Успешные бизнесмены о том, с чего начиналась их деятельность

Самат Долотбаков, 36 лет, город — Бишкек, предприниматель, певец, автор и ведущий ТВ-передачи о путешествиях #ONE TRAVEL, @samat.dolotbakov , Facebook













Я работаю с 13 лет. Когда начал учиться в лицее, я видел, как тяжело моим родителям оплачивать обучение, и решил помочь. Устроился на работу в турецкий аккумуляторный цех переводчиком. За 3 месяца каникул я накопил 150 долларов и оплатил учебу сам.

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Айнура Умаева, 38 лет, город — Алматы, генеральный директор ТОО «Тайный советник», facebook













Я пришла в агентство «Тайный советник» младшим помощником менеджера. В течение нескольких лет выросла до менеджера, потом до управляющего директора и, когда сменились учредители, стала владелицей. Это была эволюция сотрудника, который пришел на самую младшую должность и дошел до самой высокой.

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Ренат Дусаев, 40 лет, город — Казань, предприниматель, инвестор, финансовый консультант, @dusaev_renat













С детства мечтал быть предпринимателем. Будучи школьником, продавал на улице газеты, фотографии с Арнольдом Шварценеггером и Рембо, которые сам распечатывал дома, работал репетитором по математике. Но первый неудачный опыт в предпринимательстве отбил желание заниматься бизнесом на десять лет. Поэтому работал по найму в консалтинговой компании, затем в крупном банке. А создав свой бизнес, на протяжении шести-семи лет искал нишу. Сейчас остановился на инвестициях. Мое приоритетное стратегическое направление — инвестиции и финансы, помощь в создании капитала для людей.

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Ардак Абижанов, 35 лет, город — Алматы, предприниматель, Facebook , @ardak1













У меня большой корпоративный опыт. Еще будучи студентом Нархоза, я ставил перед собой цель попасть в Big4, поэтому со второго курса работал в местной аудиторской компании. На четвертом курсе выиграл грант от компании Deloitte, они оплатили последний курс обучения и приняли меня на работу. После работал в PricewaterhouseCoopers, в «РД КазМунайГаз», в компании «Верный капитал» как заместитель директора, директор и инвестиционный управляющий. Также в SB Capital и Ordabasy Group как управляющий директор и член правления. Вкупе этот опыт работы дал сильный финансовый бэкграунд, аудиторский и консалтинговый опыт. Но самое важное, что я получил — это нетворкинг, связи, которые повлияли на мое становление и помогали в дальнейшей работе над собственными проектами.

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Александр Змановский, город — Алматы, предприниматель, коуч, @zmanovskyy









Семь лет я проработал в тренинговой компании, и мы каждый месяц проводили мероприятия для предпринимателей. Наблюдая эту ментальность, мышление, отношение, мне было легче напитаться как губка и потом уже стартовать самому.

Я решил стать предпринимателем после того, как в 2010 году сломался как тренер. Меня надломило, что передо мной сидели люди, которые в разы мощнее, богаче и успешнее меня. Психологически мне нужно было открыть свой бизнес, и я нашел один из самых непонятных для меня рынков. Открыл компанию в области поставки и обслуживания дизельных генераторов. Было убеждение — «смогу продать все, что угодно». И это сработало. В первый год мы сделали оборот в миллион долларов. С 2016 года входим в ТОП-100 импортеров Казахстана в области промышленного оборудования.

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Азис Абакиров, 39 лет, город — Бишкек, основатель Парка высоких технологий Кыргызской Республики и IT-академии, Facebook













В 2003 году мы с другом Максимом Шмелевым, сейчас он глава одной из разработок в штаб-квартире Microsoft, основали компанию Unique Technologies. Местного рынка практически не существовало, программистов можно было пересчитать по пальцам. Мы были одной из первых IT-компаний. Разрабатывали программное обеспечение для зарубежного рынка. Молодые ребята приходили к нам стажироваться, для них Unique Technologies была школой. Сейчас они работают в ведущих компаниях по всему миру. Плюс мы многих вдохновили, в Кыргызстане появились тысячи программистов и сотни IT-компаний. В итоге шесть лет назад мы создали Кыргызскую ассоциацию разработчиков программного обеспечения и услуг, открыли Парк высоких технологий Кыргызской Республики и IT-академию.

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Султан Сафин, 30 лет, город — Казань, основатель халяль-сети современной татарской кухни «Тюбетей» @sultansafin1 , @tubatay.food , Facebook













Все началось с моей личной проблемы. Я вырос на татарских блюдах, но, приехав в Казань на учебу, обнаружил, что в городе нет заведений, где можно было бы поесть татарскую халяльную домашнюю кухню.

Однажды мы с другом, обедая в McDonald’s, обсуждали, почему этот бренд стал популярен во всем мире. Я говорил: «Это же всего лишь котлета и булочка, неужели наш учпучмак хуже? И сколько еще вкусных блюд у нас есть, но почему это никому не интересно? Нам, татарам, пора создать сеть с национальной кухней». Так зародилась эта смелая мысль.

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Асель Адил, город — Нур-Султан, основатель бренда ADILI, @asseladil , @adili.kz













Когда я училась за границей, меня часто спрашивали, откуда я и какой национальности. Принимали за китаянку, кореянку или японку. Но чертами лица я была не совсем похожа на китаянку, а стилем одежды на кореянку или японку, потому как одевалась по-европейски. Тогда я подумала, что мне не хватает аксессуара с казахстанской айдентикой, который показал бы, из какой я страны. На тот момент можно было найти handmade шелковые шарфы, портмоне с орнаментом. Но я хотела современное, фабричное, яркое. Так зародилась идея.

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Нафиса Имранова, город — Душанбе, основатель бренда ZHIWJ, @nafisa_imranova













Все началось с того, что я окончила школу и поступила в технологический институт в Таджикистане на факультет дизайна костюмов. На первом курсе задумалась о том, что нового могу придумать. В 2012 году, когда я училась на втором курсе, в Душанбе проводилось мероприятие, которое организовывала иностранка. Я создала свою первую коллекцию костюмов и назвала ее «Горы Памир». Она состояла из двух цветов: красного и белого. Белое означало чистоту, а красное — оберег. И когда коллекция первый раз появилась на подиуме, публика бурно аплодировала, я поняла, что людям нравится. Реакция зрителей в тот момент как будто разбудила внутри меня огонь, силу, которая живет до сих пор. Я сохранила костюмы и всегда вспоминаю этот момент. Думаю, когда-нибудь в будущем устрою огромную выставку, где, в первую очередь, презентую «Горы Памир», чтобы показать, с чего все началось.

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