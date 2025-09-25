Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
Куда поехать в Великобритании, кроме Лондона: лучшие города и регионы для путешествия
Путешествия и туризм

19.09.2025

Куда поехать в Великобритании, кроме Лондона: лучшие города и регионы для путешествия

Великобритания — это не только Лондон. Здесь есть города и регионы, которые удивят даже опытных путешественников: от Кембриджа и Эдинбурга до Корнуолла и Северной Ирландии.


Азамат Нурмагамбетов, город — Астана, путешественник, основатель @nomadcenter

Лондон — это сердце Великобритании, но не вся ее душа. За пределами столицы скрываются города и регионы, которые открывают настоящую страну: университетская классика, средневековые улицы, мистические замки, дикая природа и побережья. В этой статье собрали маршруты, которые помогут увидеть Британию другой — яркой, разнообразной и живой.


Университетская Англия: Кембридж и Оксфорд

Два города, где на протяжении веков рождаются идеи, меняющие мир.

В Кембридже вы можете проплыть на лодке по реке Кам и увидеть старинные колледжи. В Оксфорде пройтись по залам, где снимали сцены «Гарри Поттера» и почувствовать атмосферу университетской жизни.

Лучше всего: короткая поездка на выходные из Лондона.


Средневековый Йорк и йоркширская глубинка

Йорк — это лабиринт узких улочек, величественный собор и крепостные стены. Здесь легко представить себя в эпохе рыцарей. В Йоркшире можно попробовать традиционный йоркширский пудинг, заглянуть в старые пабы и насладиться зелеными холмами.

Лучше всего: для любителей истории и гастрономии.


Озерный край Lake District

На севере Англии находится национальный парк, который вдохновлял поэтов и художников. Озера, горные тропы, деревушки и невероятные пейзажи делают Lake District идеальным местом для тех, кто хочет почувствовать природу Великобритании.

Лучше всего: летом для хайкинга, зимой — для уединения.


Шотландия: Эдинбург и Хайлендс

Эдинбург удивляет фестивалями, замками и мистической атмосферой. А за городом — нагорья Highlands с озером Лох-Несс, горами и легендами о кланах. Здесь же можно посетить традиционные виски-дистиллерии.

Лучше всего: для тех, кто хочет сочетать культуру и дикую природу.


Уэльс: Кардифф и замки

Столица Уэльса — компактный и уютный город, где рядом десятки средневековых замков и национальные парки. В Сноудонии можно подняться на горы, а в Брекон-Биконсе отправиться в походы по долинам и пещерам.

Лучше всего: для тех, кто ищет менее туристическую альтернативу Англии.


Корнуолл — побережье и морепродукты

Юго-запад Великобритании славится пляжами и утесами. Здесь любят отдыхать серферы, гурманы и те, кто ищет атмосферу маленьких прибрежных деревень. Корнуолл — это про морской бриз, свежие устрицы и закаты над океаном.

Лучше всего: летом и ранней осенью.


Северная Ирландия: Белфаст и Дорога великанов

Белфаст — современный город, где снимали сцены «Игры престолов». А всего в часе езды расположено одно из природных чудес света — Дорога великанов, состоящая из сотен базальтовых колонн. Легенды гласят, что ее создали сами великаны.

Лучше всего: для тех, кто ищет что-то необычное и хочет добавить еще одну страну в путешествие.


#путешествия #лондон #великобритания #travel
