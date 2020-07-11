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Как корейский вуз UNIST помог выпускникам из Центральной Азии в жизни и работе
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Вчера в 16:50

Как корейский вуз UNIST помог выпускникам из Центральной Азии в жизни и работе

Темур Махсудов, 24 года, город — Копенгаген, менеджер по электронной коммерции и бизнес-аналитике, Facebook


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О поступлении


Я окончил UNIST в августе 2017 года. С детства хотел обучаться за рубежом, так как понимал, что это открывает много возможностей. Это один из немногих способов открыть мир для мальчика из маленького города Нукус в Узбекистане. На втором курсе колледжа узнал у друга о молодом амбициозном университете, где обучение на английском, и если подготовиться, то можно выиграть грант. Я подал документы и поступил.

В UNIST действует американская кредитная система. Перед семестром студент сам выбирает предметы, которые хочет. Но есть и обязательные. Студент вправе получить две специальности: major и minor. У меня это финансы и менеджмент.

Первый семестр обучение бесплатное и выделяется стипендия, дальше зависит от успеваемости студента — GPA


Для поступления нужен сертификат на знание английского языка — IELTS/TOEFL, мотивационное письмо и выписка с оценками на английском языке. Ценятся extracurricular activities — спорт, музыка, шахматы и другие хобби. Первый семестр обучение бесплатное и выделяется стипендия, дальше зависит от успеваемости студента — GPA. Предоставляется общежитие, кафетерий в кампусе недорогой. Можно работать ассистентом преподавателя, проверять экзамены, подтягивать знания младших курсов по высшей математике, физике и прочим предметам. При вузе есть хаб для корейских и иностранных студентов, где преподают английский язык.

Об атмосфере


В вузе много студентов из Центральной Азии. Заключен договор с турецкими лицеями. Студенты приезжают в молодом возрасте, когда хотят завести друзей, поэтому атмосфера складывается открытая и дружелюбная. Организовывают спортивные, культурные мероприятия и ивенты, такие как International Day, когда представляются разные культуры, национальные блюда, костюмы, игры, песни, танцы. Администрация помогает иностранным студентам интегрироваться в корейскую культуру.

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UNIST научил не бояться новизны. Мне было семнадцать лет, когда я оставил родной дом, семью и друзей. Вуз помог стать открытым к новой среде, стране и чему-то незнакомому.

Кто такой студент UNIST


UNIST — университет науки и технологий. Поэтому в нем много инженеров, а это способствует развитию стереотипа о nerd — «задротах». Черта студентов — амбициозность, стремление расти всесторонне.

О сообществе выпускников


Выпускники живут во всех точках мира. Общаюсь с теми, кто в Корее, Турции, Монголии, Сингапуре, Европе.

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Есть сообщества разных стран, например, выпускников из Казахстана или Кыргызстана. Важно вдохновляться и иметь людей, которые поддерживают тебя в достижениях. Мне повезло в этом с UNIST. Мы учимся друг у друга, обмениваемся целями, проектами. Стараюсь помогать узбекистанцам, которые интересуются поступлением в этот вуз.

О работе


После обучения в Корее я поступил на магистратуру в Копенгагене. Обучился электронному бизнесу. Летом прошлого года мне предложили работу в компании Water and Life, в которой я стажировался. Это датский бренд спортивной одежды, который занимается онлайн-продажами на площадке Amazon. Работаю менеджером коммерции, отвечаю за сегменты США, Канады, Японии и бизнес-аналитику компании.

О планах


В моих планах набраться опыта, научиться управлять проектами и быть лидером. Когда почувствую, что я хороший эксперт, в долгосрочной перспективе есть возвращение в Узбекистан и помощь его развитию.

Акыл Чаткалбай Кызы, 23 года, город — Ульсан, сооснователь консалтинговой и языковой фирмы Ask Consulting, @chatkalbaevna


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О поступлении


Я окончила UNIST в 2019 году. Выбирала его по зову сердца. Услышала о вузе во время подготовки к олимпиаде в кыргызско-турецком женском лицее «Сабад» и решила учиться здесь. Поступила в три вуза Кореи, но меня больше интересовал UNIST и его сплоченное сообщество.

