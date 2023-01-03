10 популярных статей 2022 года об артистах, режиссерах и блогерах из Центральной Азии

Какие интервью с артистами и творческими людьми вы читали в 2022 году, и какие музыкальные обзоры и подборки с фильмами были вам интересны.





Как девушка из Узбекистана в 21 год стала популярной певицей и открыла TikTok-хаус

Рухсора Миржалилова, город — Ташкент, музыкант, блогер,

Я обычная девочка из небольшого города. У меня большая традиционная узбекская семья. Среди моих родных нет музыкантов. Бабушка и дедушка — профессора. Другие родственники — ученые, доктора. Поэтому далеко не все приняли мое решение заниматься музыкой. Но у меня всегда была любовь к творчеству.

Мой псевдоним — Ruhsoraemm. Буква «M» — отсылка к первой букве фамилии. Я с детства наблюдала за YouTube-блогерами с яркими именами: Ruslana Gee, Маша Вэй, Саша Спилберг. Хотела, чтобы у меня тоже был никнейм, который бы отличался от других. И когда благодаря этому меня начали узнавать, поняла, что приняла правильное решение.

Теперь большинство людей в окружении называют меня — Ру.

Полное интервью доступно по ссылке.

Драматичный сюжет и харизматичные актеры: 5 турецких сериалов, которые стоит посмотреть





Запретная любовь

Согласно рейтингу IVI, турецкие сериалы уже не первый год занимают топовые места по популярности среди казахстанских пользователей. Совместно с онлайн-кинотеатром подготовили список из нескольких проектов.

Волнующая турецкая мелодрама расскажет историю любовного треугольника внутри одной семьи. Спустя 11 лет после смерти жены стареющий Аднан снова влюбляется в юную и прекрасную Бихтер и решает жениться на ней. Однако во взаимные чувства этой необычной пары вмешивается племянник Аднана Бехлюль. Неожиданно для самого себя известный ловелас тоже влюбляется в Бихтер. Чем закончится этот роковой семейный треугольник?

В ожидании солнца

Турецкая мелодрама особенно порадует любителей эмоциональных диалогов, ведь героям этой истории предстоит пройти яркий путь от ненависти до любви. Трепетные чувства возникают между провинциальной девушкой Зейнеп, которая попадает в элитный колледж Стамбула, и самым популярным мальчиком Керемом, сыном владельца того самого учебного заведения.

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A.R.M.Y





Поклонники южнокорейского бойз-бенда BTS называют себя A.R.M.Y.

Аббревиатура расшифровывается как Adorable Represetatives MC for Youth и означает «очаровательный представитель M.C. для молодежи».

Армия фанатов BTS состоит примерно из 48 миллионов человек, и эта цифра растет в геометрической прогрессии.

Фандом отличается профессиональным подходом. Новичков принимают официально и за деньги. Членство стоит от 22 до 150 долларов в зависимости от пакета.

«Поттероманы»





У серии романов писательницы Джоан Роулинг огромная популярность и обширная база поклонников по всему миру.

Каждый поттероман наизусть знает базовые заклинания, придерживается стилистики своего факультета и покупает атрибутику в виде шарфов, мантий или волшебных палочек.

Также фанаты общаются в беседах фандомов, ходят на квизы, чтобы посоревноваться в уровне знаний фактов о литературном бестселлере.

Полный обзор доступен по ссылке.

Crush House. О первом центрально-азиатском TikTok-хаусе

Аселя Амираева, город — Бишкек, Исполнительный продюсер Crush House







В Кыргызстане блогинг в TikTok только набирает популярность. Но мы видим, что появляется много перспективных и талантливых блогеров, которые постепенно находят свою лояльную аудиторию. Наш рынок тоже адаптируется под эту платформу.

