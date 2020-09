Я учусь в Беркли. Как поступить в лучший государственный университет мира и жить в Калифорнии

Ерсултан Сапар, 20 лет, город — Беркли, студент University of California, Berkeley, facebook





О выборе университета





Первый раз я подавал документы в 11 классе, но не поступил. Подготовился еще раз и снова подал документы в 11 университетов. Среди них для меня на первом месте стоял Стэнфорд, а на втором Беркли.

Меня интересовала возможность учиться в Калифорнии. Это штат, где ты можешь всегда быть в курсе трендов, одним из первых узнавать о разных возможностях. Также здесь находятся топовые компании, которые рекрутят студентов на стажировки.

О поступлении





Я получил несколько офферов на обучение и попал в лист ожидания в Калифорнийский университет в Беркли, Мичиганский университет и Университет Карнеги-Меллона. Принял решение сконцентрироваться на поступлении в Беркли.

Лист ожидания — это, как правило, вежливый отказ. Но я обошел всех выпускников Беркли из Казахстана. Писал и звонил им, рассказывал о себе и просил рекомендации. В результате получил четыре рекомендательных письма. Думаю, мне также помогло эссе, для написания которого я хорошо изучил сам университет.

Об особенностях обучения





Калифорнийский университет в Беркли — государственный университет. Здесь учится 40 000 человек, поэтому персонального внимания, как в частных вузах, ждать не стоит. Нужно быстро влиться в режим, понять, как работает система американского образования. Например, на популярные классы всегда очереди, они заполняются быстро. Нужно заранее записываться на курс, который вам нужен. Если вы не успели, скорее всего, в этом семестре туда уже не попадете.

Нужно понимать, что, если вы хотите выбрать определенную major-специальность, ей нужно соответствовать. Если не получилось взять необходимые для нее курсы или вы получили недостаточно высокие оценки, придется выбрать другую специальность.

Размеры классов тоже большие. В прошлом году на одном из курсов направления Computer Science обучалось 2000 человек. Соответственно, получить индивидуальную помощь от профессора тоже сложно.

Профессора в Беркли — эксперты отрасли, любят свою работу, реализуют интересные проекты





Часто профессор нанимает группу тьюторов — студентов-старшекурсников, которые помогают ему вести курс. Эти люди проводят большую работу, отвечают на все вопросы, оказывают помощь и поддержку обучающимся. В этом году я тоже стал тьютором — нас 100 человек, мы обучаем около 1700 студентов. Мне нравится эта культура передачи опыта.

Профессора в Беркли — эксперты отрасли, любят свою работу, реализуют интересные проекты. Здесь хорошая связь с индустрией — преподают действующие специалисты в отрасли.

Кто такой — студент Беркли





В университете учатся разносторонние люди, которым сложно дать единое описание. Это целеустремленные студенты, которые всегда чем-то заняты. Но есть и те, кто просто наслаждается жизнью.

В Беркли учится много азиатских студентов. В основном международные студенты приезжают из Китая.

Что дал университет





Университет повлиял на меня в плане организованности и личной ответственности. Сейчас я совмещаю учебу с работой, проходил стажировки в крупных компаниях, в том числе в Apple.

Здесь сильное окружение, которое помогает не расслабляться, двигаться вперед.

Диля Жаниспаева, город — Алматы, коуч, основатель IT -стартапов, facebook





О выборе университета





Во время обучения в школе мы с папой специально летали в Штаты, чтобы посмотреть местные вузы. Я подавала документы в несколько университетов, и Беркли был лучшим из тех, куда меня приняли.

У Калифорнийского университета в Беркли хорошее расположение, а локация очень важна. Университет — это не только учеба, но и общий жизненный опыт. Жизнь рядом с Сан-Франциско в этом плане преимущество.

У меня было много друзей, которые учились в Калифорнии. Мне нравилось то, что они рассказывали об открытости, мультинациональном сообществе, толерантности. Это тоже меня зацепило.

О поступлении





Я получила хороший балл за IELTS, но результаты SAT были не самые лучшие. Думаю, поступить мне помогло эссе. Важно показать себя незаурядным человеком. Так как помимо учебы в школе у меня были благотворительные проекты, я описала этот опыт в своем эссе. Возможно, это впечатлило приемную комиссию.





Об особенностях обучения





Я училась на факультете экономики. Учеба была сложная. 80% времени я проводила на лекциях, в библиотеке или на дополнительных встречах с профессорами. На отдых и тусовки времени было мало.

В Беркли сложно получить хорошую оценку, потому что профессора довольно строгие, а конкуренция высокая. Это, с одной стороны, подстегивает, потому что ты учишься со звездными ребятами со всего мира. С другой стороны, создает дополнительный стресс.

