12 лайфхаков, которые помогут поступить в университет в Европе, США или Южной Корее

Ерсултан Сапар, 20 лет, город — Беркли, студент University of California , Berkeley









Я получил несколько офферов на обучение и попал в лист ожидания в Калифорнийский университет в Беркли, Мичиганский университет и Университет Карнеги-Меллона. Принял решение сконцентрироваться на поступлении в Беркли.

Лист ожидания — это, как правило, вежливый отказ. Но я обошел всех выпускников Беркли из Казахстана. Писал и звонил им, рассказывал о себе и просил рекомендации. В результате получил четыре рекомендательных письма. Думаю, мне также помогло эссе, для написания которого я хорошо изучил сам университет.

Подробнее здесь.

Мадина Арапова, родной город — Астана, студент









Мое крупнейшее достижение — поступление в передовой вуз Лиги Плюща — Университет Пенсильвании.

Мои родители и старший брат получили высшее образование за границей. Они вдохновляли меня и поддерживали желание получить лучшее образование. Также я обучалась в США по программе FLEX, поэтому уже была знакома с этой страной.

Помимо академического потенциала представителям университета всегда важна личность. Важно, чтобы тебя что-то вдохновляло, а своей энергией ты заряжал окружающих. К примеру, я увлекаюсь химией, исследованиями в сфере нанотехнологий, а также волонтерской деятельностью.

Подробнее здесь.

Динара Бекмагамбетова, родной город — Атбасар, журналист









Я выбрала City University of London благодаря уникальной программе Financial Journalism. Также здесь высокий уровень трудоустройства выпускников — 86 %.

Чтобы поступить в университет, необходимо иметь транскрипт и диплом о наличии степени бакалавра. Важно, чтобы степень бакалавра предыдущего университета соответствовала степени бакалавра британского вуза. Опыт важен для учебы в любой магистратуре. При поступлении требуется предоставить минимум два образца публикаций.

Также университет может устроить собеседование. Действующий преподаватель задавала мне вопросы о будущем, узнавала, чего я ожидаю от программы и учебы.

Подробнее здесь.

Макта Искеева, родной город — Костанай, председатель Казахстанского клуба НИУ ВШЭ









В поступлении в ВШЭ мне помогли отличные оценки в аттестате и достижения в научной деятельности. Большую роль сыграло мотивационное письмо, на основании которого состоялась беседа с приемной комиссией.

При поступлении в магистратуру нужно портфолио. На одно направление нужно предоставить несколько рекомендательных писем и резюме с опытом работы, а на другое можно обойтись одним рекомендательным письмом.

Подробнее здесь.

Акыл Чаткалбай Кызы, 23 года, город — Ульсан, сооснователь консалтинговой и языковой фирмы Ask Consulting, @chatkalbaevna









Чтобы поступить в UNIST, нужны хорошие результаты TOEFL. Все студенты принимаются на бюджетной основе и получают стипендию, конкуренция большая. В год смогут поступить около 50-70 иностранных студентов. Учитывают достижения на олимпиадах, соревнованиях, участие в благотворительности. Важно иметь достижения в определенной сфере.

Подробнее здесь.

Селимжан Чалышкан, родной город — Алматы, выпускник НИШ

Во всех американских университетах похожие требования к кандидату. Требования Harvard University подробно описаны на сайте университета.

Я думаю, поступить в Гарвард помогло то, что я участвовал в олимпиадах. С 9 класса я участвую в республиканской олимпиаде по биологии. В 11 классе получил золото на республиканской олимпиаде, потом попал в сборную республики Казахстан. А поехав на международную олимпиаду, был удостоен бронзовой медали.

С 11 класса я занимаюсь робототехникой. Мы с напарницей делали проект — устройство, которое распознает текст и переводит его в шрифт Брайля.

Подробнее здесь.

Сирануш Бабаханова, 21 год, город — Кембридж, аспирант, @siranushb









Я участвовала в международных олимпиадах по астрофизике и нескольким областям науки. Из всех университетов, куда я отправила заявки, MIT — единственный, кто не посмотрел, что у меня и моей семьи нет денег, чтобы оплатить обучение. Они выделили стипендию и полностью закрыли расходы по учебе. Параллельно я работала ассистентом профессора.

Чтобы поступить в MIT, быть гением недостаточно. Нужно проявить себя гуманистом, человеком, который интересуется другими вещами помимо науки. Вуз поддерживает ценность работы над собой и другими людьми. В MIT мало людей, которые не любят людей.

Подробнее здесь.

Куаныш Ергалиев, родной город — Костанай, ректор SDU









Идея поступить в Гарвард пришла в 2005 году, когда я приезжал в США по программе Work and Travel. Гуляя по Бостону, я увидел Harvard Medical School, и мне захотелось там учиться. Спустя 14 лет я стал студентом Harvard School of Public Health, учился на программе докторантуры.

Приемная комиссия Гарварда уделяет внимание личным историям. Еще со школы я участвовал в международных олимпиадах, был призером. Развивал в себе определенные качества.

Подробнее здесь.

Айжан Капышева, родной город — Кокшетау, старший аналитик, Федеральное правительство ОАЭ









Моя специальность — «государственное управление». Топовые вузы в этой сфере американские, поэтому из семи университетов, в которые я подавала документы, шесть находились в США и один в Германии. Не нужно бояться подавать документы в лучшие вузы мира. Никогда не знаешь, каких студентов они ищут в данный момент и насколько profile казахстанцев может их привлечь.

Ко всем экзаменам готовилась самостоятельно. Пересдавала IELTS, сдавала GRE. Мне помогали профессора, менторы, коллеги во Всемирной организации здравоохранения.

Подробнее здесь.

Абдіқайым Жиенбек, родной город — Шымкент, инженер по охране окружающей среды









Я поступил в ETH Zurich в 2013 году по программе «Болашак» на магистратуру.

При поступлении не нужно сдавать экзамены. Обязательно нужно сертификат IELTS и эссе. Я написал хорошее эссе, прикрепил грамоты, патенты и публикации.

Конкуренция высокая. Документы подавало около 30 человек, а приняли только меня.

Подробнее здесь.

Владимир Кирилин, родной город — Москва, исследователь-математик









Я подавал документы в 2012 году, выбрал Princeton. Процесс поступления включает в себя экзамены по математике, физике и английскому — GRE general, TOEFL, GRE physics.

Главный пункт — наличие рекомендаций. У меня было три от профессоров, которые знали меня по научной и учебной деятельности в РФ.

Важнее экзаменов Statement of Purpose — письмо на пару страниц. Вы пишете о том, что именно ждете от программы и чем рассчитываете заниматься. Желательно подстраивать его под профессоров университета.

Подробнее здесь.

Chyngyz Dzhumanazarov, Кыргызстан , Associate, Private Equity









Чтобы поступить в бизнес-школу Стэнфорда, нужно иметь успешный опыт работы, проявить себя в компании и профессиональном сообществе. Также важно показать, что вы занимаетесь чем-то полезным и важным помимо работы. Например, помогаете детскому дому или обучаете детей в регионах.

Чтобы выделиться, нужно быть самим собой, рассказать свою реальную историю. Для этого рекомендую заняться самоанализом, понять, что для вас важно, что мотивирует вас по жизни, и честно рассказать об этом. Каждая история уникальна, но нужно провести тщательную работу над собой, чтобы зацепить комиссию.

Подробнее здесь.