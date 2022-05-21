Что посмотреть: 17 новых казахстанских, узбекистанских и кыргызстанских фильмов и сериалов

Собрали для вас киноновинки Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, которые стоит посмотреть.





Казахстан





«Паралимпиец»





Режиссер: А. Байракимов

Спортивная драма рассказывает историю молодого и подающего надежды лыжника. Максат, находясь на заре спортивной карьеры, попадает в аварию. Но парень возвращается в спорт и встает на лыжи, чтобы выиграть долгожданную медаль.





«Игрок»





Режиссер: Диас Бертис

Новый сериал пополнил ряды «Пацанских историй» от Salem Social Media. В центре сюжета — Данияр, чью жизнь осложняет игра в ставки. Вот только с каждой игрой его аппетиты и потребности растут все больше и больше.





«Рассвет великой степи»





Режиссер: А. Сатаев

Новая историческая лента от Акана Сатаева. В основе сюжета история восхождения Касым хана на трон.





«На старте»





Режиссер: Е. Нургалиев

Фильм о двух братьях, которые потеряли отца. Парни оказались не готовы к взрослой жизни, из-за чего занялись незаконной деятельностью. Но знакомство с тренером по легкой атлетике дает им шанс на новую жизнь.





«ПрАкурор»





Режиссер: Е. Паламарчук

Salem Social Media следом за «Игроком» выпустил новый сериал. Зрители могут наблюдать за приключениями новоиспеченного прокурора Улытауского района.





«Время патриотов»





Режиссер: С. Утепбергенов

Военная драма от режиссера фильма «Шестой пост». Два брата: Султан и Бекзат служат в Вооруженных Силах РК. Из-за террористической опасности братья объединяются, чтобы уберечь Родину и друг друга.





«Бауыр»





Режиссер: Ш. Абдибек

Криминальная драма о двух братьях. У одного из них зависимость от азартных игр, поэтому второй брат помогает ему избавиться от долгов всеми доступными способами.

Узбекистан





«Аел калби»





Режиссер: Ж. Пулатова

Узбекский фильм о молодой женщине, которая работает врачом. В главной роли — Рано Шодиева, Заслуженная артистка Узбекистана.





«Офицер 55»





Режиссер: Р. Мелиев

Сериал в жанре триллера приоткрывает завесу работы правоохранительных органов. История расскажет о нелегких буднях и ответственности в сфере уголовного розыска.





«101 рейс»

Режиссер: А. Шохназаров

Премьера фильма планируется в ближайшее время. История переносит нас в сентябрь 2011 года, в Нью-Йорк. Действующие лица — экипаж авиакомпании «Узбекистон Хаво Йуллари».





Lola Gulim





Режиссер: A. Axrorov

Фильм в жанре триллера от студии Panda Production Films. Ее основатель и по совместительству исполнитель главных ролей — Azamat Axrorov.





«Муҳаббат баҳори»





Режиссер: И. Расулов

В основе фильма история любви и творчестве узбекских поэтов Зульфии и Хамида Алимджона. 14 мая состоялся специальный показ фильма, а премьера в кинотеатрах ожидается в ближайшее время.

Кыргызстан





«Рецепт счастья»

Режиссер: М. Калдаров

Новая картина от студии Amanat Film, которая сняла такие фильмы, как «Салам, Нью-Йорк», «Время Стойких» и «В поисках мамы 1», «В поисках мамы 2». Добрый фильм о влюбленности и поисках своего счастья.





«2020»

Режиссеры: Ч. Нарынов, Э. Атагельдиев, Е. Чистяков, Н. Сыдыков, Т. Юсупова

Сериал от продакшн-студии CITY LAB. В каждой серии рассказываются истории о людях, которые произошли в период пандемии.





«Өкүл Ата»





Режиссер: А. Бектемиров

Комедийный фильм о двух разных людях, которых свела судьба. О том, к чему приведет сотрудничество героев, можно узнать уже на этих выходных.





«Жаңы Күч»

Режиссер: Т. Бугучиев

Фильм о молодом учителе, который приехал в деревню. Новоиспеченный педагог стремится воспитать лучшее в детях, но это нравится не всем жителям.





«Аяш»





Режиссер: Б. Осмонканов

По сюжету Бакыт и Канекей собираются развестись. Для этого бывшим возлюбленным необходимо поехать на Иссык-Куль. Но из-за непредвиденных обстоятельств, они едут вместе с новоиспеченными знакомыми — Койчубековыми.