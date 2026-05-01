WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

«Твое сердце будет разбито 2»: что покажут в продолжении и вернется ли Барс
Искусство

30.04.2026

Мелодрама «Твое сердце будет разбито» собрала в российском прокате более 860 миллионов рублей и стала одним из главных хитов весны 2026 года — и дистрибьютор «Атмосфера кино» официально объявил: экранизация получит продолжение. В основе сиквела — вторая книга дилогии Анны Джейн «По осколкам твоего сердца», которая отвечает на главный вопрос, оставшийся после финала первой части.


Во второй части зрителей ждет более взрослая и драматичная линия. Сюжет сосредоточится на жизни Полины после исчезновения Барса — события, которое стало переломным моментом для героини. Ей предстоит заново собрать себя по осколкам, разобраться в чувствах и понять, возможно ли двигаться дальше.

Одной из главных интриг остается судьба самого Барса. Фанаты надеются на его возвращение, и именно этот поворот может стать ключевым в продолжении. История обещает больше эмоциональной глубины, напряжения и неожиданных сюжетных решений.

Продолжение официально объявлено дистрибьютором «Атмосфера кино», сценаристами, съемочной командой и актерами. Сроки выхода пока не объявлены.

Также известно, что к своим ролям вернутся Даниэль Вегас и Вероника Журавлева, а значит, зрители снова увидят знакомых персонажей и продолжение их истории на экране.

Уже обсуждается теория, что обе части могли быть сняты одновременно, однако это пока лишь догадки фанатов. Официального подтверждения этому нет.

Отдельного внимания заслуживает музыка проекта. Певец Мартин вошел в саундтрек первой части с треком «Ты случилась», и композиция попала в российские чарты и стала неотъемлемой частью атмосферы фильма.

Артист дополнительно подогревает интерес к продолжению: по его словам, он уже начал работу над музыкой для второй части.

Одно можно сказать точно — продолжение обещает быть не менее обсуждаемым, чем первая часть. Судя по настроению второй книги, второй фильм получится не менее эмоциональным, чем первый.

С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
5 жанров музыки, о которых вы не слышали, но они изменят ваш плейлист
5 жанров музыки, о которых вы не слышали, но они изменят ваш плейлист
Coachella 2026: кто выступает и почему K-pop стал главным сюрпризом фестиваля
Coachella 2026: кто выступает и почему K-pop стал главным сюрпризом фестиваля
10 сюжетных игр, которые тронут вас сильнее любого фильма
10 сюжетных игр, которые тронут вас сильнее любого фильма
10 масштабных киберспортивных турниров, которые все ждут в 2026 году
10 масштабных киберспортивных турниров, которые все ждут в 2026 году
Enemies to lovers: 10 фильмов, где любовь начинается с ненависти
Enemies to lovers: 10 фильмов, где любовь начинается с ненависти