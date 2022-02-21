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Казахстанская певица Yenlik о том, как работала учителем английского, но выбрала музыку
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19.02.2022

Казахстанская певица Yenlik о том, как работала учителем английского, но выбрала музыку

Енлик Курарбек, 24 года, город — Алматы, певица, @yenleak

Енлик Курарбек.jpg

Как все началось

Я родилась в Алматы, в Енбекшиказахском районе. Выросла и училась в Бурундае.

У нас музыкальная семья. Папа пишет песни, мама тоже. Это их хобби. Поэтому я с раннего детства любила музыку, выступала на мероприятиях.

После окончания школы я поступила в университет иностранных языков имени Абылай хана. И на втором курсе университета записалась на вокал. Занималась в JuzAcademy — это школа Ерболата Бедельханова. Там преподавали вокал, рэп и танцы. Я начала писать песни. Хотела выпустить треки, но не получилось.

Енлик Курарбек о начале пути.jpg

Определенного человека, который вдохновил меня на создание музыки, нет. В академии у меня появились новые друзья. Думаю, их творчество подтолкнуло придумать что-то свое, выразить мысли в треках.

А после выпуска из университета я стала преподавателем в школе, где училась сама. Стала учителем английского языка и на год забросила музыку.

Вернуться к творчеству меня снова подтолкнули друзья. Они сказали, что пора выпускать свои треки. И в прошлом году я профессионально занялась музыкой. Ушла с работы и уделяю все время творчеству. Возможно, позднее вернусь к преподаванию, но более компетентной.

Енлик Турарбек о творчестве.jpg

Сначала родители не хотели, чтобы я занималась музыкой. Но когда все пошло в гору, поддержали меня.

О своем творчестве

Для меня творчество — это самовыражение, возможность делиться своими мыслями, позицией, эмоциями.

Например, трек Tauda я написала после мини-трипа с подругами в Кокшетау. Мне захотелось поделиться своими эмоциями, и я написала песню про дружбу, любовь и молодость.

Для меня творчество — это самовыражение


Shukir я написала летом, после песни DOP. Тогда я сдружилась с озеновскими артистами.

Из моих песен, самая любимая — Bipl. Это мой первый трек, песня для девушек. Текст я написала легко и быстро. И еще люблю DOP, потому что это песня про маму.

На данный момент я предоставлена самой себе и у меня сложности с планированием дня. Думаю, большинство артистов и творческих людей выгорают из-за отсутствия рутины. Когда человек ни в чем не ограничен, он растрачивает энергию, думает, что у него много времени. Считаю, что в жизни человека должна быть дисциплина.

О вдохновении

Я меломан, слушаю разные жанры. Это помогает написать что-то свое. У тебя появляется вкус, ты можешь создать картинку из микса прослушанных жанров.

Больше всего мне нравятся народные песни, хип-хоп и R`n`B. Из народных песен люблю «Асыл әжем» и «Әдемі қыз». Из хип-хопа, обожаю Beyonce, трек Crazy in love и September от Earth, Wind & Fire. Мне нравится «Өмір өзен» Медеу Арынбаева — глубокая песня и клип.

Енлик Турарбек о планахjpg

За свои 24 года я поняла, что человек должен быть искренним во всем, в словах, действиях. Мне кажется, что если нет искренности, не будет успеха. Даже если получается не идеально, коряво, но искренне — оно дойдет до слушателя. Поэтому мои главные принципы — искренность и честность.

Больше всего меня вдохновляют события в жизни. Даже если они грустные, я всегда извлекаю из них что-то ценное. Разные истории могут вдохновить на создание произведения.

О планах

В планах — учиться. Мне нравятся психология и преподавание, хочу их соединить. В будущем, хотелось бы работать с подростками, помогать детям.

Енлик Турарбек о планах .jpg

Также в планах новые треки. Возможно, альбом.

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#казахстан #искусство #музыка #музыкант #артист
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