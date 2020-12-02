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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Управляющий директор «Сбербанк Казахстан» о первой специальности, сложном периоде в работе и главных ориентирах
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Амирхан Чиканаев

38 лет, город — Нур-Султан, управляющий директор «Сбербанк Казахстан», facebook

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30.11.2020

Управляющий директор «Сбербанк Казахстан» о первой специальности, сложном периоде в работе и главных ориентирах

О себе

Я созидатель. В целом, делю людей на две категории: потребителей и созидателей. Это зависит от того, какая энергетика питает человека. Он либо жалуется на: работу, семью, государство, чтобы завысить себя, принижает других. Либо смотрит на все позитивно и испытывает потребность к созиданию. Я отношу себя ко второй категории. Для меня важно что-то создавать. Теряю интерес к работе, если нет созидательной части. В частной жизни мне нравится планировать и создавать семейный уют. Созидание для меня — стиль жизни.

Мои жизненные ориентиры направлены больше в сторону семьи. Семья — это самое главное.

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Благодаря знаниям, видению считаю себя хорошим стратегом. У меня есть стороны, которые сильно провисают, например, я быстро устаю от операционной работы. Но категория стратегического мышления и креативности — это мои сильные стороны. Мне хочется создавать, изобретать что-то новое. Благо, в текущей работе все вертится вокруг созидания, и усталость только приятная.

В японской философии есть термин «Икигай». На мой взгляд, он хорошо отражает понимание счастья. Икигай достигается, когда то, что вы любите, то, что нужно людям, то, за что вам платят, и то, в чем вы сильны — пересекаются. Я считаю, что эта философия приближена к действительности.

О жизненных принципах

Главные принципы — честность и искренность. Это то, что формирует любые отношения: профессиональные, семейные. Я стремлюсь к тому, чтобы и самому меньше лгать, и от людей ожидаю того же.

К сложностям отношусь так: если у проблемы есть решение — значит, это задача. Если нет — стараюсь смириться, быстрее забыть о ней и идти дальше.

Главные принципы — честность и искренность


У меня было много сложностей в период профессионального становления. Моя первая специальность очень узкая — я иранист, специалист-международник. Обучался в Иране, пять лет учил иранский язык и тот регион, планировал работать в МИДе. Но спустя время понял, что это не то, чем хотел бы заниматься. Решил учиться на финансиста, специализация — «проектный менеджмент». По сути, я перешел в ту область, где у меня не было никакого опыта. Но от природы я склонен к цифрам, и сфера финансов увлекла меня.

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Когда искал работу, за три месяца прошел порядка 50 интервью. Друзья в шутку называли меня «мастером спорта по интервью», я стал специалистом по продажам себя. На одном из этапов мне нужно было пройти интервью с тремя инвест-банкирами в один день. С каждым по два часа.

В итоге я попал в один из лучших инвест-банков мира Merrill Lynch и столкнулся там с бешеной конкуренцией. На участие в программе прошло 12 человек, а остаться могли только 2. Причем все участники супермотивированные, хорошие специалисты. Мы боялись потерять место и работали как роботы каждый день с 8 утра и до 22:00. Я боялся даже заболеть, потому что нельзя было пропустить. Тот период работы был для меня самым сложным. Но он закалил меня, и все, что было дальше, казалось уже гораздо легче.

О людях в жизни

Больше всего на меня повлияли родители. Я им безмерно благодарен. Только сейчас осознаю, что именно они заложили во мне тягу к обучению. Мой дедушка был профессиональным охотником. Неделю вместе с семьей он находился в лесу, потом приходил и сдавал пушнину. Несмотря на это, он заложил в своих детях понимание ценности образования. Он возил моего папу за шесть километров в интернат, чтобы он имел возможность учиться. В итоге отец, мои дяди и тети получили шикарное по тем временам образование в Москве.

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Культура самообучения передалась от деда отцу, от отца — нам. Папа учил меня и братьев, что нужно постоянно обучаться. И мы с братом постоянно конкурировали друг с другом. Он поступил в одну школу, я захотел в ту же. Он выиграл грант и поехал в Китай, я выиграл грант и поехал Иран, и так далее. Родители и братья постоянно оказывали поддержку и мотивировали.

А инициативность и жизненная энергия передались мне от мамы. Она неугомонна, в хорошем смысле слова, всегда находится в движении.

Культура самообучения передалась от деда отцу, от отца — нам


Что касается окружения — чем старше становлюсь, тем больше осознаю, что ценю в людях интеллект. Сейчас мне критически важно, чтобы те, с кем я общаюсь, были со мной на одной волне. В идеале, чтобы человек был умнее меня, не только в профессиональных вопросах, но и в целом имел широкий кругозор. Поэтому сейчас не могу долго находиться рядом с некоторыми людьми, с которыми мог общаться раньше. Хочется проводить время в здоровой дискуссии и делиться чем-то.

О деятельности

Сейчас я работаю в «Сбербанке», являюсь управляющим директором розничного банка. Это подразделение, ответственное за трансформацию и изменения, развитие бизнеса. Я достаточно долго проработал в корпоративном бизнесе, и там есть элементы, которые я люблю, но нет созидания. Поэтому я кардинально поменял направление и ушел из более привлекательного для других корпоративного сектора. Благодаря тренду развития технологий можно создавать и внедрять инновационные решения и с помощью этого наращивать долю на рынке. Это зацепило меня, потому что близко к понятию «Икигай».

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Мы часто забываем, что многие вещи в нашей жизни временны и приходящие. Бежим по кругу, тратим время и здоровье на карьеру и достижение вещей с надуманно завышенными ценностями. Поэтому меня всегда пугает мысль, что, будучи в преклонном возрасте, я посмотрю назад и буду жалеть, что потратил свою жизнь не на то, что действительно важно, и мало уделял времени детям, родителям, семье. Сохранение правильного баланса и системы ориентиров — это и есть для меня дело жизни.

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