В Беркли сложно получить хорошую оценку, потому что профессора довольно строгие, а конкуренция высокая





Было сложно самостоятельно формировать учебную программу. Перед первым курсом я ждала открытия регистрации на классы и по ночам пыталась спланировать будущий год. Нужно быть очень самостоятельным, чтобы получить нужные курсы и подать на свою специальность.

Из-за наполненности классов не всегда удается лично познакомиться с профессором. Поэтому, чтобы выстраивать личные отношения, заявлять о себе, я приходила на дополнительные встречи к профессорам, задавала им вопросы.

В университете есть много ресурсов для обучения. Главное, быть активным и находить возможности. Например, есть бесплатные дополнительные занятия, которые ведут другие студенты. Я ходила на математику, английский язык.

Еще одна особенность — высокая стоимость общежития. Первые два года я жила на территории кампуса, но потом съехала и сняла квартиру.

Кто такой — студент Беркли





Стереотипный образ студента из Беркли — либеральный человек, который не боится высказывать свое мнение, часто участвует в забастовках.

Здесь учатся разносторонние люди, которые стимулируют тебя становиться лучше. Много клубов по интересам. Например, я была президентом казахского сообщества.





Также в университете есть студенческие братства и сестринства. На территории кампуса есть целая улица, где расположены их дома. Чтобы туда попасть, нужно действительно пройти жесткий отбор. А участники таких сообществ часто устраивают вечеринки.

Что дал университет





Американское образование поменяло мое мышление, расширило сознание. Нас учили думать не только о себе, но и о других людях, о том, как мы можем поменять мир. Я стала более открытой, толерантной. В Беркли формируется драйв к знаниям, я постоянно что-то изучаю, стремлюсь стать лучшей версией себя.

Преимущества Беркли:

— качество образования, диплом будет давать преимущество в любой стране

— либеральное общество, дружелюбная атмосфера.

— сильное окружение.

Гимран Абдрахманов, 29 лет, город — Нур-Султан, главный менеджер Департамента корпоративных инноваций финтех-хаба МФЦА, основатель Qor.kz, Fintechdictionary.com, @g1mran





О выборе университета





Между МФЦА и Центром международных программ есть соглашение, в рамках которого специалисты проходят стажировки в лучших университетах.

При создании дизайна программы сотрудники МФЦА выбирали между Колумбийским университетом и Калифорнийским университетом Беркли. Выбрали второй вариант, так как там были более благоприятные условия. К тому же Сан-Франциско — это международный финансовый центр, который близок к IT и высоким технологиям.

О поступлении





Мы проходили конкурсный отбор, который я прошел со второго раза. Конкурс был серьезный. Сначала психологический тест, затем тесты на IQ и логику, третий этап — интервью на трех языках. Были вопросы по истории Казахстана, знанию Конституции РК, также проверялось знание английского языка.

Об особенностях обучения





Беркли — государственный университет в мире №1. Это вуз с большой историей. Здесь много грантов, субсидий для студентов.

Беркли — государственный университет в мире №1





Программа стажировки длилась год. Мы захватили три семестра: весенний, летний и осенний. Нам разрешили пользоваться всеми возможностями кампуса, а по итогу выдали статус выпускников университета.





Мы могли выбирать классы в трех школах: Haas School of Business, Goldman School of Public Policy и School of Law. В основном фокус был на предпринимательское право. Для нас, как сотрудников МФЦА, это было полезно.

В университете высокий уровень самостоятельности. На лекциях все сидят за компьютером и конспектируют. Никто никого не проверяет и не заставляет учиться. Если приезжает приглашенный спикер, сотрудники университета организуют обед для желающих. Гости сами приходят, чтобы перекусить и заодно послушать лекцию. Часто проходят встречи с успешными выпускниками университета, которые занимают высокие позиции в топовых компаниях.

Кто такой — студент Беркли





В Беркли учится много азиатов. Думаю, их больше половины — 55-60%.

Как правило, студенты Беркли — это продвинутые и трудолюбивые ребята, которые всегда открыты и дружелюбны. При этом они любят отстаивать свои права, выражать собственное мнение.





Что дал университет





Я работаю в финтех-хабе — это новая сфера для Казахстана. А Haas School of Business в Беркли — одна из лучших бизнес-школ, которая дает знания в этой индустрии. Я брал там курсы, узнал много нового и могу применять полученные знания на практике. Также за время обучения я повысил свой уровень английского языка.

Калифорния — один из лучших штатов в США. Здесь часто можно встретить соотечественников, которые работают в лучших компаниях. В такой среде легко заводить полезные знакомства.