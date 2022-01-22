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«Перекресток», «ВУЗеры» и SHEKER: 15 казахстанских сериалов, которые стоит посмотреть
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Сегодня в 17:45

«Перекресток», «ВУЗеры» и SHEKER: 15 казахстанских сериалов, которые стоит посмотреть

«Перекресток»




1996 — 2000 годы

Один из самых популярных сериалов 90-х годов, который показывали по телеканалу «Хабар». Сюжет охватывает историю нескольких семей, личные переживания которых разворачиваются на фоне событий республиканского масштаба. Место действия — Алматы и его улицы.


«Саранча»




2001 — 2003 годы

Семейную сагу сменила история криминального характера со всеми дополняющими жанра: загадки, расследования, борьба и перестрелки. Сюжет построен вокруг стремления Бека сбыть партию наркотических веществ под видом яда саранчи.


«Наша KZаша»




2008 — 2013 годы

Юмористические скетчи от известных КВН-щиков тех лет. Считается отечественным вариантов российского шоу «Наша Russia». В каждой отдельной серии показываются смешные сцены из жизни героев.


«Братья»




2009 год

Шестисерийная криминальная драма от Акана Сатаева, в которой чувствуется настроение фильма «Рэкетир». В сериале рассказывается о судьбе трех братьев, каждый из которых выбрал свой путь: старший уехал в город, средний свернул на бандитскую дорожку, а младший остался с пожилыми родителями.


«Астана — любовь моя»




2010 год

Адаптация легенды о двух влюбленных, чьи матери договорились женить детей. На борту самолета врач помогла пассажиру родить дочь. Подружившись, обе условились соединить судьбы своих малышей. Спустя 20 лет парень и девушка встречаются в столице Казахстана.


«Асель, друзья и подруги»




2010 — 2011 годы

Сериал о жизни алматинской молодежи. Ребята учатся, работают и встречаются своей компанией. По сути, напоминает французский «Элен и ее друзья». Помимо встреч, совместных занятий в университете, ребята живут в одном общежитии.


«ВУЗеры»




2012 — 2014 годы

Казахстанский аналог российского комедийного сериала «Общага». Истории приключений студентов, которые пытаются учиться и в то же время строить личную жизнь, постоянно попадая в казусные и смешные ситуации. Этот сериал считается одним из самых популярных на отечественном телевидении.


«Семья Базарбаевых»




2012 — 2014 годы

Сериал о жизни одной алматинской семьи, который показывали по 31 каналу. В одном доме живут родители, три взрослых сына и дочь-студентка. Идиллию их размеренных отношений прервало появление нового члена семьи — невестки.


«Q-елі»




2015 — 2017 годы

Известный скетчком от Salem Social Media. Каждая серия — отдельная история о героях. Зрители наблюдали за жизнью одной семьи, в которой сына пытались женить, инстаграмщицей и блогером, гаишником и другими героями. О некоторых героях сериала сняли полнометражные фильмы.


«Ирина Кайратовна»




2017 — 2021 годы

Об этих ребятах все говорят с 2017 года. Коллектив начал снимать скетчкомы с разными историями и героями. Оригинальный юмор и своеобразная подача, ориентир на русскоязычную и казахскоязычную аудиторию обеспечили шоу огромную популярность. Ролики не назвать сериалом в полной мере, но они повлияли на развитие казахстанского YouTube-контента.


«Казахское ханство. Золотой трон»




2019 год

Исторический сериал снят на основе трилогии Ильяса Есенберлина «Кочевники». Его можно считать более развернутой и дополненной версией фильма «Алмазный меч» 2018 года, где рассказывается о становлении Казахского ханства.


SHEKER




2020 — 2022 годы

Тот самый веб-сериал, который получил награду на азиатских Каннах. В центре сюжета студент, который начал работать дилером. Но, как это обычно бывает, парень втянулся и попал в самую гущу проблем. Однозначно, смотрим.


«Саке»




2020 — 2022 годы

Сериал о новом акиме Чапаевского района, который приезжает и вводит свои правила. Саят Саматович — он же Саке, пытается улучшить жизнь селян. Вот только действительно ли новый аким так честен с народом?


«Ночные ведьмы»



2021 год

2021 год стал удачным для казахстанского кино — этот сериал получил награду на международном фестивале Realist Web Fest. По сюжету три героини пострадали от бытового насилия, вследствие чего они решили отомстить тем, кто причинил им боль.


5:32




2021 год

Самый громкий веб-сериал года. Следователь Шалкар вынужден вернуться на службу и заняться старым расследованием. Зрители наблюдают за ходом событий, отмечая реалистичность и атмосферу произведения.

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