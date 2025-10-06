По маршруту «Ешь, молись, люби»: как Италия, Индия и Индонезия помогают найти себя

Книга и фильм «Ешь, молись, люби» подарили миллионам людей во всем мире вдохновение искать счастье в дороге. Мы собрали три истории, в которых Италия, Индия и Индонезия становятся не просто странами на карте, а настоящими уроками жизни, любви и гармонии.

Азамат Нурмагамбетов, город — Астана, путешественник, основатель @nomadcenter

Есть книги и фильмы, которые меняют нас навсегда. Для меня одной из таких историй стала «Ешь, молись, люби» Элизабет Гилберт и ее экранизация с Джулией Робертс.

Фильм Eat Pray Love с Джулией Робертс в главной роли вышел в 2010 году и был снят по одноименной книге Элизабет Гилберт. Это история о женщине, которая понимает, что привычная жизнь — брак, работа, быт — не приносит счастья. Тогда она решает все изменить и отправляется в большое путешествие, которое становится ее способом найти себя.



Маршрут книги и фильма — Италия, Индия и Индонезия. В Италии главная героиня учится наслаждаться едой и красотой простых моментов. В Индии погружается в духовные практики и медитацию. А на Бали ее ждут любовь и гармония.



Эта история стала символом внутреннего поиска и умения останавливаться, чтобы услышать себя. Миллионы людей по всему миру вдохновились книгой и фильмом, а многие отправились в собственные путешествия.

Я решил пройтись по маршруту книги, но не сам, а через истории близких мне людей. Взял интервью у трех подруг, каждая из которых поделилась своим личным опытом: Малика расскажет о том, как сбывается мечта в Италии, Алина поделится духовными открытиями в Индии, а Камила откроет секреты Бали — острова любви и гармонии.







Италия

Малика Уйсимбаева, город — Астана, андеррайтер





Около пяти лет назад у меня был нелегкий период в жизни, и мне попалась книга Элизабет Гилберт Eat, Pray, Love. Я не отношу себя к людям, которые читают книги взахлеб, но эта книга меня покорила. Она содержит послание о том, что научиться любить себя — это величайшая любовь из всех. Многое в ней отозвалось во мне. Я понимала, что чувствовала главная героиня, когда решилась на это путешествие. С тех пор я мечтала попасть в Италию. Прочувствовать то самое dolce far niente и обрести новый вкус жизни. Позже я посмотрела фильм по мотивам этой книги и окончательно решилась лететь в Италию. Но моей мечте было суждено сбыться лишь спустя пять лет. Теперь я понимаю, что всему свое время. Забавно, что мое путешествие началось не с Италии, а с Бали, но это уже другая история.



Меня поразила неаполитанская пицца, конечно же, «Маргарита». Когда попробовала ее и вся измазалась томатным соусом, ощутила ту самую радость от простых вещей, детскую непосредственность и гастрономическое удовлетворение, которое искала в Италии. Пиццу я отведала в знаменитой L'Antica Pizzeria da Michele, где когда-то ужинала и сама Элизабет Гилберт.



Было еще одно впечатление: не из-за вкуса, а из-за неожиданности. Поблизости от отеля, в котором мы остановились в Неаполе, находилось кафе Gran Caffe Monzu. Там я попробовала рыбу-меч. На вкус она не примечательна, но меня поразил сам факт: раньше я даже не могла представить, что когда-нибудь попробую рыбу-меч. Именно за это я люблю путешествия: они расширяют рамки мышления.





В том же Неаполе мы посетили историческое заведение Gran Caffe Gambrinus, основанное в XIX веке. Оно стало символом города и местом встречи знаменитостей. Сидеть за столиком, за которым, возможно, бывали Оскар Уайльд, Эрнест Хемингуэй, Зигмунд Фрейд, Лучано Паваротти, премьеры и президенты — невероятное ощущение. Но, помимо истории и красоты этого места, именно там я попробовала самые вкусные в своей жизни капучино и тирамису. Всем, кому посчастливится оказаться в Неаполе, настоятельно рекомендую посетить это заведение.



Когда я впервые оказалась в итальянском ресторане, не могла поверить, что это происходит со мной. Я вглядывалась в каждую деталь и чувствовала невероятный уют и тепло на душе. Заказала любимые равиоли и Aperol Spritz, учась у итальянцев наслаждаться жизнью.



Увлекательно наблюдать за местными за трапезой. Это всегда бурные эмоции, жесты, бесконечные разговоры. И самое главное — они всегда находятся в моменте и в контакте с собеседником. Вы вряд ли увидите итальянцев, сидящих в телефоне во время ужина. Для меня это стало примером. Я вспомнила всех, с кем чувствовала неподдельное счастье в беседе, и решила, что добавлю в свою жизнь больше встреч, где телефон останется в стороне.



Когда оказалась в Риме, я влюбилась в этот город и обязательно вернусь туда еще. В тот день я ела вкусную лазанью в ресторане Tonnarello, посмотрела в сторону и увидела, как счастливые и влюбленные люди гуляют по уютному району Трастевере. Я почувствовала благодарность за все, что видела в этой стране. Захотелось запечатлеть этот момент в памяти, чтобы возвращаться к нему в минуты грусти.



