WE
«Бейиш: апама кат» и «Черный двор»: 5 самых ожидаемых фильмов в Кыргызстане в 2026 году
Искусство

19.01.2026

«Бейиш: апама кат» и «Черный двор»: 5 самых ожидаемых фильмов в Кыргызстане в 2026 году

В 2026 году в Кыргызстане выйдет несколько ярких и интересных новинок кино. Рассказываем о пяти премьерах, которые нельзя пропустить.



«Бейиш: Апама кат», @rai_pod_nogami.materei


Уже 29 января в кинотеатрах Кыргызстана состоится премьера продолжения картины «Бейиш — эненин таманында». В этот раз история расскажет о непростом пути Адиля и Самира — его друга из детского дома, который мечтает о воссоединении с матерью. К основному актерскому составу присоединились звезды российского кинематографа — Станислав Бондаренко, Павел Майков, Омар Алибутаев и комик Алексей Щербаков. Позже фильм выйдет в прокат в кинотетрах Казахстана, Узбекистана и России.



«Айтматов», @aitmatov_film


Биографическая драма расскажет зрителям о жизни, непростой судьбе и творчестве Чынгыза Айтматова. В центре истории борьба писателя за право голоса, за собственные идеи и за сохранение национальной идентичности. Фильм призван не только показать путь великого кыргызского мыслителя, но и стать источником вдохновения для нового поколения — тех, кто мечтает, создает и верит в силу искусства.



«Черный двор», @pacanskie.istorii


С 12 марта в кинотеатрах Кыргызстана выйдет полнометражный фильм «Черный двор». Любимые герои, новые сюжеты и неожиданные повороты — эту премьеру нельзя пропустить. Помимо основного каста одноименного сериала, в фильме принимал участие звезда «Слово пацана» — Рузиль Минекаев.



«Кассандра», @kassandra_film.kg


Мистический этно-хоррор, вдохновленный работами Чынгыза Айтматова, также выйдет на экраны в 2026 году. Картина точно будет интересна всем любителям мистики и сюжетов, которые держат в напряжении до последнего.



«Нелегал», @nelegal_film


Еще один яркий проект Руслана Акуна, съемки которого проходили не только в Кыргызстане, но и в странах Латинской Америки. В главных ролях: Эмиль Эсеналиев, Айсанат Эдигеева, Жахан Утаргалиев и Рауан Ахметов.

#кыргызстан #кино #чтопосмотреть #кыргызскиефильмы #премьеры
