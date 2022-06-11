Crush House. О первом центрально-азиатском TikTok-хаусе

О TikTok-хаусе





Об участниках

Но мы видим, что появляется много перспективных и талантливых блогеров, которые постепенно находят свою лояльную аудиторию. Наш рынок тоже адаптируется под эту платформу.Это первый Международный Центрально-Азиатский TikTok-хаус. Он собрал блогеров из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. На данный момент у нас 3,6 миллионов подписчиков на странице в TikTok. Наше сообщество — первый международный формат хауса в мире.В Crush House семь активных участников.Она часто снимает актуальные тренды для аудитории.

Недавно добился отметки в четыре миллиона подписчиков. Он цепляет аудиторию харизмой и актерской игрой, снимает тренды и видео под популярные звуки.Азамат популярен своими видео с картами и фокусами.Байэль снимает танцы и пранки.Она популярна благодаря своей актерской игре и навыкам визажиста. Ее видеоперевоплощения набирают хорошие просмотры.Он снимает юмористические видео и пранки.Снимает образовательный контент и обзоры на международные программы.





О планах

Она состоит из шести человек. Это исполнительный продюсер, креативный продюсер, оператор, SMM-специалист, администратор и художник-постановщик.Знакомимся, предлагаем разные коллаборации, пробуем работать вместе.Мы хотим пригласить участника из Казахстана.Мы запустили первый сериал, и он набирает хорошие просмотры и комментарии. Поэтому будем больше работать в этом направлении и радовать подписчиков интересным контентом.