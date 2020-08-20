Ардак Абижанов: «Каждый проект, которым я занимаюсь — это новое, то, чего до нас не было в Казахстане»

О себе

Веду активный образ жизни, много путешествую

О жизненных принципах

О людях в жизни

Отец был и остается для меня главным примером мужчины, профессионала, отца и мужа

О деятельности

Каждый проект, которым я занимаюсь — это новое, то, чего до нас не было в Казахстане

Уже долгое время занимаюсь бизнесом, создал несколько проектов.Считаю, что человек должен заниматься тем, что нравится, только в этом случае можно добиться значимых успехов. Еще будучи студентом, я планировал набраться опыта, поработать где-то, а потом создать свой бизнес. Сейчас занимаюсь тем, что приносит мне удовольствие.Путешествия мотивируют и вдохновляют. Находясь за границей, я всегда анализирую их опыт с точки зрения предпринимательства. Так родились проекты, которыми я занимаюсь. Мы смотрели, что происходит в мире, привозили идеи в Казахстан и адаптировали к нашим реалиям. Поэтому для меня путешествия не просто отдых, а, скорее, развитие.В детстве играл в профессиональный футбол. Порядка 10 лет увлекаюсь большим теннисом, 3-4 года плаванием и немного боксом. Как и многие алматинцы, увлекаюсь лыжами. Занимаясь спортом, не просто получаешь физическую нагрузку, ты расслабляешься, мысли очищаются, это своеобразная медитация.. Это тоже наполняет меня эмоциями, заряжает энергией.Первый — семья в широком понимании, не только супруга и дети, но и родители, братья, их дети. Второй — окружение, близкие люди, друзья. И третий — профессиональная деятельность, призвание.Это то, что было изначально заложено во мне и в необходимости чего я со временем убедился. В людях для меня, в первую очередь, важны не профессиональные качества, а честность и порядочность.Каждый должен заниматься своим делом. Внутри компании много разных профессий: маркетолог, бухгалтер, директор по развитию. Есть бизнесмены, которые привыкли сами заниматься многими моментами. Я не приверженец такого подхода, привык работать с профессионалами.Если постоянно думать о проблеме и накручивать себя, это съедает изнутри, отсюда возникают стрессы и проблемы со здоровьем. Абстрагироваться или сбросить порцию негатива хорошо помогает спорт.Он из детдома, вырос в простой семье, смог достичь высоких позиций, занимался бизнесом, создал семью, вырастил троих детей, дал воспитание, образование. Он мой главный ментор, которым я всегда восхищался. Ценности, жизненный опыт, который они с мамой передали мне, оказали большое влияние на формирование моей личности.Я рос со взрослыми, общался с друзьями своих братьев. Эта среда помогла быстрее повзрослеть, стать самостоятельнее.Ребята, с которыми мы учились в институте, в школе, вместе прошли жизненный путь. Все они добились определенного успеха в жизни. Одни создали бизнес в юридической, финансовой сфере, другие работают в корпоративном мире, на руководящих позициях, третьи в сфере творчества, кино или спорта.У меня достаточно большой корпоративный опыт. Еще будучи студентом Нархоза, я ставил перед собой цель попасть в Big4, поэтому со второго курса работал в местной аудиторской компании. На четвертом курсе выиграл грант от компании Deloitte, они оплатили последний курс обучения и приняли меня на работу. После работал в PricewaterhouseCoopers, в «РД КазМунайГаз», в компании «Верный капитал» как заместитель директора, директор и инвестиционный управляющий. Также в SB Capital и Ordabasy Group как управляющий директор и член правления. Вкупе этот опыт работы дал сильный финансовый бэкграунд, аудиторский и консалтинговый опыт. Но самое важное, что я получил — это нетворкинг, связи, которые повлияли на мое становление и помогали в дальнейшей работе над собственными проектами.Эта индустрия в мире не нова, она зародилась в Европе и США в 50-60-х годах, но в Казахстане до 2017 года ее не было. Начинали с одного, большого склада, на днях анонсируем открытие шестого: четыре в Алматы и два в Астане. Есть планы расширения на весь Казахстан и идеи по выходу за рубеж.Это аналог компании Pret A Manger в Британии — сеть премиального фастфуда. Премиальный не по стоимости, а с точки зрения использования качественных ингредиентов, оборудования, профессиональных поваров, бизнес-процессов. Создали проект с нуля, на текущий момент это лидер в своей отрасли по количеству торговых точек.Это серия заплывов по Казахстану, аналог Oceanman. Первый заплыв провели в Боровом. Люди с опытом участия в международных этапах высоко оценили уровень организации. Мероприятие привлекло большое внимание общественности, его освещали мировые СМИ, в том числе турецкие телеканалы. Планируем проводить заплывы на Алаколе, Балхаше, Каспийском море — на всех самых крупных водоемах Казахстана. У этого проекта большая миссия — пропагандировать здоровый образ жизни, развивать внутренний туризм и привлекать туристов из-за рубежа, знакомить с нашими краями.Поэтому дело моей жизни — это предпринимательство, связанное с развитием страны, региона, с нововведениями, которые будут повышать качество жизни наших соотечественников.