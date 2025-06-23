5 маршрутов по Казахстану, которых нет в путеводителях

Даниель Сержанулы — и.о. Председателя Правления АО НК Kazakh Tourism и новый автор weproject.media. Он будет писать статьи о туризме в Казахстане, Центральной Азии и не только. Читайте первый материал.





Даниель Сержанулы, город — Астана, и.о. Председателя Правления АО НК Kazakh Tourism, @daniyel.serzhanuly

Долина Шалкоде





Долина Шалкоде расположена в северо‑восточной части района Райымбек Алматинской области, на южных склонах хребта Кетпен, Узынкара, вдоль бассейна реки Шалкоде. Простирается с востока на юго‑запад на 35-40 километров. Это горный жайлау, расположенный на высоте от 2000 до 2150 метров над уровнем моря. По центральной части проходит река Шалкоде.

Здесь растут настоящие альпийские луга, и сюда традиционно стекаются на летнее пастбище сотни жителей, образуя одно из самых аутентичных мест нашей страны.

Традиционный жайлау с юртами, национальными блюдами и конными активностями вкупе с грандиозными пейзажами Тянь‑Шаня могут познакомить вас с атмосферой настоящего кочевого образа жизни.

Уникальность:

— широкие альпийские пастбища, окруженные горами

— множество рек и ключей, река

— богатая флора: альпийские луга, лекарственные растения и дикие цветы

— встречаются волки, горностаи, бурые медведи, а также снежный барс.

Что делать?

Подходит для экологического и этнотуризма.

Возможны размещения в юртах, дегустация кумыса, конные прогулки.

Часто проводятся состязания по кокпару и другие виды традиционных мероприятий.





Город Сайрам





Сайрам — крупный культурный памятник на юге Казахстана и современный населенный пункт. Средневековые письменные источники сопоставляют его с городом Испиджаб. Входит в состав города Шымкент как отдельный микрорайон.

Сайрам — место рождения Кожа Ахмет Ясауи, имеет важное значение в исламской культуре. Мало кто знает, но паломнические туры к мавзолею суфия в Туркестане начинаются именно в Сайраме, где находятся Мавзолеи Ибраһим сопы, Қарашаш ана.

Уникальность

— город Сайрам — открытый музей истории и религии. Интересен как верующим, так и любителям истории Казахстана.

Что делать?

Этнокультурнные туры по древним мавзолеям.

Гастрономия — Сайрам славится вкусной восточной кухней.





Национальный парк Каркаралинск





Каркаралинск — один из крупнейших и отдаленных районов Карагандинской области с уникальной природой — горно‑лесной оазис. Больше 90 % лесов области сосредоточены именно здесь.

Уникальность:

— национальный парк с множествами легенд и туристскими маршрутами.

Что делать?

Треккинг до озера Шайтанкөл, Три пещеры, озеро‑бассейн и другие природные достопримечательности.

Посещение музея Кунанбая.

Размещение в местных базах отдыха или гостевых домах.





Историко‑музейный комплекс Бокей Ордасы





Расположен в селе Орда Западно‑Казахстанской области, на улице Жангир‑хана. Этот комплекс, построенный в XIX веке, и ныне остается музеем.

Объекты комплекса: Ханский дворец, 1828 год, казначейство, 1867 год, Таргынская училищная школа, 1868 год, женская школа, 1883 год, ханская мечеть — основана в 1835 году.

В 1962 году создан общественный историко‑революционный музей, в 1967 году государственный.





Уникальность

— первая школа, первая типография, первая… все.

Что делать?

Туры по знаковым историческим местам

Размещение в местном гостевом доме.





Национальный природный парк Улытау





Улытау — древнейшая горная гряда Сарыарки и священное место в истории становления Казахского ханства. Регион особенно интересен тем, кто хочет глубже изучить историю казахского народа. Именно здесь поднимали ханов на белой кошме, заключались союзы, собирались войска трех жузов.

С Улытау напрямую связаны такие значимые исторические фигуры, как: Жошы хан, Темирлан, Алаша хан, Едиге би, Тохтамыс хан, Кенесары хан, Алькей Маргулан, Шокан Уалиханов и Каныш Сатпаев.

Улытау, расположенный в географическом центре Казахстана, имеет символическое значение. В 1992 году недалеко от одноименного села и гор был установлен Монумент единства и согласия народа Казахстана.

Уникальность

— гора Әулие — самая высокая точка Улытау — 1133 метро. Высота подъема — около 500 метров. У подножия древние захоронения семи суфиев и пещеры, которым приписывают мистические свойства. По преданию, на вершине похоронен Асан-Кайгы, легендарный мыслитель и поэт XV века

— Мавзолеи Жошы хана, Алаша хана и Домбаула, многие другие мавзолеи

— петроглифы Заңғыртас — свидетельства эпохи бронзы

— петроглифы Теректы-Әулие, возраст которых превышает 3000 лет — бронзовый век и ранний железный век. Изображения охоты, диких животных, сцен солнечного культа, выполненные на плоских гранитных плитах.

Что делать?

Туры по следам Жошы хана и Алаша хана, а также древних городищ.

Размещение в юрте и знакомство с древними обрядами коневодов.