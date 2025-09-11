Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
10 фильмов, вдохновляющих на новые путешествия и незабываемые поездки
Искусство

06.09.2025

10 фильмов, вдохновляющих на новые путешествия и незабываемые поездки

Иногда достаточно одного фильма, чтобы появилось желание сорваться в дорогу. В этой подборке вы найдете картины, которые вдохновляют на приключения и новые маршруты.


«Достучаться до небес», 1997 / Knockin' on Heaven's Door


Два смертельно больных человека — тихий Руди и дерзкий Мартин — неожиданно становятся соседями по больничной палате. Получив печальные новости о своем здоровье, они решают не тратить время зря: угоняют машину с деньгами, наслаждаются текилой и мечтают увидеть море хотя бы в последние дни своей жизни.


«Под солнцем Тосканы», 2003 / Under the Tuscan Sun


После разводов и разочарований Дайана покупает заброшенный дом в Италии, чтобы начать новую жизнь. Тоскана становится не только местом перемен, но и символом того, что каждый поворот судьбы может привести к чему-то прекрасному.


«Евротур», 2004 / Eurotrip

Комедия о группе американских подростков, которые отправляются в Европу, чтобы пережить незабываемые приключения. Главный герой, Скотт, решает поехать на континент после того, как его интернет-любовь оказывается не тем человеком, за которого он ее принимал. Друзья путешествуют по разным городам, сталкиваясь с забавными и неловкими ситуациями.


«В диких условиях», 2007 / Into the Wild


История Криса МакКэндлесса, который решает отказаться от всего, чтобы отправиться в дикую природу Аляски. Путь к поиску самого себя через испытания и свободу на просторах США — невероятно вдохновляющая история о том, как важно быть в гармонии с собой и природой.


«Ешь, молись, люби», 2010 / Eat Pray Love



Элизабет после тяжелого развода решает изменить свою жизнь и отправляется в путешествие. Испытания на пути через Италию, Индию и Индонезию помогают ей обрести внутренний мир и найти новое счастье. Путеводитель по поиску смысла жизни и новых ощущений.


«Невероятная жизнь Уолтера Митти», 2013/ The secret life of Walter Mitty


Застенчивый клерк Уолтер Митти отправляется в захватывающее путешествие, чтобы найти пропавший снимок для журнала. Ремейк вдохновляющего хита 1940-х.


«Дикая», 2014 / Wild


После разрушенного брака и смерти матери Шерил Стрейд отправляется в одиночное пешее путешествие по горным хребтам Сьерра-Невада и Каскад. Столкнувшись с опасностями, она находит способ исцелиться от душевных травм, но этот путь окажется болезненно трудным.


«Куда ты пропала, Бернадетт?», 2019 / Where'd You Go, Bernadette


У Бернадетт, обаятельной женщины и выдающегося архитектора, есть все: роскошный дом, замечательная дочь и любящий муж. Хотя она и не совсем вписывается в круг «идеальных» соседок, никто не мог подумать, что однажды Бернадетт просто исчезнет. В поисках своего истинного «я» она отправляется на край света, надеясь найти там счастье.


«Земля кочевников», 2020 / Nomadland


После закрытия завода по производству гипсокартона в январе 2011 года 60-летняя Ферн оказывается без работы и средств к существованию. Погрузив все свои вещи в фургон, она становится современным кочевником, перемещаясь из штата в штат в поисках временной работы.


«Удивительное путешествие доктора Дулиттла», 2020 / Dolittle


Доктор Дулиттл — прославленный ветеринар, который после смерти жены уходит в затворничество, живет в одиночестве среди своих экзотических животных. Когда загадочная болезнь угрожает жизни молодой королевы, Дулиттлу предстоит покинуть уединение и отправиться в опасное путешествие на мифический остров.



#путешествия #кино #фильмы #вдохновение
