5 турфирм в Оше, которые помогут организовать идеальное путешествие по Кыргызстану

Выбор туроператора — важная часть подготовки к поездке. В этом обзоре собраны пять туристических компаний из Оша, которые предлагают маршруты по Кыргызстану и соседним странам.





Osh Trips, @osh.trips

Osh Trips — туристическая компания из города Ош, предлагающая широкий выбор туров по стране. В их программе как групповые, так и индивидуальные поездки с комплексным обслуживанием: транспорт, проживание, питание и сопровождение гида.

Компания ведет Instagram, где делится актуальной информацией о турах, включая зарубежные направления, сезонные предложения и подарочные сертификаты.

Osh Trips ориентируется на разные интересы путешественников и стремится сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся как по Кыргызстану, так и за его пределами.





Around, @around.kg

Around организуют туры в Сары-Челек, Кара-Кой, Лаглан и другие красивые места. Все просто: вы записываетесь, приходите в день тура — и вас везут в горы.

Компания делает акцент на доступности и удобстве: трансфер, сопровождение и четкая организация — все включено.





«Саякат», @sayakat_osh

«Саякат» предоставляет широкий спектр услуг: организация туров по стране и за рубежом, включая авторские однодневные и многодневные маршруты по регионам Иссык-Куль, Нарын и южным областям. Компания также занимается международными путешествиями в такие страны как Турция, Египет и ОАЭ, оказывает помощь с бронированием авиабилетов, оформлением виз, трансферами и страхованием.





«Туран», @turan.go

«Туран» — туристическая компания, организующая разнообразные туры по Кыргызстану и близлежащим регионам. В их программе — как групповые, так и индивидуальные поездки, включая однодневные и продолжительные маршруты. Среди направлений — экскурсии к историческим и культурным памятникам, природным красотам, а также активные виды отдыха.





Globus Travel, @globustravel.kg

Globus Travel — компания из Оша, специализирующаяся на организации туров по стране и за рубежом разной продолжительности и формата — от индивидуальных до групповых. На выбор туристам есть маршруты к историческим и культурным объектам, природным заповедникам, а также активные развлечения.