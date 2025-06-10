Из Ташкента в Стамбул. Студенты из Узбекистана об учебе в университетах Турции

Образование в Турции становится все более популярным среди студентов из Центральной Азии. Мы поговорили с девушками из Узбекистана, которые учатся в турецких университетах Nişantaşı и Medipol. Они поделились своим опытом поступления, рассказали об особенностях образования в Турции, трудностях адаптации и о том, как учеба за границей изменила их мировоззрение.





Дилафруз Алишерова, 30 лет, город — Стамбул, менеджер CX & SD, @dilimvlog





О выборе университета





Я училась на бакалавриате в Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности. Во время учебы подрабатывала в Beeline Uzbekistan. После окончания института продолжила строить карьеру. Но мне хотелось дальнейшего развития, нового масштаба, другой среды и профессиональных вызовов. Поэтому я решила поступать в магистратуру за рубежом.

Я выбирала магистратуру в Турции и искала университет с современным подходом, обучением на турецком языке. Сразу почувствовала, что Nişantaşı Üniversitesi — это мой выбор, и поступила на программу Yeni Medya ve İletişim.

Университет входит в Топ-800 вузов мира по версии Times Higher Education, занимает первое место среди фондовых университетов Турции по доступности и чистоте энергии и третье — по качеству образования.

Кроме того, он выдает Blue Diploma, который признается во всех странах Европы — это международный стандарт образования.

О поступлении





Я собрала документы, которых было немного: диплом бакалавра и паспорт. Весь процесс прошел онлайн — подача документов, собеседование, зачисление.

После прилета в Стамбул начались документальные вопросы. Именно тогда я впервые по-настоящему почувствовала, что учеба за границей — это не просто новый опыт, а реально ответственное и самостоятельное дело.

Для магистратуры в Турции необходимо иметь сертификат TÖMER уровня C1. Если его нет, нужно пройти год подготовительных курсов, что автоматически добавляет еще один год к сроку учебы.

У меня был сертификат, и я прошла собеседование с преподавателями TÖMER прямо в университете. Учителя были вежливы. Главный акцент делался на мотивацию и готовность учиться.

Основной барьер — это язык и внутренние сомнения. Но если вы действительно готовы учиться на турецком, дорога открыта. Уровень C1 помог мне адаптироваться с первых дней.

Если у вас нет сертификата языка, университет предлагает сдать внутренний экзамен на месте.

Частые ошибки абитуриентов





Многие полагаются на шаблоны, не вникают в детали программы и подают документы в последний момент.

Часто недооценивают важность языка и не работают над своей мотивацией.

К подаче документов нужно подходить с вниманием и уважением к самому процессу.

Об особенностях учебы





Образование в Турции построено на свободе и самоорганизации. Здесь невозможно списывать — все строго проверяется.

При этом формат обучения гибкий, особенно в магистратуре: можно свободно выражать свои мысли, обсуждать и спорить. На экзаменах важна аргументация, а не шаблонные ответы.

Преподаватели общаются с нами на равных, называют коллегами. Это совершенно другой подход. В отличие от формальной системы в Узбекистане, здесь много проектов, исследований, презентаций, практики.

Если ты не умеешь организовывать себя — вылетаешь. Но если умеешь — быстро растешь.

Оценка строится на участии в занятиях, проектах, презентациях и по итогам финальной работы. Преподаватели обсуждают наши идеи и дают нам свободу мысли.

Основное внимание уделяется самопрезентации. Баллы выставляются только по результатам экзаменов. В каждом семестре мы сдаем два промежуточных экзамена и один финальный — всего три экзамена за семестр.

Это сначала пугает многих иностранных студентов, но потом привыкаешь и начинаешь заранее готовиться.

В университете есть карьерный центр, доступ к медиакомпаниям, проводятся стажировки и ярмарки вакансий. Главное — быть активным.

Чему научил университет





С Blue Diploma можно продолжить обучение или работать в Европе. Процесс обучения — это не только знания, но и опыт, участие в проектах, мышление, связи.

Я уже чувствую, как изменилась: не только в профессии, но и как личность.

Рекомендации





Главное — не бояться. Но нужно быть готовым ко всему, особенно к самостоятельности и внутренней дисциплине. Не стоит бояться языка и избегать общения, наоборот, разговаривайте с людьми и как можно чаще слушайте турецкую речь.

Не бойтесь бюрократии, новой среды: все это преодолимо, если вы действительно хотите учиться.

Не стесняйтесь, говорите, задавайте вопросы, включайтесь в среду — именно так приходит уверенность.









