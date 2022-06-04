11 новых клипов и песен от артистов из Центральной Азии

Собрали список музыкальных новинок, которые заслуживают вашего внимания.
Dimash Qudaibergen — Okay
Имя Димаша знакомо всем, а за его творчеством следят с особым трепетом. Поклонники артиста с воодушевлением приняли новый клип на песню Okay.
NINETY ONE — Bata
Популярная группа опубликовала новый клип в рамках предстоящего тура. Песня со символичным значением «Бата» — это слова назидания новому поколению.
Ulukmanapo & Bakr — «Расстояние»
Кыргызстанские певцы поделились классным треком, который стоит послушать. У видео уже больше двух миллионов просмотров.
RaiM & Adil — Galilei
Казахстанские исполнители выпустили ритмичную песню о чувстве влечения к девушке, сравнивая себя с Галилео Галилеем.
Jax 02.14 & Crystal — «Лилия»
Ребята состоят в лейбле Curltai. Их новый трек поднялся на первое место в Apple Music Kyrgyzstan и в чарте «Яндекс.Музыка».
2RAR — Men eshkimdi suimeimin
2RAR – популярный молодой исполнитель. Новая песня казахстанского артиста уже набрала больше восьми миллионов просмотров.
Жалолиддин Ахмадалиев — «Она сени унутганим рост»
Клип на новую песню популярного узбекского певца. Жалолиддин с грустью поет об отношениях между матерью и сыновьями.
Jax 02.14 — «Агынан»
Перспективный кыргызстанский певец опубликовал яркий клип на новую песню. Советуем послушать.
The Limba — «Секрет»
Алматинский исполнитель поделился новой песней в духе его популярных треков. В основе песни — тайна и незавершенные отношения.
Gulinur va Jasurbek Mavlonov — Jaylan
Дуэт молодых исполнителей представил клип, сцены в котором напомнят вам популярные фильмы и сериалы.
Qanay & Ali — Lolly