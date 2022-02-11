13 новых треков от исполнителей из Центральной Азии, которые вы могли пропустить

Yenlik — Shukir

Жугунусов Мирас & AZALIYA — Omir kitaby





Jah Khalib — «Оля»

Amre & Erke —1ge



Doston Ergashev — Dada





Популярная казахстанская певица Yenlik, исполнительница песен DOP и Bipl, выпустила клип с песней Shukir в сотрудничестве с EduNavigator.kz.Мирас Жугунусов — автор хитов «Сен туралы» и «Зымыран», ставшими одними из самых просматриваемых на казахском YouTube, выпустил совместный клип на песню Omir kitaby с певицей AZALIYA.Медина, Лейла, а теперь и Оля. 20 января на YouTube состоялась премьера нового трека Jah Khalib’а под названием «Оля».Вышедший месяц назад совместный клип исполнительницы Erke и Ернара Садибаева, также известного как Amre, вышедшего на YouTube-канале, уже набрал более трех миллионов просмотров.





30 января на канале RizaNovaUz появилась песня Достон Ергашева об отце — Dada. За короткий срок она попала в «тренды», и сейчас количество просмотров преодолело отметку в два миллиона просмотров.



Jaloliddin Ahmadaliev — Janonim

Хамдам Собиров — «Тентакчам»

30 декабря популярный узбекский исполнитель Джалолиддин Ахмадалиев выпустил текст песни Janonim, который засел в сердцах поклонников и суммарно набрал более пяти миллионов просмотров.





5 февраля состоялась премьера экстравагантного клипа узбекского исполнителя Хамдара Собирова — «Тентакчам».

Isl Khan — «Пахнешь»





A Loo — Con El Bate





Shiza & Ulukmanapo — Uade





A'Studio & M'Dee — «Мосты»





Yulduz Usmonova — Bu sevgi





Жалолиддин Ахмадалиев — «Согиндим»

Молодой исполнитель из Кыргызстана совместно с творческим объединением CURLTAI выпустил новый трек на русском языке.CURLTAI продолжает радовать нас творческими тандемами с интересными исполнителями. В конце прошлого года вышел совместный клип на песню испаноязычного исполнителя A Loo — Con El Bate.Исполнители из Казахстана и Кыргызстана подарили нам отличный трек, исполняемый на двух языках — получилось действительно круто.Клип, как и композиция — диалог разных поколений музыкантов. У исполнителей получился органичный дуэт, который отлично дополняет друг друга.«Примадонна узбекской эстрады» радует новинками! На этот раз в ее исполнении звучит песня Bu sevgi — она рассказывает о любви и чувствах.Узбекистанец Жалолиддин поделился новой песней под названием «Согиндим». Она уже завоевала любовь публики, набрав на YouTube больше четырех миллионов просмотров.