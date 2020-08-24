Предприниматель и коуч Александр Змановский о том, как открыть 4 компании и обучать лидеров

О себе

Я исследователь

О жизненных принципах

Главный принцип в работе и жизни — искать радость внутри, постоянно ее добывать

О людях в жизни

У 3-4-летних детей можно учиться тому, как они настаивают, добиваются своего, радуются

О деятельности

Дело моей жизни — вдохновлять лидеров, помогать великим увидеть, что они великие

Мне всегда интересно разбираться в вопросе, идти глубже, копать. Как предприниматель, исследую в своем бизнесе, как коуч, работая с клиентом, разбираю его ситуацию. Находясь в кругосветном путешествии, мне было интересно наблюдать, как работают компании в разных странах, как устроено мышление людей.Из Тюмени ездил в Иркутск, на Байкал, и двое суток за рулем — это было нелегко, но классно. Нравятся парапланы, парашюты, самолеты. Для меня важен не адреналин, а преодоление себя.Особенно в апреле, когда снег тает снизу вверх, и они каждый день разные. Мне нравится природа, потому что она многому нас обучает, она постоянно растет и меняется.Люблю выращивать лидеров и наблюдать, как люди растут. На тренингах по глазам видно, как человек меняется. Я получаю огромное удовольствие, видя это.Люблю, когда мои команды побеждают. Обожаю рекорды.Развитие без радости мне не интересно, я буду искать другое направление. Радость без развития слишком инфантильна, через время мне станет скучно.Каждое общение с ним — отдельный кайф.Жизнь без жестких убеждений. Кто-то упирается в принципы — как нужно, как правильно. Но, возможно, ситуация поменялась, карантин, и нужно уходить в онлайн, а не ждать, когда появится возможность работать офлайн. Конечно, в компании нужно находить, вводить, соблюдать принципы, и они не должны противоречить жизненным законам. Но многих владельцев бизнеса губит принципиальность.Если ты что-то делаешь и это приносит тебе радость, в процессе или в результате, то это правильное. Упираться в принципы и грустить, доводить себя до депрессии — не правильно.Я стратег и стараюсь предвидеть возможные проблемы перед тем, как куда-то лететь, вовлекаться, стремиться. Мое отношение к трудностям как у тореро к быку — не лезть на рога, а подставить красную тряпку и немного продвигаться. А дальше трудность сама себя утомляет.Если вижу потенциал человека и вижу, что от этого он вырастет.Если есть сложный вопрос, я стараюсь отключить разум и полностью доверяюсь ощущениям, внутреннему импульсу. Так я оказался из Донецка в Киеве, из Киева в Тюмени, из Тюмени в Казахстане, хотя планировал переезжать в Италию или Бразилию. Но сейчас я здесь и обожаю эту страну.И, думаю, это на меня сильно повлияло — я понял, что все возможно. Повлиял итальянский психолог, философ Антонио Менегетти. Он много говорит о душе, и его инструменты мне всегда помогают с точностью, с легкостью, с преодолением трудностей.У 3-4 -летних детей можно учиться тому, как они настаивают, добиваются своего, радуются. Это лучший тренинг.Тренер по дзюдо научил побеждать. Он не психолог, не коуч, не ментор, его этому не обучали. Но он показал, как, используя свои физические данные, сильные стороны, побеждать. И это до сих пор со мной.А лучший друг для меня — жена, и, наверное, будет сын. Этого достаточно.Если я расту, люди растут, есть обмен эмоциями, энергией, и нам радостно друг с другом — это позитивное окружение. И это не обязательно только богатые или более успешные люди. Для меня важна доброта, эмоциональный интеллект и нацеленность вверх. В своих профилях в социальных сетях мы стараемся показать красивую картинку даже своим друзьям. Это мне не по душе, я больше за то окружение, с которым можно быть гораздо проще, спокойнее и свободнее.Наблюдая эту ментальность, мышление, отношение, мне было легче напитаться как губка и потом уже стартовать самому.Меня надломило, что передо мной сидели люди, которые в разы мощнее, богаче и успешнее меня. Психологически мне нужно было открыть свой бизнес, и я нашел один из самых непонятных для меня рынков. Открыл компанию в области поставки и обслуживания дизельных генераторов. Было убеждение — «смогу продать все, что угодно». И это сработало. В первый год мы сделали оборот в миллион долларов. С 2016 года входим в ТОП-100 импортеров Казахстана в области промышленного оборудования.Я люблю обучаться, передавать знания. Когда начал заниматься генераторами, мне стало тоскливо, и я вернулся в обучение. Открыл филиал компании «Высоцкий консалтинг».Третий бизнес тоже в области генераторов — компания Max power. Четвертое направление — построение онлайн-компании. Мы запустили два бизнес-курса, сейчас идем в коучинг предпринимателей. Направление называется «Бизнес-куб» + прокачка. Это больше для души: я вкладываю туда все, что насобирал.Великаны, которые находятся в обществе маленьких, иногда не знают, что они большие. Это как в истории про гадкого утенка.