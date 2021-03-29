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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как преодолевают сложности топ-менеджеры и руководители: 10 лайфхаков
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Вчера в 18:50

Как преодолевают сложности топ-менеджеры и руководители: 10 лайфхаков

1. Не жить прошлым и не переживать долго за нежелательный результат

Максатбек Ишенбаев, СЕО, банк «Бай-Тушум», facebook: «В жизни было немало сложностей и личных, и в работе. Справляться с ними мне помогает то, что я не умею долго жить прошлым, переживать за нежелательный результат. Я быстро встаю на ноги и легко могу заинтересоваться новым проектом, видом спорта, кругом общения».

Подробнее здесь.

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2. Не спешить с ответом

Хикмат Абдурахманов, предприниматель, сооснователь группы компаний HM Partners, facebook: «Сталкиваясь с трудностями, проблемными ситуациями, стараюсь не спешить с ответом, беру тайм-аут. Иногда достаточно одного часа, иногда нужно несколько дней. Советуюсь с близкими, с кем привык делить ответственность и результаты, обязательно с партнером по бизнесу. При таком подходе результат всегда лучше».

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3. Воспринимать сложности как возможность вырасти над собой

Рауан Кенжехан, предприниматель, общественный деятель,
генеральный директор Bilim Media Group, facebook: «Любую проблему, сложность в жизни я воспринимаю как возможность вырасти над собой, сделать выводы, получить правильные для себя уроки. Для нас как компании одним из таких вызовов стала пандемия. С точки зрения контента и сервиса, мы совершенно не были готовы к тому, что вся система образования в один миг примет правила игры дистанционного обучения. Все, что мы делали до этого, наш огромный багаж контента, не предназначался для того, чтобы заменить учителя. В этой ситуации нам нужно было предложить пользователям совсем другие вещи. Мы могли сказать: «Пользуйтесь тем, что есть», но для нас это было бы потерей инициативы. За короткое время мы разработали совершенно новый каталог, библиотеку контента и функционал платформы. Мы проделали большую работу и в итоге получили 20-кратный рост трафика. Сегодня на нашу платформу приходят до 2,5 миллиона пользователей ежедневно. Такого трафика в Казахстане за всю историю ни у одного образовательного ресурса не было».

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4. Больше обучаться и практиковаться. Это повышает способность преодолевать трудности

Талгат Кожахметов, предприниматель, инвестор, facebook: «В моей жизни было много сложностей, но фатальных ошибок не было. Возможно, потому что я не авантюрный человек. Поэтому я не в списке Forbes. С другой стороны, по этой же причине у меня не было крупных потерь.

Когда решаю сложные ситуации, стараюсь взять себя в руки, нельзя, чтобы преобладали эмоции.

Способность преодолевать трудности повышает обучение и практика. Как сказал великий Абай: «Лишь знанием движется век, лишь знанием жив человек»

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5. Помнить: благо есть во всем, даже в самых непреодолимых сложностях

Абдурашид Иминов, ресторатор, основатель GŌSHT и Black Star Burger Tashkent, @abdurashid_iminov: «Без трудностей нет прогресса. Был период, когда я оказался практически на дне: одномоментная потеря всех источников дохода и появление солидного долга — все это тянуло меня вниз. Я не мог концентрироваться на решении проблем, а все мысли были только об ответственности за семью. Через несколько дней мне удалось взять себя в руки, ведь я не имел права сдаваться. Сегодня вера во Всевышнего и его предопределение являются моей опорой в трудных ситуациях. Благо есть во всем, даже в самых, казалось бы, непреодолимых сложностях, и важно помнить: стоит только принять испытание достойно, как оно тут же обернется для вас пользой».

Подробнее здесь.

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6. Если у сложности нет решения — смириться, быстрее забыть о ней и идти дальше

Амирхан Чиканаев, управляющий директор «Сбербанк Казахстан», facebook: «К сложностям отношусь так: если у проблемы есть решение — значит, это задача. Если нет — стараюсь смириться, быстрее забыть о ней и идти дальше. У меня было много сложностей в период профессионального становления. Моя первая специальность очень узкая — я иранист, специалист-международник. Обучался в Иране, пять лет учил иранский язык и тот регион, планировал работать в МИДе. Но спустя время понял, что это не то, чем хотел бы заниматься. Решил учиться на финансиста, специализация — «проектный менеджмент». По сути, я перешел в ту область, где у меня не было никакого опыта. Но от природы я склонен к цифрам, и сфера финансов увлекла меня».

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7. Не стесняться просить совета

Дастан Омуралиев, предприниматель, генеральный директор ОсОО «Экопродукт Азия», facebook: «У каждого человека должна быть своя опорная точка, которая помогает преодолевать сложности. В моем случае это семья, я всегда чувствую поддержку и веру. По большому счету, мне все равно, что думают другие, самое главное, чтобы мои близкие знали, что я делаю и какие этапы в жизни и работе прохожу.

Найти ответы на сложные вопросы помогают советы. В моей жизни есть менторы. Это люди старше меня с большим жизненным опытом. Порой достаточно встретиться с таким человеком и поговорить».

Подробнее здесь.

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8. В кризисных ситуациях уметь быстро мобилизоваться

Азиза Умарова, общественный деятель, исполнительный директор консалтинговой компании Smartgov Consulting, facebook: «Быстро мобилизуюсь в кризисных ситуациях, это помогает преодолеть трудности. В школьные годы была типичным «ботаником», носила длинную тугую косу нижу спины, очки, а ко всему прочему тараторила, иногда даже заикаясь. Родители отвели к логопеду. Он изучил, вздохнул и сказал, что мозг опережает язык и что не может ничем помочь. Пришлось работать над речью и научиться контролировать себя. Сила воли позволила начать говорить медленно и четко. В 19 лет уже смогла выступать диктором на международных спортивных мероприятиях, стала ведущей передачи на ТВ. Проблема сошла на нет. С любой сложностью можно совладать. Надо верить».

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9. 95 процентов внимания отдать решению проблемы, а не самой проблеме

Жамиля Иманкулова, основатель и управляющий партнер компании El Group Consulting, соучредитель КФХ «ЭкоФерма», ТМ Ecomade, facebook: «Сталкиваясь со сложностями, в первую очередь, важно определить свою точку «А», где ты сейчас находишься. Искренне задать себе вопросы — где я, кто я, и что на самом деле сейчас происходит. А потом из этой точки уже принимать все решения и начинать действия, которые могут вывести тебя из ситуации.

Не фокусироваться на трудностях. Можно бесконечно жевать проблему как жвачку, но она заслуживает всего 5 процентов вашего внимания, 95 процентов нужно отдать решению».

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10. Смотреть на сложности философски и уметь ждать

Ермек Рустембек-улы, блокчейн-юрист, инвестиции, основатель Центра цифрового права, президент Евразийской ассоциации независимых финансовых советников, facebook: «Смотреть на сложности философски. Когда что-то не получается, анализируешь и, если нужно, корректируешь свои действия».

Подробнее здесь.

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