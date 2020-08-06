Основатель «Тюбетей» о своей авторский методике эффективности и душевном бизнесе с татарской изюминкой

О себе

Главенствующая ценность для меня — жить душой

О жизненных принципах

Каждый человек и народ уникален, и в этом фишка

О людях в жизни

Окружение — один из элементов роста

О деятельности

Дело моей жизни — делать душевный бизнес с татарской изюминкой

По милости Всевышнего, во мне заложен потенциал видеть возможности в мировых событиях и событиях своего региона и понимать, что полезное и уникальное из этого можно сделать.Мне важно, чтобы наша нация, культура оставила след в мировой истории. Стараюсь делать пусть даже небольшие, зависящие от меня шаги, чтобы эта миссия реализовалась.Мои родители в молодости занимались пением, танцами, организацией крупных мероприятий. Я рос в этой атмосфере, занимался танцами в стиле хип-хоп, брейк-данс.Так же звучит девиз нашей команды. Жить душой — значит во всех ситуациях принимать решение относительно человечности, входить в ситуацию и понимать. Список моих ценностей: взаимоотношения с Богом, физическое и эмоциональное здоровье, семья, друзья, близкие, постоянное интеллектуальное развитие, самореализация в обществе и финансовая свобода.В этой концепции есть десять ключевых ценностей и шкала. Ты оцениваешь себя по этой шкале и проводишь работу над собой, ставишь цели и движешься в зависимости от того, в каких ключевых блоках проваливаешься и что тянет тебя вниз. Эта методология помогала мне на протяжении жизни. Я собирал ее по крупицам в поисках эффективности и счастья.Быть халяль во всем — в отношениях, действиях, выборе, решениях. Подразумевается сам подход к жизни: не лгать, не воровать.Жизнь оттачивает нас как скульптуры, для этого отправляет нам разные ситуации, важно правильно принять и интерпретировать и позитивные, и негативные моменты.. У меня, как и у многих предпринимателей, есть стремление все контролировать. Однако это невозможно. С одной стороны, мы — только маленький элемент, с другой стороны — мы многое можем.Важно транслировать свое. Потому что каждый человек и народ уникален, и в этом фишка.Они формируют нас как личностей. Учителя номер два — это родители родителей. Мы начали популяризировать татарскую культуру именно со стороны кухни, и это произошло благодаря влиянию бабушек. Бабушка с маминой стороны всю жизнь была кондитером, она профессионал в этой сфере. А бабушка с папиной стороны гурман, у нее дома всегда было невероятно вкусно. Поэтому, как в мультфильме «Кунг-фу панда», по моим жилам течет бульон учпучмака.Я был его фанатом с 15 лет. Для меня он был сильным лидером как личность и танцор, потому что он взял лучшее у артистов всех времен и создал нечто свое.Из сегодняшних это Илон Маск, Джефф Безос, Джек Ма. Они для меня ориентиры, смотря на которые я формировал свой путь.Мы много с ним общаемся, он приезжал ко мне смотреть «Тюбетей», я ездил к нему.Но это не только люди, с которыми мы общаемся каждый день. Любая информация, которая попадает в голову — это и есть наше окружение. Начиная от второй половинки, заканчивая книгой, которую читаешь, или социальной сетью. Поэтому я стараюсь быть, с одной стороны, открытым, с другой — избирательным.Я вырос на татарских блюдах, но, приехав в Казань на учебу, обнаружил, что в городе нет заведений, где можно было бы поесть татарскую халяльную домашнюю кухню.Я говорил: «Это же всего лишь котлета и булочка, неужели наш учпучмак хуже? И сколько еще вкусных блюд у нас есть, но почему это никому не интересно? Нам, татарам, пора создать сеть с национальной кухней». Так зародилась эта смелая мысль.Случайным образом у меня появилась возможность получить бизнес-образование. Также случайно я сталкивался с интересными фуд-концепциями. С 2011 по 2014 год шел подсознательный мозговой штурм. Все, что я получал за рубежом, старался перекладывать в свою концепцию. К 2014 году окончательно сформировалась идея, цель и брендбук.В Казани и Москве действует доставка.