олимпийскую дистанцию.
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Аскар Есеркегенов, город — Алматы, управляющий директор, генеральный директор главного центра управления сетями телекоммуникаций АО «Казахтелеком»
Последние несколько лет одно из моих самых серьезных увлечений — это бег. Я пропагандирую бег, а не здоровый образ жизни, как сейчас это модно, потому что здоровый образ жизни — относительное понятие. Бег для меня своего рода медитация, снятие стресса. Он затягивает: когда участвуешь в массовых забегах, то это настоящий праздник и в конце обязательно выброс эндорфинов. Благодаря бегу я расширил круг знакомств, это демократичный вид спорта, где дружба не зависит от статуса, возраста или других факторов.
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Алексей Сидоренко, родной город — Алматы, СЕО АО «Агромашхолдинг»
Занятия триатлоном дисциплинируют: появляется возможность находить в сутках дополнительные часы, в которые тренируешь выносливость. Командировки заполняются посещением парков и бассейнов, ни одна свободная минута не проходит впустую, а используется как восстановительная пауза, вокруг тебя создается окружение из не менее увлеченных любителей испытать себя на прочность.
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Андрей Соколов, 56 лет, родной город — Черновцы, военный пенсионер
Я начал заниматься триатлоном, когда мне исполнилось 50 лет. Мне было интересно попробовать себя в этом виде спорта. Открыл для себя, что для человека нет ничего невозможного, нет граней и ограничений. Ощущение себя в здоровом теле — одна из главных ценностей человека. Это дорогого стоит, и ради этого ощущения стоит заниматься спортом.
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Амигульсин Мирошниченко, город — Нур-Султан, занимается бегом на марафонские и ультрамарафонские дистанции
Бег дает мне здоровье, я убегаю от болезней. Он дает мне чувство возвышенности. Вообще я непоседа, оптимист по жизни, никогда у меня не бывает слова «плохо». Человек всегда полон сил, надо себя преодолевать. И вообще я считаю, что марафон — это не просто преодоление дистанции, это преодоление себя. Самое главное, чтоб «дыхалка» и ноги крепкие были. Нужны постоянные тренировки.
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Арман Лесбеков, город — Нур-Султан, управляющий директор по технологиям
Триатлон — это своеобразная школа, среда, из которой выходят действительно железные люди. Когда ты общаешься с айронменщиками, понимаешь, что это действительно включенные ребята. Не каждый в рабочие дни будет вставать в пять утра, чтобы в шесть покрутить педали за городом, а потом поехать в офис. Это своего рода вызов. С одной стороны, ты тратишь свою энергию, а с другой — получаешь большой заряд.
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Балтабек Нурахметов, город — Нур-Султан, предприниматель, спортсмен, тренер-координатор клуба Astana Runners
Для меня бег — это психоэмоциональное состояние. Медики объясняют, что во время бега выбрасываются эндорфины, бег приносит радость. На самом деле я не знаю, что причина, а что следствие, но факт в том, что однозначно наступает глубокое радостное состояние.
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Дмитрий Токарев, город — Алматы, тренер по плаванию, генеральный директор I Love Running KZ
Раньше спорт не был так популярен среди людей, но теперь заниматься любительским спортом — модно. Это становится частью повседневной жизни многих казахстанцев.
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Аскар Майлюбаев, родной город — Алматы, руководитель цифрового офиса Forte Bank
Я уже несколько раз проходил дистанцию IRONMAN 70.3. Меня вдохновляет качество жизни, которое дает этот спорт. Мои спортивные результаты, мое окружение, возможность открывать новые страны — все это мотивирует. Благодаря этому спорту я полностью изменил режим, привычки.
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Тынчтык Кадыров, город — Бишкек, основатель спортмагазина KA SPORT
Я увлекаюсь легкой атлетикой, участвую в марафонах. Самый тяжелый — «Этно Марафон» — бег в гору 10 километров.
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Елена Кун, город — Ташкент, генеральный секретарь Федерации триатлона Узбекистана
В триатлоне я с 2013 года. Он кардинально изменил мою жизнь. Я поняла, что любые границы человеку постижимы и в любом возрасте можно научиться новому.
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Айдар Бусурманов, город — Нур-Султан, общественный деятель
В рамках саморазвития я начал прививать себе здоровые привычки, вести активный образ жизни. И за последний год я пробежал шесть марафонов. Наши ребята из клуба бега недавно стали полными Ironman, и это большое достижение и повод для гордости. На все выездные мероприятия и соревнования мы обязательно берем наш флаг. Это наш вклад в развитие и пропаганду нашей страны.
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Марат Жыланбаев, 56 лет, Каркаралинский район, Карагандинская область, тренер, предприниматель
Бег излечивает почти все болезни опорно-двигательного аппарата, варикозное расширение вен, проблемы с сердцем. Поэтому я советую бегать всем, но бегать правильно и под контролем хорошего специалиста. В таком случае болезни проходят уже через месяц.
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