Италия научила меня доверять миру, не бояться любить, а также замедляться и наслаждаться каждым моментом жизни — и хорошим, и трудным, ведь именно они формируют нашу личность.



После этой поездки я изменилась. Стала легче, наполненнее и счастливее. Я поняла, что нет ничего невозможного, все границы только в нашей голове.



Я бы посоветовала каждой девушке, которая ищет себя, вспомнить то самое состояние ребенка, который мечтал о чем-то недосягаемом. Сделать шаг к этим мечтам — значит вспомнить, кто ты есть на самом деле, а не кем тебя пытается сделать общество. Путешествовать — посещать те страны, которые близки сердцу. Лучше своим ходом, а не через туры: так можно отвлечься от забот и расширить горизонты.



Если бы моя поездка стала отдельной главой книги «Ешь, молись, люби», я бы озаглавила ее так: «Возвращение к своему Я».

Индия





Алина Скалыга, город — Алматы, предприниматель





Решение поехать в Индию было одновременно спонтанным и радикальным, но ему предшествовала целая цепочка событий и обстоятельств.



За пару лет до поездки я пришла к пониманию, что внешнее — это отражение внутреннего, и что ответы на многие вопросы находятся именно внутри нас. Параллельно я открыла для себя аюрведу — древнюю науку, основанную на идее равновесия души и тела.

Когда после тяжелой работы у меня случилось выгорание, я отменила свои планы отметить день рождения на яхте в Сицилии и отправилась в одиночное путешествие в Индию на три недели.



Я выбрала аюрведическую деревню в Южной Керале. Тропики, маленький домик, ни одного знакомого, ограниченный социум, ежедневные практики йоги и медитации, процедуры и питание, подобранные под мое состояние. Это был именно тот опыт, который был мне нужен.





В Индию я впервые отправилась без ноутбука, планшета и книг. Телефон включала всего на час, чтобы написать близким, что у меня все хорошо. Вместо этого взяла только блокнот и ручку. Я посвятила эти три недели не потреблению информации, а ее выгрузке: записывала мысли, наблюдения, состояния. Хотела лучше узнать себя и свою суть.



Индия оказалась не про аскезу, а про расширение. Я ехала с намерением убрать лишнее, а получила уроки про принятие и достоинство. Поняла, что суть служения заключается не только в том, чтобы отдавать, но и в том, чтобы позволять служить тебе.



Я вела блокнот, куда записывала инсайты. Один из них: «Не зацикливайся на одном. Не отдавай себя одной идее всецело. Фраза «всему свое время» — это не про терпение, а про то, что всему в жизни нужно уделять свое время: утром одному, вечером другому».



После возвращения многое изменилось. Я научилась включаться в жизнь. Эта фраза стала для меня паролем: когда растет тревожность или переживания, я напоминаю себе о ней и возвращаюсь в момент.



Мы все идем по одной дороге, но разными путями. Главное делать то, что действительно нравится. Все остальное вторично.



Если бы моя поездка стала отдельной главой книги «Ешь, молись, люби», я бы назвала ее: «Включаться в жизнь».

Индонезия, Бали

Камила Мухомодеева, город — Дубай, digital creator

Но для меня этот остров оказался гораздо больше, чем просто красивая картинка. Это пространство для внутренней трансформации и настоящего опыта любви к себе, другим и жизни.Когда я впервые собиралась туда в 2021 году, слышала сотни историй о магии острова, но относилась к ним со скепсисом. Как оказалось, зря. Прилетев всего на неделю-другую, я осталась на семь месяцев. Остров буквально не отпускал.Этот остров живет и дышит вместе с тобой: он меняется, и вместе с ним меняешься ты. Уже невозможно увидеть его прежним, да и сам становишься другим.Гармония, которую дарит Бали, заключается не в конкретных местах, а в самой атмосфере. В большом городе мы все время в гонке: работа, дедлайны, суета. А на острове все это перестает иметь значение. Там будто стирается лишнее и остается главное — тишина внутри.Люди становятся более открытыми и отзывчивыми. Именно на острове у меня появились друзья, с которыми мы стали по-настоящему близкими. Иногда казалось, что это одна большая семья, собравшаяся случайно на маленьком клочке земли посреди океана.Бывает, едешь на байке, думаешь о человеке, с которым давно хотела встретиться, и буквально через минуту встречаешь его на соседней улице. Или заходишь в кафе и знакомишься с людьми, которые потом становятся частью твоей жизни. На острове словно работает особая энергия, соединяющая нужных людей в нужное время.В городе мы все планируем и контролируем, а здесь учишься отпускать. Сидеть у океана, слушать шум волн, смотреть на звезды и верить, что все складывается так, как должно.Если описать Бали одним словом, это будет «любовь». Любовь к себе — когда учишься заботиться о своем внутреннем мире. Любовь к людям — когда принимаешь их без оценок и лишних ожиданий. Любовь к жизни — когда наконец-то чувствуешь вкус момента.И мой главный совет тем, кто ищет свой путь: не нужно специально искать, путь сам находит вас. Важно быть здесь и сейчас, замечать мелочи, радоваться моменту и ценить людей рядом. Баланс, гармония и любовь — не где-то «там», а внутри нас. А Бали лишь помогает это открыть.Потому что именно любовь стала тем ключевым состоянием, которое я увезла с собой.