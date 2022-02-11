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13 новых треков от исполнителей из Центральной Азии, которые вы могли пропустить
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Сегодня в 18:45

13 новых треков от исполнителей из Центральной Азии, которые вы могли пропустить

Yenlik — Shukir




Популярная казахстанская певица Yenlik, исполнительница песен DOP и Bipl, выпустила клип с песней Shukir в сотрудничестве с EduNavigator.kz.


Жугунусов Мирас & AZALIYA — Omir kitaby




Мирас Жугунусов — автор хитов «Сен туралы» и «Зымыран», ставшими одними из самых просматриваемых на казахском YouTube, выпустил совместный клип на песню Omir kitaby с певицей AZALIYA.


Jah Khalib — «Оля»




Медина, Лейла, а теперь и Оля. 20 января на YouTube состоялась премьера нового трека Jah Khalib’а под названием «Оля».


Amre & Erke —1ge




Вышедший месяц назад совместный клип исполнительницы Erke и Ернара Садибаева, также известного как Amre, вышедшего на YouTube-канале, уже набрал более трех миллионов просмотров.


Doston Ergashev — Dada



30 января на канале RizaNovaUz появилась песня Достон Ергашева об отце — Dada. За короткий срок она попала в «тренды», и сейчас количество просмотров преодолело отметку в два миллиона просмотров.


Jaloliddin Ahmadaliev — Janonim




30 декабря популярный узбекский исполнитель Джалолиддин Ахмадалиев выпустил текст песни Janonim, который засел в сердцах поклонников и суммарно набрал более пяти миллионов просмотров.


Хамдам Собиров — «Тентакчам»


5 февраля состоялась премьера экстравагантного клипа узбекского исполнителя Хамдара Собирова — «Тентакчам».



Isl Khan — «Пахнешь»




Молодой исполнитель из Кыргызстана совместно с творческим объединением CURLTAI выпустил новый трек на русском языке.



A Loo — Con El Bate




CURLTAI продолжает радовать нас творческими тандемами с интересными исполнителями. В конце прошлого года вышел совместный клип на песню испаноязычного исполнителя A Loo — Con El Bate.



Shiza & Ulukmanapo — Uade




Исполнители из Казахстана и Кыргызстана подарили нам отличный трек, исполняемый на двух языках — получилось действительно круто.



A'Studio & M'Dee — «Мосты»




Клип, как и композиция — диалог разных поколений музыкантов. У исполнителей получился органичный дуэт, который отлично дополняет друг друга.



Yulduz Usmonova — Bu sevgi




«Примадонна узбекской эстрады» радует новинками! На этот раз в ее исполнении звучит песня Bu sevgi — она рассказывает о любви и чувствах.



Жалолиддин Ахмадалиев — «Согиндим»




Узбекистанец Жалолиддин поделился новой песней под названием «Согиндим». Она уже завоевала любовь публики, набрав на YouTube больше четырех миллионов просмотров.

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#искусство #кыргызстан #узбекистан #музыка #музыкантыказахстана
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