Вуз предлагает получение двух специализаций. Я обучилась финансам и программированию. Статус технического государственного университета дает большие возможности. Страна инвестирует в стартап-центры и проекты, менторят такие крупные компании, как Hyundai, LG. Мы в команде из трех кыргызов были финалистами конкурса от LG, после чего нам спонсировали экспедиции. Вуз отправляет на стажировки в топовые компании мира, поддерживая финансами.

Многие, будучи студентами, основывают собственные компании, в которых вкладывают и помогают развивать, чтобы выпускники могли продолжить заниматься своим делом. Главные особенности и прелести UNIST — в поощрении инициатив студентов, нетворкинге, сотрудничестве с крупными компаниями и электронной системе обучения.

Чтобы поступить в UNIST, нужны хорошие результаты TOEFL. Все студенты принимаются на бюджетной основе и получают стипендию, конкуренция большая. В год смогут поступить около 50-70 иностранных студентов. Учитывают достижения на олимпиадах, соревнованиях, участие в благотворительности. Важно иметь достижения в определенной сфере.

Об атмосфере


Студенты UNIST развиваются в разных сферах жизни. Я еще не встречала такого, который бы занимался только в своей лаборатории. Как минимум занимаются спортом.

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В университете учатся по большей части корейцы. Они трудолюбивый народ, который любит получать новые знания. Технический вуз всегда требует большего, поэтому ритм жизни активный. Библиотеки работают 24/7. Как-то я пришла позаниматься в три часа ночи и не предполагала кого-то увидеть, но оказалось, что ребята даже не уходили спать.

Университет научил меня многому. Когда я поступала, была молода, видение жизни еще только формировалось, у меня было много стереотипов о людях. Но, приобретя друзей из разных стран, поняла — мы можем быть разными и у каждого своя правда.

Кто такой студент UNIST


Все думают, что если выходец из Центральной Азии учится в UNIST, то, скорее всего, он из турецкого лицея. Это стереотип, ребята из других школ тоже поступают и учатся здесь.

Есть стеретотип, что без участия на международных предметных олимпиадах невозможно поступить в UNIST. Это частично правда, но не стоит забывать о студентах, которые и без сертификатов достойны признания их достижений.

Бытует стереотип, что в техническом вузе все интроверты. UNIST рушит его тем, что студенты заинтересованы в разностороннем развитии — от участия в культурных мероприятиях до различных хобби. В частности, кыргызы, выпустившиеся из Кореи, отлично готовят. Причина в том, что корейская еда не всем нравится.

У студентов UNIST есть дух предпринимательства


У студентов UNIST есть дух предпринимательства. Вуз создал им условия, чтобы заниматься и развиваться, они тоже стараются в будущем открыть свое дело, сотрудникам которого будет комфортно работать.

О сообществе выпускников


В этом году вуз принял много кыргызстанцев. Я общаюсь с соотечественниками и помогаю с билетами. С выпускниками поддерживаю связь в группах в социальных сетях.

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UNIST KG Family — группа, в которой мы радуемся достижениям и новостям соотечественников. Встречаем их у себя в стране, проводим время. У нас много совместных проектов: организовали Курултай кыргызских студентов, после чего открыли организацию в Малайзии и Европе.

О работе


Мы с супругом занимаемся своей консалтинговой компанией Ask Consulting. Помогаем молодым людям поступить и обучаться зарубежом. Параллельно в семейной языковой школе готовим к курсам TOEFL, IELTS и скоро запустим подготовку к GRE/GMAT. Он необходим для тех, кто поступает на магистратуру.

О планах


В этом году UNIST поддержал идею поездки двадцати кыргызских школьников в Корею и обучения на курсах. Сейчас планируем осуществить этот проект.

Ислам Талапбаев, 26 лет, Senior Product Manager, город — Нур-Султан, Linkedin


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О поступлении


Я окончил UNIST в 2016 году. В Казахстане учился в казахско-турецком лицее Нур-Орда. Мне нравилась сфера IT, в течение трех лет занимался олимпиадой по программированию. После презентации UNIST в школе решил воспользоваться шансом, подал документы и поступил.

