Crush House. О первом центрально-азиатском TikTok-хаусе

Аселя Амираева, город — Бишкек, Исполнительный продюсер Crush House
О TikTok-хаусе
В Кыргызстане блогинг в TikTok только набирает популярность. Но мы видим, что появляется много перспективных и талантливых блогеров, которые постепенно находят свою лояльную аудиторию. Наш рынок тоже адаптируется под эту платформу.
Crush House — пока единственный TikTok-хаус в Кыргызстане. Это первый Международный Центрально-Азиатский TikTok-хаус. Он собрал блогеров из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. На данный момент у нас 3,6 миллионов подписчиков на странице в TikTok. Наше сообщество — первый международный формат хауса в мире.
Об участниках
Новый формат мы запустили весной 2022 года. В Crush House семь активных участников.
Айвин присоединилась к нам в марте и за три месяца набрала более 600 000 подписчиков. Она часто снимает актуальные тренды для аудитории.
Стэн — самый популярный участник хауса. Недавно добился отметки в четыре миллиона подписчиков. Он цепляет аудиторию харизмой и актерской игрой, снимает тренды и видео под популярные звуки.
Азамат популярен своими видео с картами и фокусами.
Байэль снимает танцы и пранки.
Умида — блогер из Узбекистана. Она популярна благодаря своей актерской игре и навыкам визажиста. Ее видеоперевоплощения набирают хорошие просмотры.
Амаль — еще один блогер из Узбекистана. Он снимает юмористические видео и пранки.
Дильшод из Таджикистана. Снимает образовательный контент и обзоры на международные программы.
Помимо блогеров, у нас есть команда, которая работает над проектом. Она состоит из шести человек. Это исполнительный продюсер, креативный продюсер, оператор, SMM-специалист, администратор и художник-постановщик.
Мы постоянно наблюдаем за активными пользователями TikTok на рынке Центральной Азии. Знакомимся, предлагаем разные коллаборации, пробуем работать вместе.
О планах
В планах расширять географию нашей аудитории. Мы хотим пригласить участника из Казахстана.
Также нам нравится формат TikTok-сериалов. Мы запустили первый сериал, и он набирает хорошие просмотры и комментарии. Поэтому будем больше работать в этом направлении и радовать подписчиков интересным контентом.