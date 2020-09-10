Владелец и директор агентства «Тайный советник» о жизненных принципах, важности коммуникаций и деле жизни

О себе





Я специалист по коммуникациям, предприниматель, владелец и директор агентства «Тайный советник». Это то, чем я занимаюсь последние 15 лет.

На протяжении пяти лет мы с партнером организовываем самый крупный в Центральной Азии фестиваль «Вкусная Алма-Ата». В этом году его не было по понятным причинам, но это также знаковый проект.

Я сертифицированный коуч. Вижу в этой профессии огромную пользу, несмотря на то, что в последнее время она дискредитируется.

Важная часть моей жизни — семья: муж, дети, родные. То, кем я являюсь для них, тоже определяет меня как человека.

Люблю находить и видеть во всем структуру



Люблю город, в котором живу. Но именно тогда, когда он меньше всего похож на типичный город: когда нет гула машин, бегущих в спешке людей. Мне нравится само городское пространство.

Люблю короткие промежутки интеллектуальной интенсивной нагрузки, которые потом сменяются расслабленными периодами. Переключение, проектная деятельность меня заряжает. По складу характера я марафонец, который понимает, что жизнь — это длительный забег, состоящий из небольших отрезков. Для меня процесс важен так же, как результат. Потому что жизнь — это и есть процесс. Я не считаю, что цель оправдывает средства — что можно пережить все, что угодно, сейчас, чтобы потом было хорошо.





Люблю находить и видеть во всем структуру. Мне нравится фраза из фильма: «Хаос — это структура, которая еще не расшифрована».

Меня делает счастливее понимание, что я — часть грандиозного плана, даже если очень-очень маленькая. Ощущение того, что я нужна, уместна и достаточна, напитывает и вдохновляет меня.

О жизненных принципах

После меня должно быть лучше, чем до меня. Это может быть связано с работой, отношениями или даже пространством вокруг. Например, наша проектная команда приходит решать задачу, и, когда мы закончим и уйдем, клиент должен получить нечто, что стало лучше, чем было.

Важна свобода, независимость. Я берегу личное пространство свое и тех людей, которые вокруг меня. Это касается и физического пространства, и возможностей проявлять себя.





Для меня важно постепенное, но движение. Сидеть и созерцать пока не мое. Но созерцать в процессе, перемещаться из точки А в точку В — мне нравится.

После меня должно быть лучше, чем до меня



Верю, что человек должен быть целостным. Мне сложно разделить мнение, что это норма, когда в семье ты один, на работе другой, с друзьями третий. Человек может быть многогранным, но важно, чтобы не было внутренних противоречий.

О людях в жизни

Я достаточно автономный человек, который наслаждается компанией себя и не сильно зависит от внешней группы поддержки. Однако я могу это говорить только потому, что у меня есть базовая надстройка, которая меня напитывает и наполняет — моя семья, команда, люди, с которыми мне комфортно работать и дружить. Меня окружают любящие меня и любимые мной люди. Рядом со мной много интересных, развитых личностей, с которыми не скучно проводить время.





Как и на любого человека, на меня, безусловно, повлияли родители. Образ мамы, ее личность, то, какая она с другими людьми, в делах — сильно влияет на меня до сих пор, несмотря на то, что я давно уже взрослый человек. Есть еще образ моей тети, ее принципы для меня тоже во многом ориентиры.

Рядом со мной много интересных, развитых личностей, с которыми не скучно проводить время



Мой супруг — это человек с совершенно отличным от меня типом личности. Его видение мира, отношение к людям — огромный источник того, как я формируюсь. Например, он импульсивный и интуитивный человек, а я всегда принимала решения, опираясь на рационализм и аргументы. С ним я увидела новый мир. Переняла его бережное отношение ко всему: своему телу, имуществу, мыслям, окружению. А также ощущение легкости и игры — в жизни всегда можно найти время посмеяться.

На меня сильно повлияло рождение детей. У меня их трое, старшей дочери уже 13 лет. Вместе с детьми ты постоянно развиваешься, трансформируешься, проходишь различные этапы.

О деятельности

Я пришла в агентство «Тайный советник» младшим помощником менеджера. В течение нескольких лет выросла до менеджера, потом до управляющего директора и, когда сменились учредители, стала владелицей. Это была эволюция сотрудника, который пришел на самую младшую должность и дошел до самой высокой.





Мы работаем со странами Центральной Азии и Кавказа уже 16 лет. Наши клиенты — крупные международные компании. Занимаемся тем, что продумываем экосистему, комплекс коммуникационных задач, которые позволяют компаниям делиться их принципами, видением, чтобы люди хотели у них покупать, работать, быть с ними в партнерстве.

Коммуникации — это то, как разговаривает ваш бизнес. Через коммуникации ты видишь, как устроена компания, как работает мозг предпринимателя и как принятые им решения с помощью коммуникаций снова транслируются на личности.

Мы работаем со странами Центральной Азии и Кавказа уже 16 лет



Дело моей жизни — что бы я ни делала, делать это настолько хорошо, чтобы этот проект мог существовать без меня. Мне кажется, это здорово: ты сажаешь дерево, и оно растет без тебя, ты передаешь знания, и человек может ими пользоваться во благо, ты растишь детей, и потом они становятся самостоятельными и независимыми людьми.





Автор фотографий: Гульнур Есболат