Драматичный сюжет и харизматичные актеры: 5 турецких сериалов, которые стоит посмотреть

Турецкий кинематограф продолжает покорять зрителей по всему миру, ежегодно выпуская новые проекты с драматичными сюжетами, харизматичными актерами и восточным колоритом. Согласно рейтингу IVI, турецкие сериалы уже не первый год занимают топовые места по популярности среди казахстанских пользователей. Для тех, кто хочет посмотреть новый сериал в хорошем качестве уже сейчас, мы совместно с онлайн-кинотеатром подготовили список из нескольких проектов, доступных на сервисе бесплатно по рекламной модели и в рамках подписки.







Волнующая турецкая мелодрама расскажет историю любовного треугольника внутри одной семьи. Спустя 11 лет после смерти жены стареющий Аднан снова влюбляется в юную и прекрасную Бихтер и решает жениться на ней. Однако во взаимные чувства этой необычной пары вмешивается племянник Аднана Бехлюль. Неожиданно для самого себя известный ловелас тоже влюбляется в Бихтер. Чем закончится этот роковой семейный треугольник?





Турецкая мелодрама особенно порадует любителей эмоциональных диалогов, ведь героям этой истории предстоит пройти яркий путь от ненависти до любви. Трепетные чувства возникают между провинциальной девушкой Зейнеп, которая попадает в элитный колледж Стамбула, и самым популярным мальчиком Керемом, сыном владельца того самого учебного заведения.





Еще одна история любви, проходящая путь от ненависти до нежной страсти. Хайят переезжает в Стамбул и устраивается на хорошую работу, светлая энергичная девушка готова начать новую жизнь. Но вскоре на своем пути она встречает расчетливого и меркантильного Мурата. Конфликт неизбежен, а что будет дальше вы можете догадаться сами.





Если превращение ненависти в любовь из прошлой ленты еще можно представить, то фантазия создателей этой картины удивит многих зрителей. Драматичная история о нелегкой судьбе главной героини Фатмагюль, которая вынуждена выйти замуж за одного из своих насильников. Вопреки всей трагичности ситуации между парой постепенно возникает любовь. Режиссеры умело раскрывают персонажей и их взаимоотношения так, что это не может не восхищать!





Завершает наш список комедийная мелодрама. Чтобы избавиться от нежеланной поклонницы, преуспевающий холостяк целует незнакомую официантку. И тогда корыстные родственники парня подкупают ее, намереваясь женить племянника. Как вы уже наверняка догадались, неоднозначное знакомство плавно перерастет в настоящее чувство. Эмоции в кадре настолько убедительны, что фанаты сериала недоумевают, а не вместе ли актеры в реальной жизни?





Из турецких сериалов на IVI по рекламной модели также можно посмотреть:

— «Черная любовь»

— «Дочь посла»

— «Чукур»

— «Черно-белая любовь»

— «Игра судьбы»

— «Воскресший Эртугрул»

— «Два лица Стамбула»

— «Рецепт любви».