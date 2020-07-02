12 историй успешных предпринимателей из Казани

Наталия Былинкина, родной город — Казань, коуч, соавтор и ведущая трансформационной игры INТЕНЦИЯ, @nate_dreams
Я считаю, что Казань будет только процветать. Наш город нравится туристам. У нас интересно, уютно и удобно. Сегодня Казань великолепна. Отреставрировали практически все парки и скверы, открыли новые интересные места, создали удобную инфраструктуру. Стали популярны такие сервисы, как доставка еды и продуктов, онлайн-порталы, каршеринг и такси.
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Лола Малова, родной город — Зеленодольск, главный редактор туристического портала VisitTatarstan, внештатный журналист издания «Инде»
Казань — колоритный город. Здесь своя специфика у всего, в том числе у медиа. Здесь люди доброжелательны и открыты новому. Наши читатели в «Инде», Visit Tatarstan — молодые люди, которые хотят узнавать свой город и активно участвовать в его жизни. Креативные люди нашего города работают в нескольких сферах: реклама, журналистика или бизнес, связанный с заведениями. Один человек в Казани может совмещать несколько параллельных и интересных занятий, направленных на развитие города.
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Наталья Шарафутдинова, родной город — Казань, руководитель двух центров детского развития сети Smartykids
Изначально мы открывали центр в Казани для собственных детей. Как и большинство современных родителей, мы столкнулись с тем, что не понимали, как мотивировать школьника выполнять домашнее задание и избегать глупых ошибок. Сегодня это самые масштабные центры детского развития сети. У нас занимаются 650 детей по разным направлениям: ментальная арифметика, робототехника, каллиграфия, скорочтение.
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Табрис Яруллин, родной город — Казань, член Совета Всемирного форума татарской молодежи, @tabris.yarullin
Мы продвигаем городскую татарскую культуру. Это направление можно разделить на несколько частей. Первое — языковой активизм, то, чем хотим заразить и другие народы, область, где сочетается гражданская позиция и молодежный драйв. Второе — новая, современная культура. Этническая культура еще с советского времени осталась в виде песен, плясок, национальных праздников, но это стереотипно. Культура живет только тогда, когда у нее есть современные формы.
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Мансур Ахметшин, родной город — Казань, управляющий резиденции креативных индустрий «Штаб», @shtab.tatar
«Штаб» — это многофункциональное и трансформируемое пространство, подходящее для разных задач. На первом этаже творческая лаборатория «Угол». На втором этаже есть кофейня, коворкинг, девять резиденций, лекторий, выставочное пространство, книжная лавка, переговорная комната и пункт раздельного сбора отходов.
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Ленар Латыпов, родной город — Бавлы, предприниматель, @lenarlf, @cheese_kzn
Предпринимательской деятельностью я занимаюсь с 2012 года. У меня было несколько проектов в разных сферах. Последние два года вместе с партнером развиваем розничные магазины «Сырная лавка». У нас работает три магазина, где продается молочная продукция и вкусные и натуральные сыры из России и Швейцарии.
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Айсылу Насыбуллина, родной город — Казань, директор частного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования»
Дело моей жизни — быть достойным представителем нашей культуры, нести знания и положительные эмоции, налаживать контакты между людьми. Дальше буду вкладывать больше времени и сил в событийно- и культурно-просветительскую работу. Это потребность души. У меня грандиозные планы на будущее, много энергии, и вдохновлять людей — миссия номер один.
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Шамиль Саттаров, родной город — Казань, сооснователь группы компаний «САТТЕКС», @shamil_sattarovv
Дело моей жизни — создавать красоту, качество и комфорт. И в перспективе не только для женщин, но также для мужчин и детей. Я люблю то, что делаю, люблю каждое наше изделие и каждого сотрудника в команде. Поэтому моя задача — совершенствовать бизнес и выводить на более глобальные масштабы.
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Султан Сафин, город — Казань, основатель халяль-сети современной татарской кухни «Тюбетей», @sultansafin1
Я хотел создать вкусный бренд Республики Татарстан и вывести его на мировой рынок. Компания «Тюбетей» — это первая современная халяль-сеть быстрого обслуживания на базе татарской кухни. Мы развиваем национальную кухню, родную культуру в современном формате, чтобы сделать ее актуальной. «Тюбетей» — это трансформация реальности, изменение общества, трансляция татарской культуры в массы. Это даже не бизнес, а дело моей жизни.
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Радик Абдрахманов, родной город — Казань, вице-президент Ассоциации предпринимателей мусульман РФ, соучредитель комплекса «Туган Авылым»
Я бизнесмен, занимаюсь общественной деятельностью, благотворительностью, инвестициями в различные проекты. Дело моей жизни — правильно воспитать детей, оставить после себя след в истории, может быть, даже сделать так, чтобы наш город и мир вокруг становился немного лучше.
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Айрат Гарипов, родной город — Казань, управляющий ресторанами
Мы рассказываем о традициях и кухне, поэтому в приготовлении блюд используем только то, что растет на нашей земле, выращено местными фермерами. Это дает нам преимущество — мы уверены в поставщиках, качестве продуктов и их соответствии знаку «Халяль». Гости любят наш ресторан за то, что мы готовим традиционную национальную кухню. Мы не пытались сделать что-то авторское, не заявляли, что мы новомодный ресторан с авторскими блюдами. Мы искали наши блюда по деревням, в книгах Юнуса Ахметзянова и стараемся все делать традиционно.
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Сергей Крылов, город — Казань, руководитель студии Stride.One
У меня есть компания — студия Stride.One, где мы с командой занимаемся разработкой сложных сервисов в интернете на заказ. К нам приходят люди и компании, у которых есть примерное понимание, что они хотят сделать и для чего. Мы просматриваем рынок и помогаем им спроектировать новый продукт, сделать современный дизайн с точки зрения эргономики и запрограммировать. Дело моей жизни — создавать сервисы и онлайн-продукты, которыми будут пользоваться миллионы людей.
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