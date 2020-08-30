Я учусь в Стэнфорде. Как поступить в один из лучших вузов мира, и какие уникальные знания дает университет

Chyngyz Dzhumanazarov, 33 года, Кыргызстан, Associate, Private Equity, linkedin
О выборе университета
Я давно планировал поступление в бизнес-школу. Определил для себя несколько критериев:
— программа должна входить в топ-10 в США, потому что топовые бизнес-школы привлекают определенный круг людей, ты находишься в окружении умных, успешных, сильных личностей
— также было важно, чтобы программа обучения подходила мне по содержанию.
Стэнфорд подходил под эти параметры, потому что его бизнес-школа лучшая в мире. Также в этом вузе сильный фокус на предпринимательство. Университет находится в сердце Кремниевой долины, среди его выпускников много успешных бизнесменов. Это было мне близко.
Еще один приятный бонус — жизнь в Калифорнии, где круглый год лето.
О поступлении
Чтобы поступить в бизнес-школу Стэнфорда, нужно иметь успешный опыт работы, проявить себя в компании и профессиональном сообществе. Также важно показать, что вы занимаетесь чем-то полезным и важным помимо работы. Например, помогаете детскому дому или обучаете детей в регионах.
Есть стандартный пакет документов, куда входит сертификат TOEFL, тест GMAT, рекомендательные письма, резюме. Нужно написать два эссе: «Что в жизни имеет для вас наиболее значение?» и «Почему Стэнфорд?».
В Стэнфорде высокий конкурс. Ежегодно заявки подают около 9000 человек, а поступает примерно 400. Чтобы выделиться, нужно быть самим собой, рассказать свою реальную историю. Для этого рекомендую заняться самоанализом, понять, что для вас важно, что мотивирует вас по жизни, и честно рассказать об этом. Каждая история уникальна, но нужно провести тщательную работу над собой, чтобы зацепить комиссию.
В Стэнфорде учится не много людей из Центральной Азии. Мы всегда готовы помогать соотечественникам советом, чтобы наших людей здесь было больше.
Об особенностях обучения
Упор на практические предпринимательские навыки — главная особенность обучения. У нас было несколько классов, где мы могли собрать команду, найти проблему, провести исследование рынка, создать прототип и протестировать его. А университет помимо менторов в виде профессоров предоставлял деньги, чтобы это воплотить.
Еще одна особенность — фокус на личностное развитие. Были занятия, где мы обсуждали свою жизнь, учились общаться друг с другом. Это было полезно, я понял, как правильно выстраивать коммуникацию с людьми, управлять командой, разговаривать с клиентами, как быть сильным менеджером, но не терять человеческие качества.
Стэнфорд превзошел мои ожидания. Но нужно знать, что этот вуз лучше подходит тем, кто интересуется технологиями. Если же вас интересуют традиционные отрасли, возможно, стоит поискать другое место для обучения.
Кто такой — студент Стэнфорда
Студент Стэнфорда — это человек, который хорошо знает себя и чувствует других людей. Многие выпускники — мечтатели, которые хотят создавать стартапы и менять мир.
Выпускники Стэнфорда — мечтатели, которые хотят менять мир
Многие студенты могут выглядеть спокойными внешне, но на самом деле они постоянно что-то придумывают, создают, много работают.
Что дал университет
Большое преимущество вуза — качественный нетворкинг — друзья, которые никогда не перестанут меня удивлять и восхищать. Также Стэнфорд — это бренд, который ценится в мире и помогает тебе в карьере.
За время учебы я научился множеству технических навыков. Например, знаю, что могу запустить стартап с минимальными вложениями за два месяца. Приобрел полезные soft skiils.
Почему стоит поступать в Стэнфорд:
— лучшая бизнес-школа в мире
— отличное место для тех, кому интересны предпринимательство и/или технологии
— вы сможете лучше понять себя, расставить приоритеты, построить планы на жизнь
— амбициозное, целеустремленное окружение
— возможности для трудоустройства.
Айдана Корпебаева, 27 лет, родной город — Тараз, инженер-конструктор, facebook
О выборе университета
Я стипендиат программы «Болашак». При поступлении подавала документы в пять разных университетов согласно перечню приоритетных вузов.
При выборе вуза нужно иметь точное представление о том, что именно ты хочешь изучать. Для меня важно было выбрать университет с сильным профессорским составом в сфере строительства, а точнее строительства в сейсмоактивных зонах.
После получения писем о поступлении я выбрала Стэнфорд. Это второй по рейтингу вуз в мире, который также является передовым в области изучения сейсмоактивности и методов проектирования, так как по всей Калифорнии проходит расщелина Сан-Андреас. А эта местность — одна из наиболее опасных сейсмоактивных зон в мире.
О поступлении
Процесс поступления отличается тем, что в Стэнфорде принимаются только результаты TOEFL. Дополнительно к мотивационному письму есть перечень вопросов, которые касаются твоей профессиональной сферы деятельности.
Один из главных советов — не давить на жалость при составлении письма. Нужно показать себя сильным и целеустремленным. Например, я писала, что, несмотря на то, что я выросла в небогатой семье и маленьком городе, я всегда стремилась достичь чего-то большего, и это давало мне сил.
Об особенностях обучения
Главная особенность в том, что здесь обучаются четвертями, а не семестрами. Одна четверть длится 10 недель, а учеба проходит интенсивно. Думаю, это преимущество, которое дает возможность изучить больше предметов.
Из недостатков могу выделить дорогое проживание на территории университета. Это не удивительно, так как Кремниевая долина — место, где находятся такие гиганты, как Google, Apple, Facebook, и спрос на жилье высокий.
Кто такой — студент Стэнфорда
Атмосфера в университете дружелюбная. Наш кампус — сам по себе отдельный город с большой территорией. Тут есть все необходимое, нет надобности выезжать за его пределы. Все передвигаются на велосипедах, куда-то спешат.
Студенты Стэнфорда постоянно работают и учатся, но всем кажется, что они выглядят слишком счастливыми
В университете распространен стереотип о «Синдроме утки». Он заключается в том, что при виде утки нам кажется, что ей легко плыть, а на самом деле она усердно работает лапками под водой. Так и студенты Стэнфорда — постоянно работают и учатся, но всем кажется, что они выглядят слишком счастливыми и беззаботными.
Что дал университет
Университет учит управлять своим временем. Я научилась распределять обязанности по приоритету, помнить о своем физическом состоянии.
Самое главное, я получила знания, которые в моей профессии просто невозможно получить в Казахстане. Здесь сильный профессорский состав и научная лаборатория.
Почему стоит поступать в Стэнфорд:
— вуз для тех, кто не боится трудностей и готов впитывать новые знания
— учеба в топовом вузе станет приключением всей вашей жизни.