Согдиана Манноббекова, 20 лет, город — Стамбул, студентка Istanbul Medipol University





О выборе университета





Istanbul Medipol University предоставляет широкий спектр возможностей для студентов, включая участие в программах обмена, прохождение стажировок за рубежом и возможность получения образования сразу по двум направлениям.

О поступлении





Поступление в частные университеты Турции проходит без вступительных экзаменов, исключительно на основе аттестата. В моем случае процесс поступления не вызвал особых трудностей.

Основное требование к абитуриенту — знание языка обучения. Все необходимые академические навыки и предметные знания преподаются в течение первого года. При этом желательно, чтобы в аттестате были хорошие оценки, так как в случае конкурсной ситуации предпочтение отдают студенту с более высоким средним баллом. Базовые знания по выбранному направлению также играют важную роль.

Так как я обучаюсь на английском языке, готовилась к сдаче экзамена IELTS. В университете установлен минимальный проходной балл, при достижении которого абитуриент освобождается от внутреннего языкового тестирования.

Частые ошибки абитуриентов





Некоторые абитуриенты совершают ошибки при подаче документов, загружая, например, национальный паспорт вместо международного. Также нередко встречаются случаи, когда студенты приезжают в страну, не зная даже основ местного языка, что создает определенные трудности в быту.

Об особенностях обучения





Направление психологии в Узбекистане пока менее развито по сравнению с Турцией. Мы учимся по американской образовательной системе, используя зарубежные источники. Каждый семестр включает лекционный курс и два экзамена — промежуточный и финальный. Однако значительная часть обучения ложится на плечи самого студента: необходимо самостоятельно изучать материалы, предоставленные преподавателями.

Система оценивания в университете прозрачная и справедливая. В случае несогласия с полученной оценкой студенты могут обратиться к преподавателю или его ассистентам за разъяснением. Перед экзаменами, как правило, предоставляются примерные вопросы, помогающие лучше подготовиться и понять формат предстоящей аттестации.

В распоряжении студентов находятся три библиотеки с онлайн- и офлайн-доступом. Кроме того, университет предлагает стажировки прямо на территории кампуса. Регулярно проводятся карьерные ярмарки, на которых представители различных компаний рассказывают о возможностях трудоустройства и практики. Карьерный центр помогает студентам в составлении резюме и поиске стажировок или работы.

Чему научил университет





Диплом нашего университета приравнен к Европейскому синему диплому, что открывает широкие возможности для трудоустройства и обучения в странах Европы. Он аккредитован в ряде зарубежных государств.

Рекомендации





Будущим абитуриентам и школьникам я рекомендую уделить особое внимание изучению языков: как английского, так и языка той страны, в которую планируется поступление. Важно также стремиться к высоким академическим результатам: многие университеты отдают предпочтение кандидатам с высоким средним баллом. Наряду с учебными достижениями следует развивать внеклассные активности — портфолио с волонтерским опытом и сертификатами будет значительным плюсом.

В процессе выбора университета я тщательно изучала различные источники, просматривая сайты и блоги студентов, обучающихся в интересующих меня вузах. Также старалась выходить на прямой контакт со студентами, чтобы узнать о жизни и учебе из первых уст. Именно такой подход дал мне наибольшее понимание реальной ситуации.









Азиза Аллаярова, 20 лет, город — Стамбул, студентка Istanbul Medipol University, @melizzze





О выборе университета





Я выбрала Istanbul Medipol University, потому что он предлагает международную образовательную среду. Это один из самых крупных межнациональных университетов в Стамбуле.

О поступлении





Процесс поступления довольно прост: необходимо сдать тест на знание языка — турецкого или английского. Поскольку у меня был IELTS, я пропустила этот этап.

Частые ошибки абитуриентов





Важно составить качественный список университетов. А также ошибка — не общаться и не просить совета у тех, кто уже прошел этот путь.

Об особенностях учебы





В Турции акцент делается на самостоятельную работу: никто не будет вас контролировать и направлять.

У нас есть промежуточные и итоговые экзамены, а также проекты. Преподаватели часто дают подробную обратную связь, особенно по проектным и письменным работам.

Еще здесь много клубов на турецком и английском языках. Недавно у нас прошел Career Fest, на который пришли представители топовых компаний Турции.

Чему научил университет





Наш диплом признан во многих странах, а обучение на английском языке дает преимущество. Кроме того, опыт жизни в Стамбуле, проекты, навыки общения и владение несколькими языками открывают доступ к международным компаниям и возможностям в сфере маркетинга, продаж и предпринимательства.

Рекомендации





Не бойтесь мечтать масштабно! Начните с малого: прокачивайте английский, участвуйте в проектах, заведите блог или портфолио, собирайте все, что отражает вашу активность.