Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/ac7/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/ac72b0f0906d08de367720130b72c690.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
11-novyh-klipov-i-pesen-ot-artistov-iz-central-noy-azii
11 новых клипов и песен от артистов из Центральной Азии
58
Главная
/
Возможности
/
Арт

Сегодня в 11:50

11 новых клипов и песен от артистов из Центральной Азии

Собрали список музыкальных новинок, которые заслуживают вашего внимания.


Dimash Qudaibergen — Okay


Имя Димаша знакомо всем, а за его творчеством следят с особым трепетом. Поклонники артиста с воодушевлением приняли новый клип на песню Okay.


NINETY ONE — Bata


Популярная группа опубликовала новый клип в рамках предстоящего тура. Песня со символичным значением «Бата» — это слова назидания новому поколению.


Ulukmanapo & Bakr — «Расстояние»


Кыргызстанские певцы поделились классным треком, который стоит послушать. У видео уже больше двух миллионов просмотров.


RaiM & Adil — Galilei


Казахстанские исполнители выпустили ритмичную песню о чувстве влечения к девушке, сравнивая себя с Галилео Галилеем.


Jax 02.14 & Crystal — «Лилия»


Ребята состоят в лейбле Curltai. Их новый трек поднялся на первое место в Apple Music Kyrgyzstan и в чарте «Яндекс.Музыка».


2RAR — Men eshkimdi suimeimin


2RAR – популярный молодой исполнитель. Новая песня казахстанского артиста уже набрала больше восьми миллионов просмотров.


Жалолиддин Ахмадалиев — «Она сени унутганим рост»


Клип на новую песню популярного узбекского певца. Жалолиддин с грустью поет об отношениях между матерью и сыновьями.


Jax 02.14 — «Агынан»


Перспективный кыргызстанский певец опубликовал яркий клип на новую песню. Советуем послушать.


The Limba — «Секрет»


Алматинский исполнитель поделился новой песней в духе его популярных треков. В основе песни — тайна и незавершенные отношения.


Gulinur va Jasurbek Mavlonov — Jaylan


Дуэт молодых исполнителей представил клип, сцены в котором напомнят вам популярные фильмы и сериалы.


Qanay & Ali — Lolly


Новые имена на арене казахстанской музыки. Дуэт от продюсерского центра Triple A Production.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#новинки #музыка #артисты #центральнаяазия #чтопослушать
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
АСТАНА ГЛАЗАМИ ПОКОЛЕНИЯ Z
5996
10 мюзиклов, которые понравятся даже тем, кто не любит этот жанр
6906
Фильмы, которые должен посмотреть каждый
5380
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.