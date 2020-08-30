Я учусь в Стэнфорде. Как поступить в один из лучших вузов мира, и какие уникальные знания дает университет

Chyngyz Dzhumanazarov, 33 года, Кыргызстан, Associate, Private Equity, linkedin

О выборе университета

О поступлении

Об особенностях обучения

Кто такой — студент Стэнфорда

Выпускники Стэнфорда — мечтатели, которые хотят менять мир

Что дал университет

Почему стоит поступать в Стэнфорд:





Айдана Корпебаева, 27 лет, родной город — Тараз, инженер-конструктор, facebook













О выборе университета

О поступлении

Об особенностях обучения

Кто такой — студент Стэнфорда

Студенты Стэнфорда постоянно работают и учатся, но всем кажется, что они выглядят слишком счастливыми

Что дал университет

Почему стоит поступать в Стэнфорд:





Определил для себя несколько критериев:— программа должна входить в топ-10 в США, потому что топовые бизнес-школы привлекают определенный круг людей, ты находишься в окружении умных, успешных, сильных личностей— также было важно, чтобы программа обучения подходила мне по содержанию.Также в этом вузе сильный фокус на предпринимательство. Университет находится в сердце Кремниевой долины, среди его выпускников много успешных бизнесменов. Это было мне близко.Также важно показать, что вы занимаетесь чем-то полезным и важным помимо работы. Например, помогаете детскому дому или обучаете детей в регионах.Нужно написать два эссе: «Что в жизни имеет для вас наиболее значение?» и «Почему Стэнфорд?».Ежегодно заявки подают около 9000 человек, а поступает примерно 400. Чтобы выделиться, нужно быть самим собой, рассказать свою реальную историю. Для этого рекомендую заняться самоанализом, понять, что для вас важно, что мотивирует вас по жизни, и честно рассказать об этом. Каждая история уникальна, но нужно провести тщательную работу над собой, чтобы зацепить комиссию.Мы всегда готовы помогать соотечественникам советом, чтобы наших людей здесь было больше.У нас было несколько классов, где мы могли собрать команду, найти проблему, провести исследование рынка, создать прототип и протестировать его. А университет помимо менторов в виде профессоров предоставлял деньги, чтобы это воплотить.Были занятия, где мы обсуждали свою жизнь, учились общаться друг с другом. Это было полезно, я понял, как правильно выстраивать коммуникацию с людьми, управлять командой, разговаривать с клиентами, как быть сильным менеджером, но не терять человеческие качества.Но нужно знать, что этот вуз лучше подходит тем, кто интересуется технологиями. Если же вас интересуют традиционные отрасли, возможно, стоит поискать другое место для обучения.Многие выпускники — мечтатели, которые хотят создавать стартапы и менять мир.Также Стэнфорд — это бренд, который ценится в мире и помогает тебе в карьере.Например, знаю, что могу запустить стартап с минимальными вложениями за два месяца. Приобрел полезные soft skiils.— лучшая бизнес-школа в мире— отличное место для тех, кому интересны предпринимательство и/или технологии— вы сможете лучше понять себя, расставить приоритеты, построить планы на жизнь— амбициозное, целеустремленное окружение— возможности для трудоустройства.При поступлении подавала документы в пять разных университетов согласно перечню приоритетных вузов.Для меня важно было выбрать университет с сильным профессорским составом в сфере строительства, а точнее строительства в сейсмоактивных зонах.Это второй по рейтингу вуз в мире, который также является передовым в области изучения сейсмоактивности и методов проектирования, так как по всей Калифорнии проходит расщелина Сан-Андреас. А эта местность — одна из наиболее опасных сейсмоактивных зон в мире.Дополнительно к мотивационному письму есть перечень вопросов, которые касаются твоей профессиональной сферы деятельности.Нужно показать себя сильным и целеустремленным. Например, я писала, что, несмотря на то, что я выросла в небогатой семье и маленьком городе, я всегда стремилась достичь чего-то большего, и это давало мне сил.Одна четверть длится 10 недель, а учеба проходит интенсивно. Думаю, это преимущество, которое дает возможность изучить больше предметов.Это не удивительно, так как Кремниевая долина — место, где находятся такие гиганты, как Google, Apple, Facebook, и спрос на жилье высокий.Наш кампус — сам по себе отдельный город с большой территорией. Тут есть все необходимое, нет надобности выезжать за его пределы. Все передвигаются на велосипедах, куда-то спешат.Он заключается в том, что при виде утки нам кажется, что ей легко плыть, а на самом деле она усердно работает лапками под водой. Так и студенты Стэнфорда — постоянно работают и учатся, но всем кажется, что они выглядят слишком счастливыми и беззаботными.Я научилась распределять обязанности по приоритету, помнить о своем физическом состоянии.Здесь сильный профессорский состав и научная лаборатория.— вуз для тех, кто не боится трудностей и готов впитывать новые знания— учеба в топовом вузе станет приключением всей вашей жизни.