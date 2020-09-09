Предприниматель из Казани Ренат Дусаев о том, как быть экспертом, инвестором, семьянином и бегать марафоны

О себе





Я предприниматель и эксперт.

Семьянин. Шесть лет женат, у нас растет замечательная дочка.

Также я спортсмен-любитель, регулярно занимаюсь бегом. Недавно пробежал марафон, 42 километра. Веду здоровый образ жизни.

С детства мечтал быть предпринимателем. Будучи школьником, продавал на улице газеты, фотографии с Арнольдом Шварценеггером и Рембо, которые сам распечатывал дома, работал репетитором по математике. Но первый неудачный опыт в предпринимательстве отбил желание заниматься бизнесом на десять лет. Поэтому работал по найму в консалтинговой компании, затем в крупном банке. А создав свой бизнес, на протяжении шести-семи лет искал нишу. Сейчас остановился на инвестициях. Мое приоритетное стратегическое направление — инвестиции и финансы, помощь в создании капитала для людей.







Для меня важно жить в гармонии с собой, быть счастливым человеком.

Больше всего люблю свою семью и свое дело. Мне нравится работать с клиентами, давать им полезные советы, чтобы они улучшали результаты в своей жизни и бизнесе.

О жизненных принципах

Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Этот принцип можно поставить во главу угла. Мир бизнеса — это постоянная конкуренция, торг с клиентами. Но когда есть спорные ситуации, я принимаю решение, основываясь на этом правиле.

Из первого правила вытекает принцип быть честным и порядочным с окружающими людьми. Такое отношение к людям и в целом к жизни заложено еще родителями. Я благодарен им, они дали мне хорошее воспитание. К примеру, я никогда не использую в речи ненормативную лексику. Отец не приветствовал этого и сам никогда не ругался матом.



Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе

Для преодоления сложностей регулярно использую три метода.

Первое, что помогает — бег. Он хорошо структурирует мысли. Если есть проблема, о которой я постоянно думаю и не могу решить, выхожу на пробежку. В большинстве случаев возвращаюсь обратно с решением.





Второе — сажусь за ноутбук и расписываю ситуацию по методу Дейла Карнеги, который он изложил в книге «Как перестать беспокоиться и начать жить». У меня даже есть папка «Анализ интересных ситуаций».

Третий метод — совет компетентного человека. Если есть проблема, ищу в своем окружении людей, которые, по моему мнению, компетентны в этом вопросе. Встречаюсь и советуюсь с ними.

О людях в жизни

Несмотря на то, что я интроверт, для меня важно общение. Близкое окружение — это семья: супруга, родители и несколько друзей, с которыми дружим 15-20 лет.

У меня никогда не было кумиров, но мне симпатичны некоторые известные предприниматели: Герман Греф, руководитель «Сбербанка», Рубен Варданян, бывший руководитель «Тройка Диалог», Олег Тиньков, Сергей Галицкий, Михаил Фридман. Это self-made-личности, люди, которые сделали себя сами. Я разделяю некоторые их взгляды, нравится, как они размышляют. Если вижу интервью с ними, то почти всегда полностью изучаю.





Есть также местные, казанские предприниматели, к мнению которых я прислушиваюсь. Например, Айдар Исмагилов, владелец самой крупной сети шиномонтажных станций в России. В прошлом году я несколько раз встречался с ним. Он был моим наставником, его советы я принял для себя и теперь использую.

Стараюсь общаться с теми, кто постоянно развивается и не боится ставить перед собой интересные, амбициозные цели

В прошлом году, находясь на одном из тренингов, я написал в заметках 5-6 ключевых решений, которые принял за последнее время. Оказалось, что все, кроме одного решения, были приняты благодаря тому, что я с кем-то пообщался или куда-то сходил — благодаря моему окружению. Точно понимая степень влияния окружающих людей на мою жизнь, стараюсь общаться с теми, кто постоянно развивается и не боится ставить перед собой интересные, амбициозные цели.

О деятельности

Я владелец консалтинговой компании. Первое направление деятельности — консультирование в области личного и семейного капитала. Это о том, как правильно управлять личными финансами, создавать подушку безопасности, как защищать капитал через страхование, куда и через какие инструменты инвестировать.





Второе направление — создание франшиз. Помогаем предпринимателям, у которых есть действующий бизнес, масштабироваться через создание франшизы. Один из наших крупных кейсов — пекарня «Добропек», которая входит в ТОП-3 пекарен России.

Третье — разработка бизнес-планов для тех предпринимателей, которые хотят привлечь деньги в бизнес.

С профессиональной точки зрения дело моей жизни — консалтинг



Сейчас ухожу в экспертность, строю бизнес на базе своей экспертизы. Многое делаю сам, веду проекты. По складу характера мне нравится консультировать, советовать, обучать. Возможно, это передалось мне с генами. Оба моих дедушки были преподавателями, директорами школ, бабушки тоже были учителями, прадед был муллой.





С профессиональной точки зрения дело моей жизни — консалтинг. Хочется стать одним из топовых профессионалов в этой сфере. Чтобы благодаря своим компетенциям я мог помогать максимально большему количеству предпринимателей.

В семейном плане хочется быть хорошим отцом, сыном и мужем. В целом должен быть баланс, гармония между личной жизнью, семейной и профессиональной. И это, я думаю, самое главное.