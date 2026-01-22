«Бейиш: апама кат» и «Черный двор»: 5 самых ожидаемых фильмов в Кыргызстане в 2026 году

В 2026 году в Кыргызстане выйдет несколько ярких и интересных новинок кино. Рассказываем о пяти премьерах, которые нельзя пропустить.



Уже 29 января в кинотеатрах Кыргызстана состоится премьера продолжения картины «Бейиш — эненин таманында». В этот раз история расскажет о непростом пути Адиля и Самира — его друга из детского дома, который мечтает о воссоединении с матерью. К основному актерскому составу присоединились звезды российского кинематографа — Станислав Бондаренко, Павел Майков, Омар Алибутаев и комик Алексей Щербаков. Позже фильм выйдет в прокат в кинотетрах Казахстана, Узбекистана и России.

Биографическая драма расскажет зрителям о жизни, непростой судьбе и творчестве Чынгыза Айтматова. В центре истории борьба писателя за право голоса, за собственные идеи и за сохранение национальной идентичности. Фильм призван не только показать путь великого кыргызского мыслителя, но и стать источником вдохновения для нового поколения — тех, кто мечтает, создает и верит в силу искусства.

С 12 марта в кинотеатрах Кыргызстана выйдет полнометражный фильм «Черный двор». Любимые герои, новые сюжеты и неожиданные повороты — эту премьеру нельзя пропустить. Помимо основного каста одноименного сериала, в фильме принимал участие звезда «Слово пацана» — Рузиль Минекаев.

Мистический этно-хоррор, вдохновленный работами Чынгыза Айтматова, также выйдет на экраны в 2026 году. Картина точно будет интересна всем любителям мистики и сюжетов, которые держат в напряжении до последнего.

Еще один яркий проект Руслана Акуна, съемки которого проходили не только в Кыргызстане, но и в странах Латинской Америки. В главных ролях: Эмиль Эсеналиев, Айсанат Эдигеева, Жахан Утаргалиев и Рауан Ахметов.