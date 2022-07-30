Драматичный сюжет и харизматичные актеры: 5 турецких сериалов, которые стоит посмотреть

Турецкий кинематограф продолжает покорять зрителей по всему миру, ежегодно выпуская новые проекты с драматичными сюжетами, харизматичными актерами и восточным колоритом. Согласно рейтингу IVI, турецкие сериалы уже не первый год занимают топовые места по популярности среди казахстанских пользователей. Для тех, кто хочет посмотреть новый сериал в хорошем качестве уже сейчас, мы совместно с онлайн-кинотеатром подготовили список из нескольких проектов, доступных на сервисе бесплатно по рекламной модели и в рамках подписки.
Запретная любовь
Волнующая турецкая мелодрама расскажет историю любовного треугольника внутри одной семьи. Спустя 11 лет после смерти жены стареющий Аднан снова влюбляется в юную и прекрасную Бихтер и решает жениться на ней. Однако во взаимные чувства этой необычной пары вмешивается племянник Аднана Бехлюль. Неожиданно для самого себя известный ловелас тоже влюбляется в Бихтер. Чем закончится этот роковой семейный треугольник?
В ожидании солнца
Турецкая мелодрама особенно порадует любителей эмоциональных диалогов, ведь героям этой истории предстоит пройти яркий путь от ненависти до любви. Трепетные чувства возникают между провинциальной девушкой Зейнеп, которая попадает в элитный колледж Стамбула, и самым популярным мальчиком Керемом, сыном владельца того самого учебного заведения.
Любовь не понимает слов
Еще одна история любви, проходящая путь от ненависти до нежной страсти. Хайят переезжает в Стамбул и устраивается на хорошую работу, светлая энергичная девушка готова начать новую жизнь. Но вскоре на своем пути она встречает расчетливого и меркантильного Мурата. Конфликт неизбежен, а что будет дальше вы можете догадаться сами.
В чем вина Фатмагюль?
Если превращение ненависти в любовь из прошлой ленты еще можно представить, то фантазия создателей этой картины удивит многих зрителей. Драматичная история о нелегкой судьбе главной героини Фатмагюль, которая вынуждена выйти замуж за одного из своих насильников. Вопреки всей трагичности ситуации между парой постепенно возникает любовь. Режиссеры умело раскрывают персонажей и их взаимоотношения так, что это не может не восхищать!
Любовь напрокат
Завершает наш список комедийная мелодрама. Чтобы избавиться от нежеланной поклонницы, преуспевающий холостяк целует незнакомую официантку. И тогда корыстные родственники парня подкупают ее, намереваясь женить племянника. Как вы уже наверняка догадались, неоднозначное знакомство плавно перерастет в настоящее чувство. Эмоции в кадре настолько убедительны, что фанаты сериала недоумевают, а не вместе ли актеры в реальной жизни?
Из турецких сериалов на IVI по рекламной модели также можно посмотреть:
— «Черная любовь»
— «Дочь посла»
— «Чукур»
— «Черно-белая любовь»
— «Игра судьбы»
— «Воскресший Эртугрул»
— «Два лица Стамбула»
— «Рецепт любви».