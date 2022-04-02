Akha о том, чему научился у Jah Khalib, для чего создает музыку и о вдохновении артиста

Познакомились с Ахметом, более известным как Akha, и узнали, что для него творчество и где он находит вдохновение.





Ахмет Усербек, 28 лет, город — Алматы, музыкант, @aakha23





О себе

Я родился в городе Шымкент, но вырос в Алматы, поэтому у меня шымкентское воспитание и алматинский менталитет. Благодаря воспитанию понимаю, как должен вести себя, чтобы никого не обидеть. А благодаря жизни в Алматы у меня сформировался широкий кругозор, умение мечтать о большем. Есть известная сцена из фильма «Курьер», когда друг главного героя говорит, что мечтает о пальто. Так вот, алматинцы не мечтают о пальто. Они мечтают открыть компанию, которая будет продавать пальто.

Я гиперактивный человек. Если меня оставить без дела в закрытом пространстве, точно сойду с ума. Поэтому мне нужно постоянно работать, создавать что-то.

Я человек сцены



Еще, я человек сцены. С помощью творчества доношу до людей определенные смыслы и идеи.

Как пришел к творчеству

В моей семье никто не занимался музыкой. И я не помню, в какой момент во мне проснулась любовь к творчеству. Во время учебы в Алматы в класс пришла учительница по домбре и предложила записаться на занятия. Я не посоветовался ни с кем, но заявил, что хочу играть на домбре. В результате окончил музыкальную школу по классу домбры, получил аттестат.

В 2008-2009 годах мы с друзьями познакомились с программой Nuendo и записывали на нее какие-то первые песни. Мы не знали, что делаем, просто экспериментировали. В то же время я написал первое стихотворение, когда влюбился в девочку из старшего класса.

Я не представлял, что буду строить музыкальную карьеру. Учился в университете в Алматы на финансиста, поступил в магистратуру в Латвии. Именно там влюбился в музыку, написал альбом и организовал первый концерт. Понял, что без музыки уже не могу.





После этого я бросил учебу, вернулся домой. Сказал семье, что буду не финансистом, а музыкантом. Было сложно, но мне удалось донести, что это мое любимое дело. Семья поддерживает меня.

В 2017 году я написал песню «Принцесса», и она сделала меня известным. Так началась моя карьера.

О вдохновении

Музыка для меня — жизнь. Где бы я ни был, что бы ни делал — всегда пою. Это может быть любая выдуманная песня или мелодия. А искусство и творчество — это реализация моих идей.

Есть две категории артистов: те, для кого музыка — это работа и те, для кого музыка — вдохновение. Вторые создают музыку не только для заработка, но и для более высокой цели.

Моя цель в музыке — вылечить сердца, дать надежду, показать, что надо любить семью, почитать родителей. Не спорю, мое творчество — это также и средство заработка. Но без основной цели оно бы не приносило мне такого удовольствия.

Музыка для меня — жизнь







Самое сильное вдохновение для меня — это эмоции. Их можно найти повсюду. Я могу идти по району, улыбнуться кому-то и мне улыбнутся в ответ. Или сделать кому-то комплимент и увидеть реакцию человека. В такую секунду приходят яркие эмоции и рождают большую музыку. Еще музыканты получают яркие эмоции на тусовках, встречах, концертах.

Ну и, конечно, у музыканта должна быть муза —девушка, которая может успокоить тебя. А когда ты спокоен, ясные мысли приходят сами.

О развитии музыкальной индустрии в Казахстане

Музыка у нас стабильно развивается. Недавно смотрел интервью Tanir & Tyomcha. Они говорили о том, что многие музыканты, которые чего-то добились, выросли в неидеальных условиях. Думаю, у казахстанских артистов есть что-то, что побуждает их добиваться большего. Каждый артист хочет обеспечить хорошую жизнь близким и себе, ни в чем им не отказывать. Поэтому наши артисты покажут еще много интересного и хорошего.





Я создаю материал под наставничеством своего учителя — Jah Khalib. Впитываю, как губка, все, что он говорит. Наблюдаю за тем, как он работает, как любит то, чем занимается. Самое главное, чему научился у него —дисциплине.

Еще Баха научил относиться к музыке с пониманием. Если музыка не выходит, нужно отпустить ситуацию, не стоять на месте с одним треком больше двух-трех суток. Это не помогает. Лучше вернуться позже и сделать еще круче.

О проектах

У меня достаточно материала, который я буду выпускать сольными треками. Из них могу назвать три песни, которые больше других полюбил во время записи: «Закрывай глаза», «Моя любовь» и «Набери».

1 апреля совместно с IntroVert мы выпустили трек «Вечера». Думаю, песня всем понравится. Еще ожидайте трек с DASHXX. И я стал гостем нового альбома BALLER.

Считаю, что Казахстан привезет еще больше Grammy. Хочется сделать так, чтобы нашим музыкантам было легче развиваться, чтобы у них было больше возможностей. Еще хочется, чтобы в целом в обществе изменилось отношение к артистам. Возможно, лет через пять я создам свой лейбл, где соберу всех артистов из Казахстана.