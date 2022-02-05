«Шерлок», «Наруто» и BTS: 11 популярных фандомов, где вы встретите единомышленников

A.R.M.Y





Поклонники южнокорейского бойз-бенда BTS называют себя A.R.M.Y.

Аббревиатура расшифровывается как Adorable Represetatives MC for Youth и означает «очаровательный представитель M.C. для молодежи».

Армия фанатов BTS состоит примерно из 48 миллионов человек, и эта цифра растет в геометрической прогрессии.

Фандом отличается профессиональным подходом. Новичков принимают официально и за деньги. Членство стоит от 22 до 150 долларов в зависимости от пакета.





«Поттероманы»

У серии романов писательницы Джоан Роулинг огромная популярность и обширная база поклонников по всему миру.

Каждый поттероман наизусть знает базовые заклинания, придерживается стилистики своего факультета и покупает атрибутику в виде шарфов, мантий или волшебных палочек.

Также фанаты общаются в беседах фандомов, ходят на квизы, чтобы посоревноваться в уровне знаний фактов о литературном бестселлере.





«Наруто»









Манга Масаси Кисимото и два аниме-сериала по ее мотивам стали популярными не только в Японии, но и за ее пределами. С каждой серией количество фанатов непоседы-ниндзя подросткового возраста увеличивалось. Зрителей и читателей цепляли судьбы героев, сражения и даже запоминающиеся отрицательные персонажи.

Может, вы видели на улице подростков в черных плащах с красными облаками, которые надели повязки с необычным рисунком и держали в руках кунай или сюрикен? Знайте, это представители фандома, который ни с чем не спутаешь.





Marvel









Комиксы Marvel подарили людям известных и любимых супергероев. Таких как Человек-Паук, Железный человек, Капитан Америка, Халк, Люди-Икс и другие. С этими персонажами Marvel дала вторую жизнь индустрии комиксов, в 1930-1950 годы.

Фанаты вселенной считают, что компания обязана успехом сценаристу Стэну Ли, который создал более 150 героев. Ли наделил персонажей недостатками, сделав более похожими на людей. Он же познакомил героев разных вселенных друг с другом. Сегодня экранизации комиксов бьют рекорды проката и радуют зрителей.





DC









Главный конкурент Marvel, который пользовался большим успехом в 30 годы ХХ века. В первых выпусках DC представили Супермена и Бэтмена. Так компания влюбила в себя фанатов и опередила коллег по цеху.

Большинство зрителей считают этих героев любимыми, что говорит об их актуальности и популярности.

Со временем вселенную DC пополнили Джокер, Флэш, Аквамен и другие герои, что позволило перетянуть часть поклонников комиксов на свою сторону. Соперничество DC и Marvel продолжается и сегодня, что радует фанатов правом выбора.





Directioners









Когда речь заходит о фандомах бойз-бэндов, то не упомянуть дирекшионеров — непростительно. Коллектив, сформировавшийся на проекте X-Factor, на протяжении пяти лет был главной звездой музыкальной индустрии. После распада группы поклонники не теряют надежду на воссоединение артистов. И многим эта вера не мешает наслаждаться сольным творчеством каждого участника группы.

Фандом можно назвать одним из лучших. А в 2019 году дирекшионеры одержали победу для группы в номинации «Лучшая группа десятилетия».





«Шерлокианцы»









Отдельное приветствие любителям загадок и интеллектуальных игр. Персонаж Артура Конана Дойля пользуется огромной популярностью вне зависимости от внешних данных актеров.

Но адаптированный под современный лад сериал «Шерлок» с Беннедиктом Камбербэтчем в главной роли, воспринимается зрителями по-особенному. Новый взгляд на книги, современная стилистика, сарказм и тонкий юмор делают сериал особенно-привлекательным. Верные фанаты который год ждут продолжения историй о любимом и гениальном детективе, монтируя ностальгирующие видео в социальных сетях и обсуждая все новости в беседах.





«Звездные войны»









Этот фандом — один из самых долгих и устоявшихся, так как сформировался с первым фильмом. У франшизы огромная база материалов: фильмы, сериалы, комиксы, мультфильмы, видеоигры и разная атрибутика.

Несмотря на то, что первый фильм вышел в 1977 году, вселенную «Звездных войн» любят до сих пор.





«Игра престолов»









Масштабный сериал в жанре исторического фэнтези был снят на основе серии книг Джорджа Мартина. Кровавая история о борьбе за трон, переплетенная с внешними угрозами, толикой магии и разными существами покорила сердца миллионов людей. Но фанаты у этой вселенной появились задолго до выхода сериала. Ведь книги Джорджа Мартина мир увидел еще в 1996 году.

Поэтому, несмотря на то, что сериал закончился в 2019 году, поклонники ждут продолжения истории от Джорджа Мартина. Также ожидание и фанатский восторг подогревает предстоящая премьера приквела «Дом дракона».





Eaglez









Первый организованный казахстанский фандом, который появился с группой Ninety One. Группа ознаменовала собой появление жанра q-pop. Так, с 2015 года бойз-бэнд завоевывает сердца слушателей, которые отмечают их внешний вид и музыкальное исполнение.

Вслед за группой в казахстанской музыкальной индустрии появились и другие группы, которые начали пробовать себя в жанре казахстанской поп-музыки, что только радует поклонниц. В конце концов, каждый может состоять в нескольких фандомах. Верно?





DEARS





Стоит упомянуть фандом еще одного артиста из Казахстана — Димаша Кудайбергена. Поклонники творчества молодого артиста живут по всему миру — от Китая до Турции и Соединенных Штатов Америки. И их количество продолжает быстро увеличиваться.

Сам Димаш говорит, что ценит своих слушателей, поэтому называет их Dears.