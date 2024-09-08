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Актеры фильма SHULAMAH прокатились вместе с жителями Алматы в звездном такси
Искусство

06.09.2024

Актеры фильма SHULAMAH прокатились вместе с жителями Алматы в звездном такси

Кинопоиск и Яндекс Go продолжают радовать пользователей возможностью прокатиться в одном авто с казахстанскими звездами. В честь выхода первого казахстанского проекта Кинопоиска фильма SHULAMAH на видеосервисе, пассажиры могли встретить актеров фильма — Демеу Атымтаева и Досана Кеншимбаева — и лично пообщаться с ними во время поездки.

Фильм SHULAMAH рассказывает историю друзей детства — Гани, Сапара и Дархана, которые создают музыкальную группу. Столкнувшись с трудностями, они решают оставить музыку, но шанс на успех появляется, когда продюсер помогает им выйти на большую сцену в Алматы. Испытания славой приводят к разладу в группе, однако герои понимают, что музыка и дружба важнее всего.


В рамках проекта «Такси со звездой» пассажиры Яндекс Go могли обсудить сюжет фильма, закулисные истории и насладиться саундтреками, эксклюзивно представленными в поездке. Этот выпуск от сервисов Яндекса в Казахстане стал не просто промо-кампанией, а возможностью глубже погрузиться в атмосферу казахстанского кино и музыки.

«Такси со звездой» от сервисов Яндекса в Казахстане проходит на регулярной основе, позволяя своим пассажирам прокатиться с казахстанскими музыкантами и актерами кино.


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