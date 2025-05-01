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Лучшие места для прогулок в Усть-Каменогорске: парки, аллеи и памятники
Центральная Азия

26.04.2025

Лучшие места для прогулок в Усть-Каменогорске: парки, аллеи и памятники

Город Усть-Каменогорске предлагает самые разные места для прогулок: живописные парки, аллеи и мемориальные комплексы. Собрали для вас лучшие места города, где вы насладитесь природой, историей и прекрасными видами на реку Иртыш.


Левобережный комплекс

Один из благоустроенных парков Усть-Каменогорска, Левобережный комплекс, включает в себя ботанический сад, выставочные площадки и даже зимний каток. Это место идеально подойдет для прогулки с детьми, занятий спортом или романтической встречи.


Мемориальный комплекс «Победа»

Расположен на месте слияния рек Иртыш и Ульба. Комплекс включает вечный огонь, обелиск, Стену героев и Стену скорби.


Парк «Металлург»

Парк «Металлург» — одно из самых популярных мест для отдыха. Он сочетает в себе элементы природного ландшафта и современные удобства, предлагая посетителям комфортные условия для прогулок, активного отдыха и семейного досуга. Парк предлагает разнообразные аттракционы, такие как колесо обозрения, карусели, лабиринты и другие. В парке работают кафе, автоматы со сладкой ватой, а также есть живописный пруд с утками, которых можно покормить.


«Аллея влюбленных»

Фотогеничная аллея с видами на реку, фотозонами и памятниками — отличное место для свидания или прогулки на закате. Здесь часто проходят фотосессии молодоженов и романтические встречи под открытым небом. Вечером территория освещается декоративными фонарями, создавая уютную и атмосферную обстановку.


«Самал»

Парк «Самал» — это еще одно популярное место для семейных прогулок и активного отдыха. Здесь много зелени, игровых площадок и мест для пикников, что делает его отличным выбором для отдыха с детьми.


Березовая роща

Березовая роща — отличное место для прогулок, активного отдыха и семейных выходных. Здесь проложены экологические тропы и лыжные трассы, а зимой заливается каток. Место привлекает природной атмосферой, свежим воздухом и удаленностью от городской суеты.


«Нурлы-Жол»

Современный парк на набережной с фонтанами, арт-объектами и панорамными видами на реку Иртыш. Особенно красиво здесь в темное время суток благодаря архитектурной подсветке.

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#семья #устькаменогорск #прогулка #парки #аллеи
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