20 самых ожидаемых сериалов 2026 года: от «Эйфории» до «Бриджертонов»

В 2026 году нас ждут продолжения полюбившихся сериалов, таких как «Бриджертоны» и «Эйфория», а также новые премьеры, которые обещают стать настоящими хитами. Рассказываем о шоу, которые точно стоит ждать в новом году.

«Его и ее», His & Hers





Премьера: 8 января

Детективный триллер по роману Алисы Фини о загадочном исчезновении и семейных тайнах. Анна, бывшая телеведущая, живет спокойную жизнь, пока новость о жестоком убийстве не возвращает ее в родной город. Детектив Джек Харпер подозревает, что она знает больше, чем говорит.

«Больница Питт» / The Pitt, 2 сезон





Премьера: 8 января

Медицинская драма рассказывает о врачах и медсестрах скорой помощи в реальном времени. Каждый эпизод — один час их 15-часовой смены, полной экстремальных случаев и эмоционального напряжения.

«Звездный путь: Академия Звездного Флота» / Star Trek: Starfleet Academy





Премьера: 15 января

Сериал рассказывает о молодых кадетах Академии Звездного Флота — первых за 120 лет студентов, готовящихся стать офицерами Звездного Флота. Их ждут испытания, приключения, конфликты и первые уроки любви, а также столкновения с неожиданными угрозами во вселенной. История о взрослении, дружбе и ответственности за судьбу галактики.

«Рыцарь Семи Королевств» / A Knight of the Seven Kingdoms





Премьера: 18 января

В 2026 году HBO возвращается во вселенную «Игры престолов» с новым сериалом — «Рыцарь Семи Королевств». Этот проект станет вторым официальным приквелом после «Дома Дракона» и перенесет зрителей в Вестерос, но уже через призму совершенно другой эпохи и нового, уникального настроения.

«Красота» / The Beauty





Премьера: 21 января

Научно-фантастический сериал в жанре body-horror. Эпидемия, превращающая людей в необычайно красивых, распространяется с огромной скоростью. Дрю Фостер и Кара Вон берутся раскрыть ее причины.

«Ограбление» / Steal





Премьера: 21 января

Спокойная жизнь Зары рушится в прах, когда бандиты втягивают ее и Люка в дерзкое похищение пенсионных миллиардов. Детектив Рис, скрывающий опасную страсть к азарту, ведет расследование, где на кону гораздо больше, чем украденные деньги. Британский криминальный сериал о группировке, втянутой в преступление.

«Бриджертоны» / Bridgerton, 4 сезон





Премьера: первая часть — 29 января, вторая — 26 февраля

Четвертый сезон «Бриджертонов» сосредоточен на Бенедикте. Он влюбляется в женщину из низшего общества, которую встречает на балу-маскараде.

«ЦРУ» / CIA





Премьера: 23 февраля

Ожидаемый шпионский триллер. Харт Хокстон, бесстрашный агент ЦРУ, привык действовать на свой страх и риск, тогда как его новый напарник, агент ФБР Билл Гудман, ценит правила и доказательства выше всего. Вместе они оказываются в игре, где любая ошибка может стоить безопасности всего Нью-Йорка.

«Исчезнувший»/ Vanished





Премьера: февраль

Мистический триллер, в котором романтическая поездка пары во Францию превращается в кошмар: герой Сэма Клафлина внезапно исчезает, а героиня Кейли Куоко попадает в опасную сеть тайн и обмана.

«Ван-Пис» / One Piece, 2 сезон





Премьера: 10 марта

Продолжение экранизации легендарного аниме. Команда Луффи отправится в Логтаун, где казнили короля пиратов Роджера, и в легендарный Гранд Лайн, столкнется с тайной организацией Барок Воркс и встретит говорящего олененка Тони Тони Чоппера.

«Чужестранка» / Outlander, 8 сезон





Премьера: март

Долгожданный финальный сезон исторической романтической саги о путешествиях во времени. Сюжет наконец приоткроет тайну «призрака Джейми», увиденного Клэр в 1945 году, и ответит на главный вопрос о младенце Фэйт.

«Пацаны» / The Boys, сезон 5





Премьера: 8 апреля

Финальный сезон сверхгеройской сатиры. Команда «Пацанов» уже четыре сезона сражается с супергероями, злоупотребляющими своими силами. В пятом сезоне зрителей ждет окончательное противостояние: кровавое, разрушительное и полное смертей. Создатель Эрик Крипке обещает настоящий апокалипсис.

«Эйфория» / Euphoria, 3 сезон





Премьера: апрель

Действия происходят спустя несколько лет после выпуска героев из школы. В новом сезоне Ру окажется в Мексике. Кэсси и Нейт переезжают в пригород и готовятся к свадьбе. Мэдди работает в голливудском агентстве, а Лекси занимает должность ассистента шоураннера, продолжая любимое дело.

«Дом Дракона» / House of the Dragon, 3 сезон





Премьера: лето

Новый сериал HBO и официальный приквел «Игры престолов». Сюжет погружает зрителей в гражданскую войну между ветвями дома Таргариенов, события происходят примерно за 200 лет до событий оригинального шоу.

«Фонари» / Lanterns





Премьера: лето

Сериал рассказывает о Зеленых Фонарях — межгалактических стражах порядка. Хэл Джордж и Джон Стюарт расследуют загадочное убийство в Небраске и сталкиваются с угрозами, угрожающими Земле и космосу, объединяя силы ради спасения мира.

«Властелин колец: Кольца власти» / The Lord of the Rings: The Rings of Power, 3 сезон









Третий сезон сериала продолжает эпическую историю Второй эпохи Средиземья, когда тьма вновь набирает силу, а судьбы народов переплетаются в борьбе за будущее мира. На фоне нарастающего противостояния между эльфами, людьми, гномами и силами зла герои сталкиваются с последствиями своих решений, а истинные намерения врагов становятся все очевиднее.

«Джон Уик: Под Высоким Столом» / John Wick: Under the High Table





После предполагаемой смерти Джона Уика организация оказывается в кризисе: новые игроки стремятся захватить власть, а ветераны Высокого стола всеми силами пытаются удержать привычный порядок.

«Извне» / From, 4 сезон





Четвертый сезон продолжает историю загадочного города, из которого невозможно выбраться. Его жители все ближе подбираются к разгадке происходящего, сталкиваясь с новыми угрозами и тяжелыми выборами, где страх, надежда и отчаяние переплетаются все сильнее.

«Квест Вижна» / Vision Quest





Новый сериал Marvel Studios рассказывает о Вижне — андроиде и бывшем Мстителе, который возвращается к жизни после смерти, но лишен воспоминаний. Ему предстоит восстановить свои утраченные фрагменты разума, разобраться с загадками прошлого и понять, кем он теперь является. На пути героя появляются новые угрозы, знакомые лица и тайны, которые связывают прошлое и будущее Кинематографической вселенной Marvel.

«Бегущий по лезвию 2099» / Blade Runner 2099





Американский мини-сериал в жанре киберпанк, в котором события происходят спустя 50 лет после событий фильма «Бегущий по лезвию 2049».