7 уютных баз отдыха рядом с Актобе для комфортных выходных на свежем воздухе

Если вы ищете место в Актобе, где можно отдохнуть на свежем воздухе и расслабиться, эта подборка для вас. Мы собрали семь лучших баз отдыха, где можно остановиться в глэмпинге, покататься на лошадях или провести время на пляже.

Greenland, @greenlandaktobe

В парке отдыха и развлечений Greenland вас ждет множество интересных развлечений, которые сделают ваш отдых незабываемым. На территории парка вы можете посетить банный комплекс, конный двор, хаски-парк, а также арендовать уютный домик или остановиться в гостинице.

«Тау», @baza_otdyha_tau

Уютная база отдыха, где можно покататься на лошадях, прогуляться на природе, арендовать домик или остановиться в гостинице. А зимой вас ждет множество других развлечений — от катания на коньках до поездок на снегоходах.

«Солнечный», @solnechnyibazaotdyha

Это место, где можно не только отдохнуть всей семьей, но и устроить незабываемое торжество. Живописная локация идеально подходит для празднования свадеб, выпускных вечеров и других важных событий.

Orman Park, @ormanparkaktobe

Для любителей природы и свежего воздуха это место станет идеальным выбором для комфортного отдыха. База отдыха Orman Park предлагает своим гостям глэмпинг в лесу, кинотеатр под открытым небом и живописные фотозоны.

«Na РАХАТЕ», @na__paxate @rakhat_glamping

Это место идеально подходит для отдыха с семьей, друзьями или второй половинкой. Здесь можно прогуляться по живописной местности, арендовать топчан, остановиться в глэмпинге и отлично провести время в окружении природы.

«Көк Жайлау», @kok_zhailau_aqtobe

На базе отдыха «Көк Жайлау» можно отправиться на конную прогулку или рыбалку, посетить баню или арендовать уютный домик. Это отличное место для комфортного и насыщенного отдыха.

BarBQ, @barbq_aktobe

Место, где можно отдохнуть всей семьей. Здесь вы можете арендовать топчаны, посетить баню и с комфортом провести время на пляже. Эта база отдыха станет отличным выбором для ярких впечатлений и приятного времяпрепровождения.