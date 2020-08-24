Предприниматель и коуч Александр Змановский о том, как открыть 4 компании и обучать лидеров

О себе
Я исследователь. Мне всегда интересно разбираться в вопросе, идти глубже, копать. Как предприниматель, исследую в своем бизнесе, как коуч, работая с клиентом, разбираю его ситуацию. Находясь в кругосветном путешествии, мне было интересно наблюдать, как работают компании в разных странах, как устроено мышление людей.
Люблю быструю езду и путешествия. Из Тюмени ездил в Иркутск, на Байкал, и двое суток за рулем — это было нелегко, но классно. Нравятся парапланы, парашюты, самолеты. Для меня важен не адреналин, а преодоление себя.
Люблю горы в Алматы. Особенно в апреле, когда снег тает снизу вверх, и они каждый день разные. Мне нравится природа, потому что она многому нас обучает, она постоянно растет и меняется.
Я исследователь
У меня четыре компании, я обожаю работать с командами. Люблю выращивать лидеров и наблюдать, как люди растут. На тренингах по глазам видно, как человек меняется. Я получаю огромное удовольствие, видя это.
Люблю побеждать, добиваться результатов. Люблю, когда мои команды побеждают. Обожаю рекорды.
Мои ценности — это развитие и радость. Развитие без радости мне не интересно, я буду искать другое направление. Радость без развития слишком инфантильна, через время мне станет скучно.
Меня делает счастливее сын. Каждое общение с ним — отдельный кайф.
О жизненных принципах
Гибкость. Жизнь без жестких убеждений. Кто-то упирается в принципы — как нужно, как правильно. Но, возможно, ситуация поменялась, карантин, и нужно уходить в онлайн, а не ждать, когда появится возможность работать офлайн. Конечно, в компании нужно находить, вводить, соблюдать принципы, и они не должны противоречить жизненным законам. Но многих владельцев бизнеса губит принципиальность.
Главный принцип в работе и жизни — искать радость внутри, постоянно ее добывать. Если ты что-то делаешь и это приносит тебе радость, в процессе или в результате, то это правильное. Упираться в принципы и грустить, доводить себя до депрессии — не правильно.
Главный принцип в работе и жизни — искать радость внутри, постоянно ее добывать
У меня редко возникают трудности. Я стратег и стараюсь предвидеть возможные проблемы перед тем, как куда-то лететь, вовлекаться, стремиться. Мое отношение к трудностям как у тореро к быку — не лезть на рога, а подставить красную тряпку и немного продвигаться. А дальше трудность сама себя утомляет.
Умею и люблю ставить трудные задачи перед своими сотрудниками. Если вижу потенциал человека и вижу, что от этого он вырастет.
Всегда помогает интуиция. Если есть сложный вопрос, я стараюсь отключить разум и полностью доверяюсь ощущениям, внутреннему импульсу. Так я оказался из Донецка в Киеве, из Киева в Тюмени, из Тюмени в Казахстане, хотя планировал переезжать в Италию или Бразилию. Но сейчас я здесь и обожаю эту страну.
О людях в жизни
В детстве любил читать книги, особенно фантастику. И, думаю, это на меня сильно повлияло — я понял, что все возможно. Повлиял итальянский психолог, философ Антонио Менегетти. Он много говорит о душе, и его инструменты мне всегда помогают с точностью, с легкостью, с преодолением трудностей.
Мой сын для меня учитель. У 3-4 -летних детей можно учиться тому, как они настаивают, добиваются своего, радуются. Это лучший тренинг.
В подростковом возрасте занимался дзюдо. Тренер по дзюдо научил побеждать. Он не психолог, не коуч, не ментор, его этому не обучали. Но он показал, как, используя свои физические данные, сильные стороны, побеждать. И это до сих пор со мной.
У 3-4-летних детей можно учиться тому, как они настаивают, добиваются своего, радуются
Люблю наши короткие встречи с предпринимателями, это бизнес-дружба, взаимопомощь. А лучший друг для меня — жена, и, наверное, будет сын. Этого достаточно.
У меня прагматичный подход к выбору окружения. Если я расту, люди растут, есть обмен эмоциями, энергией, и нам радостно друг с другом — это позитивное окружение. И это не обязательно только богатые или более успешные люди. Для меня важна доброта, эмоциональный интеллект и нацеленность вверх. В своих профилях в социальных сетях мы стараемся показать красивую картинку даже своим друзьям. Это мне не по душе, я больше за то окружение, с которым можно быть гораздо проще, спокойнее и свободнее.
О деятельности
Семь лет я проработал в тренинговой компании, и мы каждый месяц проводили мероприятия для предпринимателей. Наблюдая эту ментальность, мышление, отношение, мне было легче напитаться как губка и потом уже стартовать самому.
Я решил стать предпринимателем после того, как в 2010 году сломался как тренер. Меня надломило, что передо мной сидели люди, которые в разы мощнее, богаче и успешнее меня. Психологически мне нужно было открыть свой бизнес, и я нашел один из самых непонятных для меня рынков. Открыл компанию в области поставки и обслуживания дизельных генераторов. Было убеждение — «смогу продать все, что угодно». И это сработало. В первый год мы сделали оборот в миллион долларов. С 2016 года входим в ТОП-100 импортеров Казахстана в области промышленного оборудования.
Дело моей жизни — вдохновлять лидеров, помогать великим увидеть, что они великие
Обучение зашито во мне. Я люблю обучаться, передавать знания. Когда начал заниматься генераторами, мне стало тоскливо, и я вернулся в обучение. Открыл филиал компании «Высоцкий консалтинг».
Сейчас у меня четыре компании. Третий бизнес тоже в области генераторов — компания Max power. Четвертое направление — построение онлайн-компании. Мы запустили два бизнес-курса, сейчас идем в коучинг предпринимателей. Направление называется «Бизнес-куб» + прокачка. Это больше для души: я вкладываю туда все, что насобирал.
Дело моей жизни — вдохновлять лидеров, помогать великим увидеть, что они великие, давать мотивацию двинуться вперед. Великаны, которые находятся в обществе маленьких, иногда не знают, что они большие. Это как в истории про гадкого утенка.
При этом для меня важно, чтобы человек в своем величии или не величии был счастлив и не забывал про кайф от жизни.