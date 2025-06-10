Гастрономический путеводитель по Стамбулу: 25 заведений для завтраков, перекусов и ужинов

Стамбул — это больше, чем достопримечательности. Это город вкуса, ритма и утреннего солнца над Босфором. Мы собрали места, где можно почувствовать его настоящим: за завтраком, чашкой кофе или во время ужина в любимом районе.





Азамат Нурмагамбетов, город — Астана, путешественник, основатель @nomadcenter

Стамбул трудно понять, его можно только прочувствовать. На вкус и запах, через шум трамваев, дым от жареных каштанов и бесконечный Босфор. Этот город пьется маленькими глотками — как крепкий турецкий чай на закате.

Если вы едете в Стамбул не просто смотреть достопримечательности, а почувствовать город — эта подборка для вас. Мы собрали места, где можно вкусно позавтракать, открыть для себя что-то новое за обедом и провести незабываемый вечер за ужином.





Где завтракать

Mangerie

Адрес: Bebek, Cevdet Paşa Cd. No:69

Одно из самых живописных мест для завтраков в городе. Вид на воду, утро в районе Bebek, свежий хлеб и идеально приготовленные яйца. Сюда приходят не торопиться.





Grandma

Адрес: Teşvikiye, Ahmet Fetgari Sk No:38

Эстетика в каждой детали: нежные бриоши, круассаны, джемы и уют, который ощущается с первой минуты. Идеально для неспешного утра и вдохновения.

Где пить кофе и ловить настроение

Caferağa

Адрес: Leylek Sk 2a, 34710 Kadıköy

На выходных здесь устраивают утренние и вечерние кофейные рейвы. Вместо бокалов — чашки эспрессо, вместо клубов — открытые кофейни. Атмосфера нового Стамбула.





Karaköy — кофе для знатоков

Адрес: Kemankeş Karamustafa Paşa, Karaali Kaptan Sk. No:4

Здесь важно не торопиться. Лучшее зерно, обжарка прямо на месте и уютный интерьер, куда хочется возвращаться снова.





Starbucks с лучшим видом

Адрес: Bebek, Cevdet Paşa Cd. No:30

Это не просто кофе — это утро с панорамой на Босфор, море, яхты и уток. Возьмите напиток с собой и идите гулять вдоль берега.

Где обедать

Karaköy çorba

Адрес: Karaköy, Beyoğlu

Кафе супов, где вам подадут домашние турецкие рецепты в современном исполнении. Попробуйте томатный или чечевичный — согреет и тело, и душу.





Tatar salim

Есть несколько точек. Легендарный донер, с которого у многих начинается знакомство с уличной едой Стамбула. Сочно, просто, по делу.





Balık dürüm yildirim usta

Адрес: Kemankeş Karamustafa Paşa, Mumhane Cd. No:37/B

Самые вкусные балык экмеки — та самая рыба в хлебе, которую ищут все, кто хочет попробовать уличную еду по-настоящему.





Sehzade cağ kebap

Адрес: Hoca Paşa, Hoca Paşa Sk. No:6 D:4

В списке The New York Times — не просто кебаб, а настоящее мясное искусство. Аромат, текстура, вкус — все идеально.

Где поесть вегану

Asian vegan kitchen

Адрес: Cihangir, Akyol Sk. No:53/B

Уютное место с паназиатским уклоном. Здесь все веганское — от раменов до спринг-роллов, а атмосфера напоминает маленький уголок Таиланда в центре Стамбула.





Vegan istanbul

Адрес: Firuzağa, Türkgücü Cd. No:51A

Это не просто столовая — это дом у турецкой бабушки-веганки. Тут подают домашнюю простую, но невероятно вкусную еду. Особенно рекомендуют попробовать чечевичный суп и баклажаны.

Где лучшая выпечка

Пекарня в nişantaşı

Адрес: Teşvikiye, Av. Süreyya Ağaoğlu Sk. No:10

Выпечка, которая не нуждается в фильтрах. Круассаны, булочки с заварным кремом и утреннее солнце в окнах — все как надо. Лучше бронировать заранее.

Где ужинать

The house cafe, ortaköy

Адрес: Ortaköy Salhanesi Sk. No:1.

Ужин с видом на Босфор с клубничной тарталеткой, которую здесь подают как произведение искусства. Тихо, красиво и вкусно.





Nişantaşı — ужин с настроением

Адрес: Harbiye, Atiye Sk. 2B

Элегантные интерьеры, хорошая музыка, изысканное меню. Все для тех, кто ценит атмосферу не меньше вкуса.





Suadiye, bağdat caddesi

Адрес: Bağdat Cad. No:459

Если ищите ужин вдали от туристических маршрутов — это то самое место. Просторно, уютно и с отличной винной картой.





Taksim — паста и вино

Адрес: Tomtom, Yeni Çarşı Cd. No:44

Место с душой: здесь подают настоящую пасту, хорошее вино и всегда звучит итальянская музыка. Выйдете с ощущением, что побывали в Тоскане.





Zeffirino istanbul

Адрес: Yıldız, Ortaköy Salhanesi Sk. No:7

Итальянская кухня в интерьерах класса люкс. Паста, трюфельное масло, идеальные десерты — здесь знают, как превратить вечер в гастрономический праздник.





Dönerci cengiz usta

Адрес: Çarşı, Sinanpaşa, Şht. Asım Cd. NO6. A

Еще одно место для ценителей настоящего донера. Здесь всегда очередь, но ожидание оправдано — уличный вкус на уровне ресторана.





The townhouse

Адрес: Suadiye, Plaj Yolu Sk. No13

Интерьер в стиле нью-йоркских лофт-ресторанов, современное меню, морепродукты и коктейли. Отлично подойдет для вечеринки с друзьями.





Sakhalin istanbul

Адрес: Levazım, Koru Sok

Ресторан высокой кухни, часть сети White Rabbit. Изысканные блюда из морепродуктов, дизайнерский интерьер и лучший вид во время заката.





Herise Istanbul

Адрес: Reşitpaşa, Kongre Cd. No:15/A

Современная турецкая кухня с уклоном в локальные фермерские продукты. Уютный, атмосферный, с уважением к корням.





Le buffet zeytinyağı & butik ürünler

Адрес: Bebek, İnşirah Sokağı 17/A

Бутик-магазин с деликатесами и небольшой обеденной зоной. Можно купить оливковое масло, попробовать свежие пасты и тапенады.





Aheste

Адрес: Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No:107 F

Турецкая кухня в авторском исполнении, где все подается как арт-объект. Атмосфера камерная, идеально для неспешного ужина вдвоем.





Araf istanbul

Адрес: 19 Mayıs Mahallesi, Sümer Sokak Sümko N Blok No:1 AG

Современное пространство с кухней, ориентированной на локальные ингредиенты. Изысканный, но уютный ресторан в азиатской части Стамбула.





Urk fatih tutak

Адрес: Cumhuriyet, Silahşör Cad., Yeniyol Sk. No:2

Один из самых известных и титулованных шефов Стамбула. Ужин здесь — событие. Столики бронируются за недели вперед.