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Как девушка из Узбекистана в 21 год стала популярной певицей и открыла TikTok-хаус
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Сегодня в 12:45

Как девушка из Узбекистана в 21 год стала популярной певицей и открыла TikTok-хаус

Блогер и певица Рухсора Миржалилова из Узбекистана рассказала о том, как пришла к музыке, о сложностях на пути и особенностях узбекского шоу-бизнеса.


Рухсора Миржалилова, 21 год, город — Ташкент, музыкант, блогер, @ruhsoraemm

ruhsoraemm

О себе

Я обычная девочка из небольшого города. У меня большая традиционная узбекская семья. Среди моих родных нет музыкантов. Бабушка и дедушка — профессора. Другие родственники — ученые, доктора. Поэтому далеко не все приняли мое решение заниматься музыкой. Но у меня всегда была любовь к творчеству.

Мой псевдоним — Ruhsoraemm. Буква «M» — отсылка к первой букве фамилии. Я с детства наблюдала за YouTube-блогерами с яркими именами: Ruslana Gee, Маша Вэй, Саша Спилберг. Хотела, чтобы у меня тоже был никнейм, который бы отличался от других. И когда благодаря этому меня начали узнавать, поняла, что приняла правильное решение.

Теперь большинство людей в окружении называют меня — Ру.

Как пришла к творчеству
Мама рассказывала, что я спела первую песню, когда мне было шесть лет. Это была песня Софии Ротару: «Я назову планету».

Я была фанаткой сериалов от Disney, любила Селену Гомес. Выросла на творчестве Нелли Фуртадо, Мэрайи Кэри, Крейга Дэвида и Рианны. Каждый день сажала в ряд игрушки и исполняла для них песни. Позже звала соседей и устраивала концерты для них, выступала в школе. Мне было важно находиться в центре внимания.

Однажды я попала на урок хорового мастерства в музыкальную школу. Пришла туда вместе с подругой. Меня заметил преподаватель — Мансур Ишатович. Он предложил спеть и сказал, что у меня большой потенциал. После этого я ходила в музыкальную школу в тайне от родителей. А когда записала первую песню, призналась им, что занимаюсь вокалом и пригласила на выступление. Мама пришла, а папа нет. Но он защищал меня и поддерживал, когда классный руководитель сказала, что у меня нет будущего в творчестве.

Узбекистан

После окончания школы я работала продавцом-консультантом, чтобы записать первый альбом. Параллельно публиковала каверы песен в Instagram и набрала небольшую аудиторию.

В 2018 году участвовала в узбекском прототипе «Фабрики Звезд». Несмотря на запрет родителей, выступала на концертах в рамках шоу, соревновалась с опытными артистами. Это был крутой опыт, после которого мне предложили роль в сериале, что принесло еще больше популярности.

Из-за разногласий с семьей, я даже однажды сбежала из дома. Не понимала, что нужно решить проблему, а не убегать от нее. В тот момент написала трек «Папа», а потом создала один из первых TikTok-хаусов в СНГ под названием «Лимон». Я собрала разных ребят, мы нашли спонсора и быстро набрали популярность. Тогда я поняла, что могу сама себя продвигать, начать какой-то проект и получить отдачу.

На творческом пути случаются разные неудачи и сложные моменты. Но теперь я сотрудничаю с известными блогерами, в том числе из Казахстана. Выступаю на сцене, пишу музыку.

О вдохновении

Музыка делает меня счастливой. Дает мотивацию жить дальше, что-то делать. Еще, это билет в хорошую и достойную жизнь. Я не стесняюсь говорить, что стремлюсь к славе и популярности. Знаю, что у меня все получится.

Я получаю вдохновение, когда общаюсь с творческими людьми, читаю книги или смотрю фильмы.

артисты Узбекистана

Еще вдохновляюсь людьми с историей. Когда общаюсь с такими личностями, понимаю, что все возможно. Например, фит с Арианой Гранде. Я к этому стремлюсь.

О проектах

Я разносторонняя: пою, играю в сериалах, пишу книгу. Хотела бы, чтобы по моим сценариям сняли фильм или короткометражный сериал. Как только встану на ноги, займусь этим.

Сейчас я занимаюсь большим проектом в Стамбуле. Это съемка моего первого профессионального клипа. Мы работаем с большой командой, они эксперты в своем деле. Думаю, видео будет крутым.

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#искусство #узбекистан #ташкент #музыка #артисты
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