Любознательность, упрямство и ещё 8 качеств успешных лидеров из Центральной Азии

Любознательность





Арман Сулейменов, предприниматель, @armansu: «Если у меня и есть сильные стороны, так это любознательность. Мне интересно абсолютно всё и все — каждый человек, с кем я разговариваю. Причем я люблю детали, скучные для многих людей. Мне по-настоящему кажется, что каждый человек интересен, потому что он представляет собой уникальную конфигурацию впечатлений и опыта».

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Патриотизм





Ермек Рустембек-улы, блокчейн-юрист, основатель Центра цифрового права, президент Евразийской ассоциации независимых финансовых советников, facebook: «Я патриот. Знаю все изъяны и пороки нашего государства, стараюсь не восхвалять и не принижать, а любить Родину такой, какая она есть. Считаю, что это чувство должно быть внутренним, а не показным. Патриотизм — это когда каждый на своем месте делает мир вокруг себя немного лучше».

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Упрямство





Фарход Махмудов, генеральный директор OOO BRIO GROUP, oson.uz: «На протяжении всей жизни мне помогает достигать результатов упрямство. Чтобы найти подходящих людей и собрать первую команду Oson, мне потребовался год. В течение этого времени я много раз мог бросить затею, но упрямо продолжал двигаться вперед».

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Сила духа





Аман Тентиев, управляющий партнер группы компаний Namba: «В первую очередь, мне помогает во всем сила духа. Второе — это трудолюбие, то, что родители привили мне с детства. Чтобы достигать успеха, тех целей и задач, которые ты перед собой ставишь, мало желать и мечтать, нужно много работать и верить в себя. Эти три фактора делают меня тем, кто я есть».

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Понимание своих целей





Олжас Худайбергенов, старший партнер консалтинговой компании TSC Global Kazakhstan, facebook: «У меня есть ясное понимание, чего я хочу, как по краткосрочным инициативам, так и в целом, в жизни. Поэтому мне достаточно легко выбирать тактику для достижения своих целей. Есть пословица: «Для корабля, у которого нет курса, не может быть попутного ветра». Как только у тебя появляется цель, все остальное становится легким. Четкое понимание своих целей позволяет уменьшить сомнения, время на обсуждение и придает уверенности».

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Вера в созидание





Зафарбек Сулайманов, предприниматель: «Верю в созидание, оно очень сильно заряжает меня. На сегодняшний день это одна из важных составляющих моей жизни».

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Стремление развиваться





Талгат Кожахметов, предприниматель, инвестор, facebook: «Мне нравится учиться. Ежедневно изучаю что-то новое, причем в различных областях: философия, история, бизнес, новые технологии, языки. Форматы обучения тоже самые разные: офлайн, онлайн, смотрю видеоролики на YouTube, участвую в вебинарах, читаю книги. В последнее время полюбил слушать аудиокниги, потому что это удобно совмещать со спортом. Каждый день встаю в шесть часов утра, совершаю пробежки и включаю аудиокниги».

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Вера в себя





Данияр Монолбаев, город — Бишкек, предприниматель, facebook: «Предпринимательство — это нелегкий путь. И то, что мне дает мотивацию двигаться вперед — это вера в самого себя».

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Стратегическое мышление





Амирхан Чиканаев, управляющий директор «Сбербанк Казахстан», facebook: «Благодаря знаниям, видению считаю себя хорошим стратегом. У меня есть стороны, которые сильно провисают, например, я быстро устаю от операционной работы. Но категория стратегического мышления и креативности — это мои сильные стороны. Мне хочется создавать, изобретать что-то новое. Благо, в текущей работе все вертится вокруг созидания, и усталость только приятная».

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Умение просчитывать риски





Бобир Акилханов, предприниматель, @bobirakilkhanov.uz: «Одна из моих сильных сторон в том, что я умею просчитывать риски, calculate risk.

Умею создавать команды. Для меня нет проблемы в том, чтобы создать команду, делегировать и сделать так, чтобы все работало правильно. Я думаю, это самое главное, то, благодаря чему я могу заниматься разными проектами».

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