UNIST сконцентрирован на обучении науке. Для хорошего старта необходимы навыки математики, химии и физики, биологии, информатики и прочих базовых знаний. Мне повезло, что лицей построил правильный фундамент, который помог адаптироваться и продолжить обучение. Но несмотря на это, я тоже испытывал сложности, которые воспитывали мой характер.

Поэтому у студентов в UNIST есть три пути. Первый — учиться и зарабатывать будучи самостоятельным, чтобы оплачивать учебу, второй — учиться бесплатно, при этом стажируясь, занимаясь проектами, и третий — когда ты перестаешь идти дальше и остаешься без статуса студента. Таких кейсов было немало.

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Как любой новый вуз, UNIST следует большим амбициям. К 2020 он реализовал план войти в двадцатку лучших университетов по исследованиям. Становиться лидерами обучают и студентов: нас обязывали брать социальные дисциплины: общество и культура, лидерство. Будучи студентом, мне они казались незначительными предметами, но сейчас понимаю, что эти капли знаний помогают принимать решения. Для технарей умение общаться с другими людьми, проявлять лидерские качества и другие «мягкие навыки» важны в жизни и работе.

Об атмосфере


Я был одним из самых первых казахов в Улсане, который поступил в UNIST. Поэтому я легко сливался с иностранными студентами, которые вели себя дружелюбно и приветливо со мной. Я чувствовал уют в кругу своих родных братьев-казахов, с которыми вместе поступал. Нас было тринадцать человек. Мы жили в трех домах, часто встречались, играли в футбол, ежедневно собирались за чаем и обсуждали работу, жизнь, учебу. Если день прошел несладко, то вечером за такими встречами забывали о неприятных моментах и получали поддержку. Благодаря этой дружбе я понял, насколько важно сохранить идентичность и такие ценности, как искренняя дружба, общая культура.

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Будучи студентом, я уделял большое внимание проектам. Стал президентом Ассоциации иностранных студентов, работал, стажировался в семи компаниях, таких как PwC, и создавал стартап-проекты. Участвовал в спортивных клубах: баскетбольный, футбольный и гребли, президентом которых становился. Тогда начал понимать, что во мне есть и организаторские способности, лидерство.

Поэтому пробовал себя в разных и новых занятиях, но оценки занижались. В первое время, чтобы не потерять грант, учился упорно, но позже искал другие выходы: парт-тайм-работы, помощь корейской компании в маркетинговых материалах для России, Казахстана, переводы, обучал детей английскому языку. Это покрывало расходы на учебу и помогло понять, чего я хочу. UNIST научил меня жизни, я вырос в своих глазах.

Кто такой студент UNIST


В Улсане легко узнать студента UNIST: он современный, умный и воспитанный. Корейская школа жизни учит вежливому обращению, соблюдению культуры, тактичности. Они стараются избегать конфликтных ситуаций.

В Улсане легко узнать студента UNIST: он современный, умный и воспитанный


О сообществе выпускников


С соотечественниками из UNIST мы хорошо общаемся. Когда жили и работали в Корее, часто собирались, помогали с трудоустройством, отправляли рекомендательные письма друг другу. Поддерживать такое отношение и уважение продолжаем и по сей день.

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Для выпускников создано сообщество UNIST Alumni Association. Его основали соотечественники Дулат и Алихан, чтобы делиться информацией и советами с молодыми студентами.

О работе


Работаю в компании BTS Digital. Это крупная стартап-компания в Казахстане со штабом пятьсот человек. Я главный руководитель продукта — Senior Product Manager, возглавляю кешбэк-сервис DosMart, который предоставляет людям возможность делать выгодные покупки. Помогаем Министерству торговли контролировать цены на социально значимые товары. В моей команде свыше сорока человек.

О планах


Прожил в Корее восемь лет, занимался собственным бизнесом. В феврале этого года вернулся в Казахстан, так как понял, что можно и пора возвращаться. Планирую поднять продукт, которым наша команда занимается.

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