Crush House — пока единственный TikTok-хаус в Кыргызстане. Это первый Международный Центрально-Азиатский TikTok-хаус. Он собрал блогеров из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. На данный момент у нас 3,6 миллионов подписчиков на странице в TikTok. Наше сообщество — первый международный формат хауса в мире.

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«Паралимпиец»









Режиссер: А. Байракимов

Спортивная драма рассказывает историю молодого и подающего надежды лыжника. Максат, находясь на заре спортивной карьеры, попадает в аварию. Но парень возвращается в спорт и встает на лыжи, чтобы выиграть долгожданную медаль.

«Игрок»





Режиссер: Диас Бертис

Новый сериал пополнил ряды «Пацанских историй» от Salem Social Media. В центре сюжета — Данияр, чью жизнь осложняет игра в ставки. Вот только с каждой игрой его аппетиты и потребности растут все больше и больше.

11 новых клипов и песен от артистов из Центральной Азии



Dimash Qudaibergen — Okay







Имя Димаша знакомо всем, а за его творчеством следят с особым трепетом. Поклонники артиста с воодушевлением приняли новый клип на песню Okay.

NINETY ONE — Bata





Популярная группа опубликовала новый клип в рамках предстоящего тура. Песня со символичным значением «Бата» — это слова назидания новому поколению.

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Yenlik — Shukir



Жугунусов Мирас & AZALIYA — Omir kitaby



Популярная казахстанская певица Yenlik, исполнительница песен DOP и Bipl, выпустила клип с песней Shukir в сотрудничестве с EduNavigator.kz.Мирас Жугунусов — автор хитов «Сен туралы» и «Зымыран», ставшими одними из самых просматриваемых на казахском YouTube, выпустил совместный клип на песню Omir kitaby с певицей AZALIYA.

Akha о том, чему научился у Jah Khalib, для чего создает музыку и о вдохновении артиста

Ахмет Усербек, город — Алматы, музыкант, @aakha23



Я родился в городе Шымкент, но вырос в Алматы, поэтому у меня шымкентское воспитание и алматинский менталитет. Благодаря воспитанию понимаю, как должен вести себя, чтобы никого не обидеть. А благодаря жизни в Алматы у меня сформировался широкий кругозор, умение мечтать о большем. Есть известная сцена из фильма «Курьер», когда друг главного героя говорит, что мечтает о пальто. Так вот, алматинцы не мечтают о пальто. Они мечтают открыть компанию, которая будет продавать пальто.

Я гиперактивный человек. Если меня оставить без дела в закрытом пространстве, точно сойду с ума. Поэтому мне нужно постоянно работать, создавать что-то.

Еще я человек сцены. С помощью творчества доношу до людей определенные смыслы и идеи.

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«Перекресток»





1996 — 2000 годы

Один из самых популярных сериалов 90-х годов, который показывали по телеканалу «Хабар». Сюжет охватывает историю нескольких семей, личные переживания которых разворачиваются на фоне событий республиканского масштаба. Место действия — Алматы и его улицы.

«Саранча»

2001 — 2003 годы

Семейную сагу сменила история криминального характера со всеми дополняющими жанра: загадки, расследования, борьба и перестрелки. Сюжет построен вокруг стремления Бека сбыть партию наркотических веществ под видом яда саранчи.

Казахстанская певица Yenlik о том, как работала учителем английского, но выбрала музыку



Енлик Курарбек, 24 года, город — Алматы, певица, @yenleak

Я родилась в Алматы, в Енбекшиказахском районе. Выросла и училась в Бурундае.У нас музыкальная семья. Папа пишет песни, мама тоже. Это их хобби. Поэтому я с раннего детства любила музыку, выступала на мероприятиях.После окончания школы я поступила в университет иностранных языков имени Абылай хана. И на втором курсе университета записалась на вокал. Занималась в JuzAcademy — это школа Ерболата Бедельханова. Там преподавали вокал, рэп и танцы. Я начала писать песни. Хотела выпустить треки, но не получилось.