11 новых клипов и песен от артистов из Центральной Азии

Собрали список музыкальных новинок, которые заслуживают вашего внимания.





Dimash Qudaibergen — Okay





Имя Димаша знакомо всем, а за его творчеством следят с особым трепетом. Поклонники артиста с воодушевлением приняли новый клип на песню Okay.





NINETY ONE — Bata





Популярная группа опубликовала новый клип в рамках предстоящего тура. Песня со символичным значением «Бата» — это слова назидания новому поколению.





Ulukmanapo & Bakr — «Расстояние»





Кыргызстанские певцы поделились классным треком, который стоит послушать. У видео уже больше двух миллионов просмотров.





RaiM & Adil — Galilei





Казахстанские исполнители выпустили ритмичную песню о чувстве влечения к девушке, сравнивая себя с Галилео Галилеем.





Jax 02.14 & Crystal — «Лилия»





Ребята состоят в лейбле Curltai. Их новый трек поднялся на первое место в Apple Music Kyrgyzstan и в чарте «Яндекс.Музыка».





2RAR — Men eshkimdi suimeimin





2RAR – популярный молодой исполнитель. Новая песня казахстанского артиста уже набрала больше восьми миллионов просмотров.





Жалолиддин Ахмадалиев — «Она сени унутганим рост»





Клип на новую песню популярного узбекского певца. Жалолиддин с грустью поет об отношениях между матерью и сыновьями.





Jax 02.14 — «Агынан»





Перспективный кыргызстанский певец опубликовал яркий клип на новую песню. Советуем послушать.





The Limba — «Секрет»





Алматинский исполнитель поделился новой песней в духе его популярных треков. В основе песни — тайна и незавершенные отношения.





Gulinur va Jasurbek Mavlonov — Jaylan





Дуэт молодых исполнителей представил клип, сцены в котором напомнят вам популярные фильмы и сериалы.





Qanay & Ali — Lolly





Новые имена на арене казахстанской музыки. Дуэт от продюсерского центра Triple A Production.