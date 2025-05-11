Где поплавать в Бишкеке: 10 крытых и открытых бассейнов

Температура в Бишкеке превышает +30°C — самое время выбрать бассейн, чтобы спастись от жары. Мы собрали 10 мест, где можно охладиться, поплавать и комфортно отдохнуть в столице.

Крытые бассейны





Центр отдыха с крытым бассейном размером 25×9 метров и глубиной до двух метров. Подходит как для неспешного плавания, так и для занятий с тренером. Работают абонементы, предусмотрены скидки для детей. В комплексе также доступны фитнес-зал, баня, бильярд и зона отдыха — удобно для тех, кто хочет совместить спорт с релаксом.





«Ала-Тоо» — крупнейший аквапарк Кыргызстана, расположенный в Бишкеке. Он предлагает разнообразные водные развлечения для всей семьи. В парке представлены восемь аттракционов для взрослых и четыре горки для детей, включая экстремальные спуски и детские водные городки.

Для любителей спокойного отдыха доступны бассейны, шезлонги и зоны с теневыми навесами. На территории аквапарка работают кафе и бары, предлагающие разнообразные напитки и закуски.

Аквапарк открыт круглый год, обеспечивая комфортные условия для посетителей независимо от погоды.





Karven Sport Club, @karven_sportclub

Karven Sport Club — фитнес-клуб премиум-класса в Бишкеке. Он предлагает крытый бассейн для свободного плавания и тренировок. Больше 20 лет клуб работает в сфере фитнеса и здоровья, сочетая современную инфраструктуру с высоким уровнем сервиса.





Бассейн в оздоровительном комплексе AquaMax — это 21 метр чистой подогреваемой воды и продуманной инфраструктуры. Вместе с тренажерным залом и сауной, это место станет хорошим выбором для поддержания физической формы и расслабления.





Sport Space Bilimkana, @sport_space_bilimkana

Современный спортивный комплекс в Бишкеке с крытым бассейном длиной 25 метров и подогреваемой водой. Отличный выбор для плавания и тренировок с опытными тренерами. Бассейн оснащен мощной системой очистки воды и предлагает удобное расписание для групповых занятий.





Крытый бассейн, подходящий как для взрослых, так и для детей. Здесь работают опытные тренеры, предлагающие индивидуальные и групповые занятия по плаванию и аквааэробике. Удобное расписание групп позволяет подобрать оптимальное время для посещения.





Открытые бассейны









Royal Fish — аквапарк и центр отдыха, расположенный в селе Беш-Кунгей, всего в 15 минутах езды от Бишкека. Здесь есть шесть подогреваемых бассейнов, включая детский и взрослый, а также водные горки и аттракционы, подходящие для всей семьи. На территории аквапарка также имеется кафе, где можно отведать блюда из свежей форели и осетра, а также насладиться живописными видами на реку Аламедин.





Современный отель с бассейном, расположенным на пятом этаже. Бассейн станет отличным местом для отдыха и расслабления: здесь вас ждут кристально чистая вода, уютные шезлонги и непревзойденная атмосфера комфорта. Помимо этого, отель предоставляет широкий спектр услуг, включая SPA-процедуры, фитнес-центр и другие удобства для активного отдыха и восстановления.





«Великий дворник», @velikii_dvornik





Открытый бассейн «Великий Дворник» расположен в селе Лебединовка, всего в нескольких минутах езды от центра Бишкека. Комплекс предлагает два бассейна: взрослый и детский, что делает его отличным местом для семейного отдыха. Благодаря современной системе фильтрации и регулярной механической очистке, вода в бассейнах всегда чистая и безопасная.





Просторный открытый бассейн, где есть четыре зоны для взрослых и детей, а также зона отдыха с шезлонгами и кафе с прохладительными напитками.